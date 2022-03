Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

Víctor Sandoval ha acudido al plató de 'Secret Story' tras decidir abandonar la casa de los secretos. El colaborador decidió tomar esta radical decisión tras mantener un tenso enfrentamiento con Rafa. "No he venido a que se me denigre, se me juzgue y que vuelvan los fantasmas del pasado", aseguraba antes de marcharse, acusando al concursante de haberle "humillado". Sin embargo, parece que su actitud no ha gustado a todos sus compañeros y no le han faltado las críticas de algunos de ellos.

Una de las personas que se ha mostrado más dura con él ha sido Nagore Robles, que no ha dudado en decirle todo lo que piensa de su paso por la casa de los secretos. "Nuestra misión era cuidarles, motivarles y animarles. Creo que has machacado, posiblemente de forma inconsciente, a un concursante", ha comenzado diciéndole, algo con lo que Víctor Sandoval no estaba nada de acuerdo.

La colaboradora de televisión ha decidido ir un paso más allá y le ha dejado claro que creía que el programa había decidido no emitir algunas imágenes para "protegerle". Además, ha confesado que cree que lo mejor que podía haber hecho era irse. "Es vergonzoso tu paso por la casa. Lo mejor que has hecho ha sido marcharte, por tu bien y por el de ellos", ha sentenciado.

Unas palabras con las que estaba totalmente de acuerdo Toñi Moreno que ha desvelado lo que piensa tras ver que en redes sociales le estaban acusando de "no haber sido muy dura" con el colaborador. "Me están criticando por no haber sido más dura pero es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nagore y creo que después de eso no hay nada más que decir", ha aclarado. Eso sí, antes de esto no ha dudado en llamar la atención a Víctor Sandoval tras escuchar cómo se metía con Carmen por cómo iba vestida. "Tienes más nivel que eso", le espetaba.

Sin duda, unas duras críticas a las que se han unido las de Carmen, Miguel Frigenti o la hermana de Rafa, Andrea, que le ha acusado de ser un "mal profesional" y "mala persona". Unas duras palabras a las que se ha unido Cristina Porta, que ha lamentado el comportamiento que ha tenido el colaborador dentro de la casa. "Es una pena, Víctor, porque nos hacías mucha gracia a muchos y ahora mismo la gente no te quiere ni ver. Lo que quería Twitter es que te fueras", le ha indicado.

Por su parte, Víctor Sandoval ha preferido no seguir respondiendo a las críticas tras responderle a Carmen que tan bien no estarían haciendo su concurso cuando el programa "ha tenido que recurrir a famosos para que hagan su trabajo". Además, Rafa ha dejado claro que no se siente mal por lo sucedido. "Vino a desestabilizarme y acabé desestabilizándole yo a él", le ha indicado a Toñi Moreno asegurando que no siente que haya hecho nada malo.

