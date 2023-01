A Shakira le ha venido muy bien que el 2022 haya terminado de una vez, y es que la cantante tenía ya ganas de perderlo de vista y empezar con energías renovadas el 2023. La colombiana ha querido lanzar un mensaje de esperanza, resiliencia e ilusión a través de sus redes sociales, pero lo cierto es que, a pesar de lo bonito de sus palabras, muchos no han podido evitar ver una 'pullita' o indirecta hacia su ex, Gerard Piqué, y es que con lo mal que terminó su relación -y tras las pullitas veladas en el videoclip de 'Monotonía' y la letra de 'Te felicito'-, a nadie le ha extrañado que Shakira, aún dolida, vuelva a las andadas.

El mensaje, que publicó el pasado día 1, ya se ha hecho viral y ha provocado todo tipo de reacciones y opiniones en las redes sociales, pero es que Shakira necesitaba enfocarse en el nuevo año después de un 2022 muy complicado: a su ruptura también hay que sumarle la amenaza de cárcel que se cierne sobre ella por supuesta evasión fiscal, aunque ella, mientras intenta que todo se estabilice en su vida, está muy centrada en lo más importante para ella: su familia, su trabajo, la salud de su padre y su inminente mudanza a Miami.

El mensaje de Shakira, aunque ha sido muy llamativo, no ha sido lo único que hemos visto en las redes sociales de nuestros famosos, que han empezado el año de lo más activos: Alexia Rivas ha confesado sus propósitos de año nuevo; Raquel Mosquera ha empezado el 2023 haciendo deporte; Natalia Sánchez ha protagonizado un posado en familia con un precioso mensaje; Paula Echevarría presumió de lookazo para cenar con su chico; Ana Milán se toma las navidades con mucho humor y Kiko Matamoros ha cargado duramente contra Cristina Pedroche por su look en las Campanadas. No te pierdas nada de la actualidad de los famosos en este primer lunes del año ¡y sigue leyendo!