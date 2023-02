Cayetana Guillén Cuervo nos ha hecho viajar en el tiempo con su peinado en los Premios Goya 2023. Las 37 edición de la gran fiesta del cine español nos ha dejado unos looks impresionantes, Amaia Salamanca se ha coronado como una de las más elegantes de la gran noche del cine español. Y otros estilismos que no han gustado tanto, bien por atrevidos, por no ser acertados para la ocasión o simplemente por no tener por donde cogerlos. En el primer grupo, el de las más estilosas de la noche, también estaba la actriz Cayetana Guillén Cuervo, por su precioso vestido, diseño exclusivo de Rubén Hernández Costura y por su look beauty: pelo suelto con efecto trencitas o crimpado.

La actriz escogió un vestido estilo años cincuenta con falda de tafetán negro y cuerpo con escote palabra de honor con detalles de cristales de Swarovski bordados y para el pelo optó por su melena suelta pero peinada con un 'efecto trencitas'. Sí ese peinado que todas hemos llevado alguna vez en los 90. Las más privilegiadas tenían una plancha con placas para conseguir el peinado. Las menos, quedaban con su amiga para que le hiciera decenas de trencitas -cuanto más finas mejor el resultado-, que llevaba horas y horas y que no te podías quitar hasta el día siguiente.



Si eras de las primeras puede ser que guardes la plancha como oro en paño, que la llevases a un punto limpio (y ahora te arrepientas), la regalases a tu sobrina o que ya no funcione. Tampoco podemos comparar las planchas de antes con las de ahora. Hace años, usar ese gadget era arriesgarte a acabar con el pelo 'frito', por eso nos ha dado un subidón cuando hemos visto que las planchas con placas en zigzag para hacer trencitas siguen existiendo y que han mejorado con los años.

La plancha con la que volverás a los 90

En Amazon hemos encontrado este modelo de BabylissPlancha para crear un efecto crimpado perfectamente definido y duradero. Con placas recubiertas de cerámica de turmalina, para obtener resultados rápidos con un acabado suave y con 10 ajustes de temperatura 120°C - 210°. Otro plus que trae y que hace tres décadas no existía es el apagado automático.

Su precio habitual es de 42,90 € pero ahora está rebajada un 30% y se queda en solo 29,90 €. Aprovecha esta oferta para viajar en el tiempo y volver a lucir una melena trencitas, pantera, sanwichera... o cómo la llamases. De las más de 300 opiniones que tiene en Amazon la plancha de Babyliss, la mayoría le da 5 estrellas y destacan comentarios como estos: "Por el precio que tenía, no pensaba que me iba a gustar tanto el resultado. Mi hija pequeña está encantada. Ya no le tengo que hacer trenzas para que se le quede el pelo como a ella le gusta", "De momento solo la he utilizado 1 vez, pero me quedo un resultado estupendo con esas ondas tan pequeñas como si te hubieras desecho unas trenzas y le da mucho volumen al pelo. ¡Encantada!", "Es fantástico como deja la onda y lo que dura. Son súper ligeras y fáciles de usar. Para la que le guste las ondas estrechas lo recomiendo. Además el precio está genial". ¿Te animas?

