Marta y Adrián han demostrado tener un gran 'feeling' desde el principio del programa. De hecho, a pesar de que en un primer momento ambos dejaron claro que no querían que pasase nada entre ellos dentro de la casa, finalmente parece que sus sentimientos han terminado siendo más fuertes, protagonizando un gran beso en directo que dejó a todos sorprendidos. Ahora, ambos han tenido su primera 'crisis' en la casa de los secretos, algo que ha provocado que la concursante termine completamente rota.

Todo ha surgido después de que Adrián confesase que sentía que ya no tenía nada que aportar dentro de 'Secret Story' y que quería ser el expulsado. Sin duda, unas palabras que afectaron mucho a Marta, ya que sentía que eso repercutía en ella y en la relación que tienen. "A mí me enfadas cuando dices eso", le reconocía ella visiblemente molesta al sentir que él no estaba valorando la relación que tienen.

Telecinco

Además, el profesor ha confesado que se siente desubicado y que Cora se ha convertido "en su tabla de salvación" cuando se encuentra mal."Adrián busca refugio en Cora y a mí eso me pica un poco, la verdad. Quiero que vea que yo también estoy aquí. Me pesa no sentir que soy el apoyo de esa persona cuando para mí él lo es. Me duele y me fastidia porque antes de ser algo más me siento su amiga", ha confesado ella el Cubo completamente rota.

La concursante ha reconocido que en estos momentos su mayor miedo es ver que "siente más de lo que siente él", algo que no quiere que ocurra y que cree que es lo que está pasando. "Yo ya me he enganchado a esa persona y necesito que me de importancia, mi sitio. No sé hasta qué punto sus sentimientos son los mismos que los míos", ha explicado.

Telecinco

Por su parte, tras la discusión que han mantenido, Adrián se ha acercado a ella para explicarle que es muy importante para él. "Me quieres ayudar más de lo que yo me quiero ayudar. Te lo agradezco en el alma, sé que lo haces de buena fe. Bienvenida al mundo de Adrián", le ha confesado. Unas palabras a las que ella ha respondido asegurando que quiere estar en ese mundo.

