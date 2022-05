ana morgade, miki nadal y maría castro revelan las historias 'marronazo' más vergonzosas con sus hijos

Aunque pensemos que los famosos están hechos de otra pasta, no dejan de ser de carne y hueso como todos los demás, y cuando tienen bebés también se levantan por la noche, les dan el biberón, les echan el vómito encima y les tienen que limpiar las cacas. Porque la maternidad y la paternidad son muy bonitas... a veces, y ahora los famosos Ana Morgade, Miki Nadal y María Castro han querido compartir las historias más 'marronazo' para la nueva campaña de Dodot, desagradables y no por ello menos divertidas de los momentos 'Tierra, trágame' que sus bebés les hicieron vivir.

La humorista Ana Morgade, que dio a luz a su hija en 2021, ha revelado que su bebé, en la primera visita a casa de los abuelos, se convirtió en una máquina de hacer caca... justo en el momento en el que salió de casa, le montó en el coche y se dispusieron a hacer un trayecto de literalmente 10 minutos...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miki Nadal, por su parte, ha recordado esos momentos en los que pones a tus hijos de punta en blanco... y es a cuando parece que están esperando para hacerse caca encima. Porque no hay momento preferido para un niño pequeño que el del último minuto antes de salir de casa.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por último, la actriz María Castro, que a pesar de todo no descarta tener más hijos, ha sido la que ha querido acordarse de esos momentos en los que están tranquilamente en una terracita preciosa, romántica, con tu pequeña (en su caso, Olivia, su hija mejor) relajada en el carrito... y empieza a llegar EL OLOR. No hace falta mencionar que, como suele ocurrir en estas situaciones, la mancha marrón se esparció por la ropa de la bebé y también por el vestido de María cuando trató de cambiarla. ¿Resumen? Fin de fiesta, que no habría ocurrido si hubiera tenido a manos los pañales súper absorbentes de Dodot. ¡Seguro que a la próxima no le pasa!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io