Susanna Griso asistió este martes 25 de octubre a la octava edición de los Premios Interiores, una gala hecha para celebrar la decoración del cambio. En este sentido, la periodista posaba en el photocall del evento con un precioso vestido rojo de corte midi y unas sandalias de tacón metalizadas, ¡estaba espectacular!

Pero si analizáis la foto con el traje... ¿no os suena haberlo visto en alguna que otra ocasión? La respuesta quizá sea 'sí', pero no porque la presentadora de 'Espejo público' lo haya llevado en otro acto, sino porque ya lo ha llevado anteriormente otra persona conocida por todos nosotros... la reina Letizia.

gtres

No es noticia que la reina Letizia es la embajadora internacional por excelencia de la moda española, ya que le hemos visto en varias ocasionas con firmas españolas. Pues en su visita del 20 de septiembre de 2022 a Nueva York para reunirse con el director de la FAO, Qu Dongyu, llevaba el mismo vestido rojo que Susanna Griso.

Gtres

Y si a ti también te ha gustado, puedes ir corriendo a comprarlo porque se trata de un diseño de Zara, el cual también ha lucido con anterioridad Marta Ortega, la hija del empresario Amancio Ortega y futura heredera de Inditex.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, no es la primera vez que la reina apuesta por marcas 'low cost': ya la vimos este junio con un vestido de guipur blanco de Sfera o el pasado abril con el vestido rojo de manga larga de Massimo Dutti.

Y tampoco es la primera vez que Letizia coincide con alguien en estilismo y gusto por la moda, como ha hecho con Susanna Griso. Recordemos cuando nuestra reina asistió a la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad con un vestido bicolor en blanco y negro de Mango y no fue la única persona del acto en lucirlo... ¡la premiada también lo llevaba!

Getty Images