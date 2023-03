Planeta Calleja alcanza la última etapa del periplo por el mundo que Jesús Calleja ha realizado a lo largo de la novena temporada. El presentador viaja a Tailandia con Ana Mena en la emisión que Cuatro ofrece el miércoles 15 de marzo a las 22.50h. La cantante y actriz malagueña, responsable de éxitos como 'A un paso de la luna', 'Música ligera', 'Se iluminaba' o 'Las 12', a la que además de triunfar en la música la hemos visto en series como Vive cantando o Bienvenidos a Edén, se aventura en un viaje muy especial por Tailandia para conocer el contraste cultural de este país asiático y alguna que otra maravilla natural de la zona.



La aventura por Tailandia supone última entrega de la presente edición, que ha estado llena de viajes emocionantes en los que hemos visitado Grecia con Jordi Cruz, conocido Colombia de la mano de Laura Londoño, recorrido Israel con Dulceida, comprobado con Pedro Piqueras cómo está La Palma un año después de la erupción del Cumbre Vieja y explorado Laponia Finlandesa con Palomo Spain.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue alucinante vivir esto…. Qué ganas de que veáis el programa!!!!! #CallejaAnaMena, a las 22:50h en @cuatro

@AnaMenaMusic pic.twitter.com/092ghnNUhF — Jesús Calleja (@JesusCalleja) March 14, 2023





Planeta Calleja: así es la aventura en Tailandia de Ana Mena

Coincidiendo con la llegada del Año del Conejo, el nuevo año chino, el viaje de la cantante malagueña a Tailandia comienza con un recorrido por el barrio chino de Bangkok y una visita al Templo de los Ataúdes, un lugar donde se reciben donaciones para pagar el entierro de los que no tienen recursos y donde tiene lugar una curiosa ceremonia para sumar méritos a la próxima reencarnación de quienes hacen los donativos.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

.@JesusCalleja viaja a Tailandia con @AnaMenaMusic en la última entrega de la presente edición de #PlanetaCalleja, que @cuatro ofrece mañana miércoles a las 22:50 horas 🌍🌸 https://t.co/PwX6WRketW pic.twitter.com/Amb3DRnhpf — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) March 14, 2023

Después de recorrer en lancha el río Chao Phraya y conocer la animada vida de sus canales, volarán hacia el norte hasta Chiang Mai donde continúan las actividades deportivas con un rafting en balsas de bambú para visitar la Chai Lai Orchid Foundation, el proyecto personal de una joven neoyorkina llamada Alexa que ha creado un resort rústico de bungalós para dar trabajo a mujeres y niñas de la etnia Karen que han sido rescatadas de la explotación sexual y la violencia. Impresionada por la iniciativa, Ana Mena conversará con las niñas y les enseñará la coreografía de uno de sus éxitos.

En esta zona también harán un trekking por una impresionante selva y conocerán un templo budista. Junto a los monjes del lugar, participarán en una emocionante ceremonia de bendición para un grupo de elefantes con los que vivirán un momento inolvidable bañándose con ellos en un río.