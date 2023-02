Cuando el recién nacido llega a casa todo es nuevo y, aunque muy emocionante, también surgen miedos al tener que enfrentarnos por primera vez a situaciones que acabarán convirtiéndose en algo cotidiano. El baño es uno de esos momentos: aparecen los miedos a que el bebé se nos resbale de las manos, a que se lastime, a no bañarle correctamente…Hay que tener en cuenta ciertas cosas que se deben hacer y que no para bañar al bebé, sobre todo al principio.



Cuándo bañar a un bebé por primera vez

-Es importante saber que la Organización Mundial de la Salud aconseja retrasar el primer baño hasta pasadas las primeras 24 horas: “el baño se debe retrasar hasta 24 horas después del nacimiento. Si esto no es posible por motivos culturales, el baño se debe retrasar al menos seis horas”. Por tanto, no se debe bañar al bebé antes de ese plazo, de hecho, los expertos recomiendan esperar unas 48 horas.

-En la Guía de Cuidados del Recién Nacido del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) inciden en esa idea y dan algunas orientaciones más: “el mejor cuidado en las primeras horas consiste en evitar las pérdidas de calor, no retirar el vernix, no bañar ni limpiar con jabón y evitar la irritación o el traumatismo de la piel. La limpieza de los restos del parto de la cabeza y del meconio adherido a la zona perianal puede hacerse con agua templada y una esponja suave o con una mínima cantidad de jabón neutro sin aditivos. A partir de las 48 horas, cuando la adaptación se ha completado con éxito y hay menos riesgo de hipotermia, puede empezar a hacerse un baño diario por inmersión en las condiciones adecuadas, sin jabón o con una mínima cantidad de un jabón adecuado no perfumado”.

-Muchos expertos recomiendan evitar los baños de inmersión y optar por los baños de esponja hasta que el cordón umbilical se haya caído: La Academia Americana de Pediatría recomienda "los baños de esponja hasta que el muñón del cordón umbilical se caiga, lo que generalmente sucede al cabo de una semana o dos". Esto no significa no bañar al bebé, de hecho la higiene es esencial, lo que quiere decir es optar por una higiene con esponja y menos inmersión durante ese periodo.

Cuál es la mejor hora para bañar al bebé

En este sentido es importante tener en cuenta que lo importante no es tanto la hora en sí, si no que intentemos que el baño sea siempre a la misma hora para establecer una rutina. El baño del recién nacido y del bebé no es solo una cuestión de higiene: es un momento relajante para él, en el que disfruta de un entorno que le recuerda al útero materno. Además, es la ocasión perfecta para crear vínculo con el bebé, cuidarle, acariciar su piel, darle un masajito, hablarle dulcemente...el baño es todo un ritual, por lo que hay que elegir un momento calmado y dedicar a esta tarea tiempo y atención.

Como decíamos, no hay una hora concreta o un momento establecido, pero sí es cierto que instaurar la rutina de baño por la noche es ideal para relajar al bebé antes de dormir y favorecer su descanso.

¿Qué pasa si baño a mi bebé después de comer?

Esta es una duda muy frecuente entre los papás y las mamás primerizos. Como decíamos antes, no hay una hora correcta o momento establecido para el baño del bebé y no hay problema en bañarlo después de una toma, eso sí, siempre que sea un baño con agua a temperatura templada, nada de agua fría: lo ideal es que el agua esté entre 34º C y 38º C.

Hay que tener en cuenta que en los comúnmente llamados "cortes de digestión", el problema no es la digestión en sí, es la diferencia de temperatura: si el cuerpo está al sol o a una temperatura alta y de forma repentina se introduce en agua fría, ese choque térmico es peligroso. Lo mismo sucede a la hora de bañar al bebé: si hay mucha diferencia entre la temperatura corporal del bebé y la del agua, ahí está el peligro y no en si ha comido o no. No importa si se baña al bebé antes o después de haber cenado, la clave es la temperatura del agua. Para muchos mamás y papás, bañar al bebé después de cenar es ideal porque se relaja y se duerme rápido, pero para otros el mejor momento es antes de cenar porque después el bebé se duerme con la teta o la última toma.

Cómo bañar a un bebé sin bañera

En muchas casas hoy en día hay ducha en vez de bañera y ante los primeros baños del bebé, los papás y mamás novatos tienen dudas sobre cómo bañar al bebé sin bañera. En realidad, no es ningún problema, ya que existen numerosas opciones en el mercado: muebles-bañera que se pueden poner en el baño o en el dormitorio infantil, bañeras plegables, bañeras con patas, bañeras adaptables para platos de ducha de diferentes formas y tamaños (las hay de tela impermeable, de plástico duro, etc.)...Cualquiera de estas opciones será perfecta.

Si vas a bañar al bebé en la ducha con una bañera adaptable para ducha, hay que tener en cuenta que en un plato de ducha el agua se sale fácilmente, por lo que es buena idea poner una toalla en el suelo para evitar resbalones.

Lo que no se debe hacer al bañar a un bebé

Destacados esos primeros errores en el baño que son frecuentes y están más orientados a recién nacidos, hay otras cosas que no se deben hacer en ningún momento del baño del bebé independientemente de la edad del mismo:

No se debe dejar solo al bebé durante el baño en ningún momento : en cuestión de segundos puede producirse un accidente fatal.

