Jugar en la nieve es un sueño para la mayoría de los niños, además, como no se puede disfrutar de ella siempre y es una actividad que se realiza en contadas ocasiones (a no ser que se viva en sitios donde nieva con mucha frecuencia), a los niños les hace aún más ilusión e ir a la nieve se convierte en algo mágico y especial. No es de extrañar que los destinos donde hay nieve se conviertan en estas fechas en los más populares.



Hacer muñecos de nieve, tirar bolas, hacer el angelito...hay muchos juegos divertidos para disfrutar en la nieve, pero si hay uno que gusta a niños y mayores es deslizarse con el trineo, pero ¿qué hace falta saber antes de comprar un trineo? Damos algunos consejos.

¿En qué fijarse para comprar un trineo para niños?



Deslizarse en trineo puede ser muy divertido, pero también tiene riesgos si no se toman algunas precauciones: es conveniente, por ejemplo, proteger la cabeza del niño o niña con un casco, es importante proteger bien al peque del frío y que lleven ropa y calzado adecuados, es fundamental elegir un sitio seguro y sin obstáculos en el que los niños puedan jugar sin riesgo y es, también, muy importante que los peques utilicen el trineo en compañía y bajo la atención de un adulto. Además de todo esto, también es básico elegir bien el trineo que va a utilizar el niño y, para ello, es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

- La edad del niño: esto es muy importante para elegir el modelo de trineo apropiado. La edad del niño condicionará el tamaño del trineo que se vaya a comprar y también el uso que se va a hacer de él, ya que si el niño es pequeño, por ejemplo, es buena idea coger un trineo grande apto para dos plazas, así el adulto podrá utilizarlo con el niño. No es lo mismo elegir un juguete para regalar a un niño de 3 a 4 años que juguetes para regalar a niños de 1 a 2 años. La mayoría de los trineos no están recomendados para su uso en solitario a menores de 6 años.

-Los materiales y el diseño: pueden ser de madera, de plástico o de otros materiales. Los de plástico suelen ser más ligeros. flexibles y aerodinámicos, aunque los de madera tienen mucho encanto. Hay diseños más sencillos y otros más elaborados y de manejo más complejo, por lo que eso también es importante a la hora de elegir y teniendo en cuenta también si se va a usar de forma esporádica o de manera más habitual.

-La seguridad: si buscamos un trineo para niños es fundamental que sea seguro. Que su estructura sea antivuelco es una buena opción. También es importante saber si el modelo está recomendado para una edad concreta.

A continuación, ofrecemos una selección de los mejores trineos de nieve para regalar a un niño.