Si estás embarazada, especialmente por primera vez, son muchas las dudas que probablemente te asalten sobre tu nuevo estado, pero no hay nada como estar informada para disipar todos nuestros miedos. Tu cuerpo experimenta muchísimos cambios que te irán sorprendiendo a lo largo de estas 40 semanas, empezando por los primeros síntomas de embarazo hasta las contracciones de parto que indican que tu hijo está a punto de nacer.

Desde el día que supiste que estabas embarazada, o incluso antes, tu vocabulario se ha ido llenando de palabras nuevas: obstetricia, ácido fólico, toxoplasmosis, mastitis, contracciones de braxton, maniobra hamilton... Y, según se vaya acercando la fecha de salir de cuentas, irán surgiendo otras expresiones y tendrás aún más dudas. Es normal. Una de ellas quizás sea sobre el tapón mucoso: cómo es, para qué sirve y expulsarlo significa que estás de parto.

Tapón mucoso: qué es y para qué sirve

El tapón mucoso es una sustancia que se encarga de cerrar el cuello del útero o cérvix y proteger al bebé que esperas ante posibles infecciones externas pero, tal y como nos cuenta nuestro experto, expulsarlo no afecta al bebé, aunque sí se recomienda extremar los cuidados relacionados con la higiene personal. Hay muchos falsos mitos sobre el tapón mucoso. Uno de los más extendidos es del de "si has expulsado el tapón mucoso, me voy a urgencias porque estoy de parto". Nada más lejos de la realidad. El parto todavía puede tardar días en llegar. Para aclara esta y otros cuestiones hemos preparado este artículo en la que te ayudamos a resolver todas las dudas sobre el tapón mucoso para que vivas con más tranquilidad la última etapa de tu embarazo. Una de las más bonitas de tu vida.

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) "las contracciones por si solas no son suficientes para dilatar el cuello del útero. Es preciso que se produzcan cambios en bioquimicos que hacen que cambie su consistencia volviéndose más blando y elástico haciendo que se dilate hasta su práctica desaparición. Estos cambios en el cuello hacen que se expulse el moco contenido en él, conocido como tapón mucoso que puede ser más o menos marcado de unas mujeres a otras, y puede acompañarse de pequeñas manchas o pérdidas de sangre. Puede expulsarse un verdadero molde de moco de una sola vez o bien, un flujo mucoso durante algunos días, más o menos manchado de sangre".

¿Qué indica la expulsión del tapón mucoso? ¿Duele?¿Las relaciones sexuales influyen?¿Puedo bañarme tras expulsarlo? ¿Cómo sé que no es líquido amniótico o una hemorragia? A continuación recogemos 1o preguntas y respuestas sobre el tapón mucoso que te darán toda la información que necesitas saber sobre este tema.



