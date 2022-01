Cristina Porta ha vuelto a 'Secret Story'. Tan solo un mes después de que saliese como finalista del concurso, la periodista ha regresado al plató. Un momento muy emocionante para ella, que no ha dudado en desvelar cómo ha vivido este tiempo fuera de la casa de los secretos. "Todavía me voy a dormir tarde... Estoy muy enganchada al reality y conecto con ellos. Ya tengo a mis favoritos y a mis no favoritos", ha explicado a Toñi Moreno mostrando lo feliz que se siente de haber vuelto al programa.

Ahora, la ex concursante tendrá un papel diferente, y es que estará presente en plató para ejercer como colaboradora y dar su opinión sobre cómo está viendo a los nuevos participantes de esta edición. Un trabajo que estaba deseando poder realizar y que tuvo que aplazar debido a que la semana pasada no pudo acudir al programa por estar mala. Sin embargo, ha reconocido que ya se encuentra mucho mejor y con muchas ganas de comenzar a desvelar todo lo que piensa de todo lo que está sucediendo.

Telecinco

Cristina Porta ha reconocido que todavía tiene su paso por el concurso muy reciente, y es que le está costando volver a su rutina de antes. "Sigo ahí, hace solo un mes que estaba en la casa", ha indicado. Un sentimiento que ya ha expresado en más de una ocasión a través de sus redes sociales, donde ha confesado que se encuentra todavía "desubicada", y es que ha sido mucho tiempo aislada en la casa de los secretos.

Ahora, regresa al programa donde tantas emociones vivió después de que hace tan solo unos días estallase tras sentir que le habían "vetado". Un momento que aprovechó para desvelar cuál es su pareja favorita, y es que ella tiene claro que dentro de la casa se vivirá un gran romance protagonizado por Marta y Adrián. "Tiempo al tiempo", ha indicado reconociendo que cree que entre ellos dos se producirá una gran historia de amor equiparable a la que ella vivió con Luca Onestini.