: en cuestión de segundos puede producirse un accidente fatal. No se debe introducir al bebé en el agua sin haber comprobado la temperatura antes : deberá estar entre 34º C y 38º C. Podemos comprobarla con el codo o la parte superior de la mano y debe sentirse tibia, pero no caliente.

: deberá estar entre 34º C y 38º C. Podemos comprobarla con el codo o la parte superior de la mano y debe sentirse tibia, pero no caliente. Otro error es no tener en cuenta la temperatura del baño o habitación en la que se le desnuda : hay que evitar las corrientes de aire y la temperatura ideal es alrededor de 24 grados.

: hay que evitar las corrientes de aire y la temperatura ideal es alrededor de 24 grados. Otra mala práctica es no preparar toda la ropa y productos necesarios antes . Hay que tenerlo todo preparado y a mano antes de iniciar el baño del bebé: toalla o capa, jabón específico, esponja, pañal limpio, crema para el culete y cambio de ropa.

. Hay que tenerlo todo preparado y a mano antes de iniciar el baño del bebé: toalla o capa, jabón específico, esponja, pañal limpio, crema para el culete y cambio de ropa. Otro error frecuente es no secar bien al bebé después del baño.

Cómo bañar al bebé: lo que se debe hacer

Para bañar al bebé correctamente hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones y pasos a seguir:

A qué temperatura es recomendable bañar al bebé

-Es importante, como ya hemos señalado, comprobar la temperatura de la habitación (alrededor de los 24º) y del agua (en torno a los 37º).

-Como decíamos antes, no se debe dejar al bebé solo durante el baño en ningún momento, por eso, es fundamental tener todo lo necesario para su baño preparado previamente y a mano.

-Antes de meter al bebé en la bañera es fundamental limpiar bien su culito y el área del pañal.

-Una vez en el agua, es necesario sujetar bien al bebé durante el baño, prestando especial atención a la postura en la que ponemos al bebé, vigilando bien el cuello y la cabeza. Si realizamos el baño solos, una buena técnica es colocar un brazo en la espalda del bebé de manera que apoye su cabeza en el antebrazo, sosteniéndolo por la axila y hombro.

-Es básico seguir un orden lógico en el lavado, es decir, se empieza por la cabecita, cara, cuerpo y por último los genitales. El lavado debe ser suave, sin frotar, puesto que su piel es delicada.

Muchos más consejos y el paso a paso de cómo bañar a un bebé en este vídeo compartido por la pediatra Diana Álvarez en su canal de YouTube:

Qué productos usar para bañar al bebé

-Hay que utilizar productos de higiene suaves y específicos para bebé, para evitar alterar el pH de su piel. Lo ideal es que sea jabón neutro o syndets (jabones sin jabón) y recurrir a un generoso aclarado. En nuestro artículo "11 geles de baño para bebé buenos y que huelen bien" hay opciones perfectas para el baño del bebé. Para que resulte más sencillo elegir productos adecuados, recomendamos echar un vistazo a nuestro artículo "Los accesorios de baño imprescindibles para el bebé".

Cuánto tiempo debe durar el baño de un recién nacido

-Los baños, sobre todo al principio, deben ser cortos. Hay que sacar al bebé del agua antes de que esta se enfríe. No hay un tiempo concreto, ideal o establecido sobre lo que deba durar el baño del bebé, lo que es importante es aplicar la lógica y observar, también, la piel del bebé: si el niño lleva 10 minutos en el agua y está relajado, feliz y disfrutando del baño, no pasará nada por que esté 5 minutos más, por ejemplo, pero si lleva 5 minutos y está llorando y pasando un mal rato, pues no hay necesidad de seguir forzando la situación para cumplir con un tiempo concreto. El baño debe durar el tiempo necesario para poder asearle bien y el tiempo que haga que el bebé disfrute y no sufra, teniendo en cuenta que cuanto más tiempo pase en el agua más se reseca la piel y más fría se queda el agua. En recién nacidos, baños de unos 5 minutos son adecuados.

-Finalizado el baño, hay que secar bien todo el cuerpo, prestando especial atención a las zonas con pliegues (la humedad aumenta el riesgo de hongos en el bebé). Lo mejor es utilizar una toalla suave, preferiblemente de algodón y hacerlo mediante toquecitos.

¿Cuántas veces se puede bañar a un bebé?

Una de las preguntas más frecuentes de los papás y mamás ante los baños del bebé es con qué frecuencia deben ser. Hay que tener en cuenta que para un recién nacido, dos o tres veces a la semana es suficiente, pero hay que mantener el área del pañal limpia y lavar sus manos, cuello y rostro varias veces al día.

Tal y como explica Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra en su libro El gran libro de Lucía, mi pediatra “No es necesario bañar al bebé todos los días. Si lo haces y compruebas que le relaja y su piel no se ve afectada, ¡adelante! Si, por el contrario, el bebé llora mucho y no disfruta, con que lo bañéis dos o tres veces por semana es suficiente”.