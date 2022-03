Adrián y Marta demostraron tener una gran complicidad desde el principio del concurso. Sin embargo, el concursante dejó claro en más de una ocasión que nunca daría un paso más dentro de 'Secret Story' porque no estaba abierto a tener ninguna relación amorosa. De hecho, en la casa ella no ha sido la única que le ha llamado la atención, y es que ya reconoció en el pasado que Virginia también le había atraído. Ahora, a pesar de haber reiterado en más de una ocasión que no estaba dispuesto a que sucediese nada en la casa de los secretos, el concursante ha decidido dejarse llevar.

Todo ha surgido después de que los concursantes viviesen un tenso momento en la gala donde vieron algunas imágenes de la convivencia. Entre ellas se podía ver cómo Carmen y Rafa ponían en duda el amor que ha surgido entre Marta y Adrián. Tras esto, el concursante se ha dirigido a la cocina, donde se encontraba ella, para sorprenderle dándole un gran besazo. "¿Por qué ahora?", le ha preguntado ella inmediatamente sin poder creer lo que acababa de suceder.

🔴 PAREN ROTATIVAS 🔴 ¡Adrián y Marta se besan por primera vez tras la fuerte discusión en la casa! #SecretGala7 pic.twitter.com/1cyVTdyTdU — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

Tras esto, han tenido una conversación con Carlos Sobera donde han explicado lo que ha sucedido durante la publicidad. "He ido a la cocina y le he dado un beso y ahora mismo me metería debajo del suelo de la vergüenza que me está dando", ha reconocido él.

Adrián ha confesado en directo que si no había querido hacerlo antes es porque él es una persona que suele tener muchas inseguridades con las mujeres y no quería que esa faceta suya saliese en televisión. "Hay cosas que no se pueden evitar. Tengo una mezcla de inseguridades...", ha confesado. Sin embargo, parece que ya no puede seguir negando lo que siente. "La primera semana ya Héctor dijo que veía algo entre nosotros y nos habíamos negado a verlo".

Por su parte, ella no podía dejar de reírse y es que le ha pillado completamente por sorpresa. "Vamos a dejar fluir y a no forzar nada. Estoy a gusto con él y me apetece seguir viviendo esto", le ha reconocido al presentador.

Colchero, ¿celoso de la relación de Marta y Adrián?

Sin duda, uno de los concursantes que se han mostrado más sorprendidos al conocer que ya se han besado ha sido Colchero que se ha quedado en el sitio muy serio. Lo cierto es que entre Adrián y él siempre ha existido una relación muy especial. De hecho, llegaron a reconocer que no descartaban que pudiese suceder algo entre ellos.

Telecinco

Desde que Adrián y Marta comenzaron a estar más unidos, el concursante comenzó a notar a Colchero raro con él e incluso llegó a preguntarle si se debía a que estaba más unido a su compañera, algo que él ha negado en más de una ocasión. "Pase lo que pase siempre serás la persona más importante para mí aquí", le dejaba claro Adrián para tranquilizarle, ¿seguirá pensando igual?

