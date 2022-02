Adrián ha causado una gran sensación dentro de 'Secret Story'. El concursante parece haber despertado el interés de gran parte de la casa y es que la mayoría de los participantes parecen estar luchando por su amor. La primera en reconocer que se sentía atraída por él era Cora. Tras esto, Colchero y Adrián dejaron claro que no descartarían que entre ellos pudiese suceder algo. Ahora, Marta y Virginia han sido las que han querido sincerarse sobre sus sentimientos, protagonizando un tenso cara a cara antes de saber que Virginia iba a ser la expulsada.

El programa ha decidido mostrarle a las dos unas imágenes en las que les podía ver en actitud muy cómplice con Adrián. Tras esto, se puede escuchar cómo Virginia le cuenta a su compañero que se va a distanciar de él porque siente que a Marta le gusta y no quiere estar en medio. Un temor que también le manifestó a Carlos, aunque nunca llegó a hablarlo con la que es su amiga dentro de la casa de los secretos.

Telecinco

Ahora, al ver este vídeo Marta se ha quedado muy sorprendida y ha reconocido que no entiende por qué no le preguntó a ella directamente." Me siento mal si no lo hablas conmigo. Yo cuando os he visto a los dos hablando no he entrado porque pensaba que estabais hablando de algo vuestro", ha indicado reconociendo que en ningún momento se ha alejado de ella por celos.

Por su parte, Virginia se ha defendido asegurando que sentía que los sentimientos que ambas tienen hacia Adrián estaba afectando a su amistad, provocando que nunca llegasen a conectar del todo. "Me notaba incómoda porque siento que me meto en medio de algo, que lo mío es solo atracción y entre vosotros puede haber algo más", le ha reconocido desvelando que sentía que esto se estaba convirtiendo en una barrera para ambas.

Telecinco

Por este motivo, Virginia ha tomado la determinación de poner distancias con su amigo. "Me importa más mi amistad con Marta. Decidí que lo mejor era quitarme de en medio", ha explicado reconociendo que esta fue la principal razón por la que decidió hablarlo con él y no contarle nada a Marta, unas explicaciones que no han terminado de convencerle, ya que sigue pensando que lo mejor habría sido hablarlo entre las dos.

Además, Marta ha aprovechado la ocasión para desvelar qué le está sucediendo con él. "Es un chico que me podría gustar pero ahora mismo no estoy en ese punto. Siento que podría pasar algo", ha confesando recalcando que pese a todo en estos momentos no entiende qué diferencia existe entre el comportamiento de Virginia con Adrián y el de ella con él. Mientras tanto, Adrián sigue dejando claro que no quiere tener nada con nadie dentro de la casa de los secretos.

