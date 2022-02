Adriana Lima anuncia que está esperando su tercer hijo con un divertido vídeo en Tik Tok

Se viene nuevo 'Baby Boom' entre nuestras celebrities. 2022 promete ser el año en el que nazcan más bebés guapos. Alexandra Pereira, Violeta Mangriñán, Georgina Rodríguez, Rihanna, Anna Simón o Miren Ibarguren han sido algunas de las mujeress que han anunciado el nacimiento de sus hijos para este año, bien estrenándose como madres primerizas o repitiendo en este apasionante mundo. Por supuesto este anuncia ha sido a través de Instagram y la top model brasileña no iba a ser menos. Adriana Lima ha anunciado que se encuentra esperando su tercer hijo a través de un divertido vídeo con el que se ha estrenado en Tik Tok. Una plataforma que parece estar dispuesta desbancar a Instagram y en la que la generación Z se maneja a la perfección, pero que parece que va ganando cada vez más adeptos entre los milenials.

Este será el primer hijo del ángel de 'Victoria Secret's' junto a Andre Lemmers, que se ha llevado el susto de su vida al enterarse de la noticia.

Adriana Lima ha montado un vídeo en el que se puede observar lo mucho que le gusta al productor de cine pegar sustos a su chica, aunque esta vez el que se lleva un susto épico es él al ver el test de embarazo de Adriana Lima. En el recopilatorio de sustos podemos ver como Andre la graba cuando aparece por sorpresa en el baño, en el salón, en la cocina, en un museo, en el jardín, cuando están a punto de salir de casa... En fin, que la pobre Adriana no gana para sustos. Al final del vídeo se puede ver a Adriana que nos muestra un test de embarazo positivo y la cara de él es un auténtico poema.

This content is imported from TikTok. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





