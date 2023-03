Interpretada por Sevval Sam, Ender es una poderosa e imponente mujer de 40 años, muy bien considerada en la alta sociedad, que ama tanto su estilo de vida, que es capaz de aguantar lo que sea por no dejar de ser una mujer de élite. Está casada con el empresario Halit y viven en una lujosa casa con su hijo y dos hijastras, que no la soportan. Aunque parecen una pareja ideal, Halit y Ender no están enamorados, se faltan el respeto y se pelean todo el tiempo. Ender intenta divorciarse de él, demostrando que le es infiel, pero Yildiz, la joven a quien intenta contratar para que conquiste a su marido, da la vuelta a las circunstancias y su llegada a la casa entorpece todos sus planes. No parará hasta vengarse de ella.