Carmen Lomana ha sido la nueva famosa que se ha atrevido a entrar en 'Secret Story' para convivir con los concursantes durante unos días. Al igual que ya hicieron Nagore Robles e Isa Pantoja, la empresaria tendrá que quedarse en la casa de los secretos durante unos días, una aventura que ha confesado que estaba deseando poder comenzar para conocer más de ellos y saber cómo era vivir en la casa de Guadalix de la Sierra.

Lo cierto es que nada más llegar la celebrity ya ha protagonizando uno de los momentos más cómicos de la gala. Carmen Lomana ha tenido la misión de ir sumando los puntos de las nominaciones, algo que no era nada sencillo pero que los colaboradores estaban seguros que conseguiría hacer sin problemas. "Yo le veo muy concentrada, creo que lleva las cuentas perfectas", ha asegurado Sandra Barneda. Por su parte, Lydia Lozano no las tenía todas consigo, y es que estaba convencida de que ya se había perdido.

Telecinco

Para saber quién podría estar en lo cierto, la presentadora le ha preguntado cómo llevaba el recuento de las nominaciones. "¿Qué recuento? ¿Pero el de todas? Con lo entretenida que estoy yo aquí viendo lo que está pasando...¡Que yo no soy una calculadora!", ha indicado Carmen Lomana dejando claro que no se había enterado del todo de cómo era su misión. Sin duda, un cómico momento que ha provocado que Sandra Barneda no pueda contener la risa.

Finalmente, la empresaria ha terminado asegurando que había siete concursantes nominados, equivocándose en Álvaro, Rafa o Carmen. Sin duda, un error que va a provocar mucha controversia dentro de la casa de los secretos.

Telecinco

Lo cierto es que para Carmen Lomana no ha sido nada fácil su entrada en 'Secret Story' y es que se ha quedado escandalizada al ver lo sucia que tenían la casa. "Uy la nevera… Qué horror. Aparte de vacía está que como entre un ratón se despeña. No hay nada, pero está muy sucia", ha indicado nada más entrar.

La colaboradora ha dejado claro que no piensa permitir que eso continúe así, asegurando que piensa hacer que todos se pongan las pilas limpiando. "Está sucísima y desordenada, voy a empezar a tomar nota porque aquí hay mucho curro. Está todo sin limpiar", ha zanjado asegurando que piensa poner orden en el concurso.



