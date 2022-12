La semana pasada en El juego de mi destino, Zuhal le reveló a Cemal una verdad que cambiaría la vida de la familia por completo. En los capítulos 65 al 68 de esta semana en El juego de mi destino, Cemal no piensa permitir que Mahir se lleve a Nergis y Ugur lejos de él: «No voy a confiarle mis hijos a un hombre al que conocen de dos días. Ellos vivirán conmigo, que te quede claro. Te lo digo ahora para que no tengas que llorar después». Mahir, por su parte, insiste en que fue Cemal quien les abandonó y no merece tener su custodia: «Los dejaste cuando más te necesitaban y ahora llegas a hacerte el héroe».

Por otro lado, después de que Necmi le confiese que Asiye está en busca y captura, Zahide se presenta en casa de Meral para amenazarla. «Si no quieres que vaya a comisaría no vuelvas a acercarte a mi marido. La decisión es tuya. Si quieres proteger a tu amiga, rompe con Raci». Ahora la piedra está sobre el tejado de la chica, quien debe decidirse cuanto antes.

Ugur se deshace en cuidados para con su hermano pequeño

Cemal consigue un puesto como director ejecutivo de una importante empresa. Antes de comenzar su nueva vida, se arma de valor y le pide el divorcio a Helin: «Creo que es hora de que nuestros caminos se separen». Pero, una llamada les interrumpe en plena discusión: Ahmet ha perdido el conocimiento y está en el hospital. El pequeño padece leucemia y necesita un donante de médula con urgencia o podría morir.

Mientras llegan los resultados de las demás pruebas, Ahmet vuelve a casa con la esperanza de curarse pronto para poder jugar con Ugur,. Su hermano mayor no ha querido moverse de la puerta hasta ver regresar a Ahmet y le recibe con los brazos abiertos. Al verles juntos, toda la familia llega a la misma conclusión: el único que puede salvarle la vida a Ahmet es Ugur.