Tenemos nueva pareja televisiva en Turquía. Se trata de Kaan Yildirim, el conquistador que le robó el corazón durante unas semanas a Hande Erçel, cuando esta acababa de separarse de Kerem Bürsin y que actualmente es novio de Pinar Denir -protagonista de Secretos de familia-, y Özge Gürel, una de las actrices turcas más queridas, que encabezó proyectos como El hombre equivocado y Dolunay -donde fue pareja de Can Yaman-, y que está casada con Serkan Çayoğlu, con quien trabajó en Amar es primavera.

Son sin duda dos de los más apuestos intérpretes actuales de la televisión turca y han sido elegidos para protagonizar Sipahi, una serie de mucha acción que cuenta la historia de un agente de inteligencia, y para la que ambos deben prepararse bastante físicamente. Ya les hemos podido ver ejercitando sus cuerpos en el gimnasio (el mismo que frecuenta Kerem Bürsin, precisamente... ¿habrán coincidido Kaan y él...?), practicando boxeo y poniéndose en forma, a través de unas imágenes que han compartido en sus stories de Instagram.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ha comenzado el rodaje de la serie #Sipahi protagonizada por #ÖzgeGürel & #KaanYıldırım, que se transmitirá en ShowTV. pic.twitter.com/RRJ2UcwFX4 — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) October 18, 2022

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿De qué trata Sipahi y quién más actúa en la serie?

Kaan interpreta a Korkut Ali Türkoğlu, uno de los agentes más talentosos entrenados por la Organización Nacional de Inteligencia y heroicos oficiales de inteligencia, y la trama gira en torno a sus operaciones. Por su parte Özge encarna a Canan, de la que aún no se sabe mucho, aunque por la preparación física a la que se está sometiendo, todo parece indicar que será otra agente que trabaja al lado de Korkut.

Entre el elenco de esta serie, destacan otros nombres bien conocidos por el público español. Es el caso de Kerem Alisik -Fekeli en Tierra amarga-, o Basak Gümülcinelioglu -la jueza Neva y ex del fiscal Ilgaz (Kaan Urgancioglu) de Secretos de familia, y a quien también vimos en Love is in the air, Mujer, Pájaro soñador y Hayat: amor sin palabras.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así pues, parece que el nombre del apuesto rompecorazones que ha dado bastante que hablar últimamente, va ocupando portadas no solo por su vida sentimental sino también profesional. De hecho, tuvo bastante éxito con otro proyecto anterior, Hekimoğlu.

Por su parte, su pareja en esta nueva serie, Özge Gürel, protagonizó otra serie después de El hombre equivocado, titulada Hayaller ve Hayatlar, para después interrumpir durante un breve tiempo su trabajo con intención de casarse con su novio de desde hace siete años, Serkan Çayoglu, este verano.