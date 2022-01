Toñi Moreno ha tenido que poner orden en plató después de ver cómo Kamal, tío de Laila y Nissy, se enfrentaba a Yoli Claramonte después de no estar de acuerdo con lo que estaba opinando sobre sus sobrinas. La colaboradora ha reconocido que no entiende cómo dos hermanas pueden mantener enfrentamientos tan fuertes como los que están protagonizando dentro de la casa de los secretos, algo que ha hecho que su tío acabe explotando contra ella.

Kamal ha defendido que sus sobrinas no son así fuera de 'Secret Story', unas palabras que solo han hecho confirmar a Yoli sus sospechas. "Entonces eso quiere decir que aquí no están siendo verdaderas. Yo entré con mi prima hermana y no me comporté de esa forma", ha recordado. Unas acusaciones que han hecho que ambos se enzarcen en una fuerte pelea que ha obligado a Toñi Moreno ha intervenir.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Toñi ha tenido que poner orden ante las malas formas de Kamal, tio de Laila y Nissy #SecretNoche3 pic.twitter.com/hSYiEzEP5S — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 30, 2022

"Un momento, es importante. Kamal, hay dos cosas importantes para mí, una es el respeto a la audiencia", ha comenzado explicándole la presentadora con gesto serio. Toñi Moreno le ha reconocido que entiende que quiera defender a su familia pero le ha reprochado que no dejase hablar al resto de colaboradores para dar su opinión sobre lo que se estaba viendo en las imágenes.

Sin embargo, a pesar de que pensaba que la situación estaba solucionada, la presentadora se ha visto obligada a intervenir después de que Kamal volviese a intervenir para enfrentarse a Cristina Porta. Un momento que ha hecho que Toñi decida volver a pedir silencio para reprocharle su actitud.

Telecinco

"Cristina Porta ha venido aquí como colaboradora para dar su opinión y no para que juzguemos su paso por el concurso", le ha recordado advirtiéndole que no iba a permitir que le echase en cara cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo en esos momentos dentro de la casa de los secretos. Por su parte, él se ha defendido insistiendo en que sentía que gran parte de los presentes en plató iban en contra de él y ha asegurado que iba a defender a su familia a capa y espada.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io