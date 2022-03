El paso de Víctor Sandoval por 'Secret Story' ha sido de lo más accidentado. El colaborador de 'Sálvame' ha protagonizado todo tipo de escenas y discusiones desde que puso un pie de nuevo en la casa de Guadalix. Se ha vivido un auténtico tsunami, sobre todo, con la ojeriza que le ha cogido a Rafa con quien ha protagonizado varios enfrentamientos. Y precisamente un encontronazo con el concursante ha sido el motivo que ha puesto punto final a su estancia en el concurso. La verdad es que no está siendo una edición nada fácil para la organización del programa ya que no paran de llamar la atención a los concursantes.

"Nos van a poner verdes en menos que canta un gallo porque les estamos agobiando, sobre todo yo", aseguraba ya Sandoval en el podcast del programa ayer, cuando las redes ya ardían días antes criticando que hubiera llamado "machista" al conquense. "Ha demostrado que no es para nada machista", aseguraban en Twitter.

Mediaset

En una de las discusiones que ya se habían vuelto rutinarias entre Rafa y Víctor, Sandoval ha opinado sobre la relación de Rafa y Carmen asegurando que no ella no le estaba apoyando lo suficiente desde fuera, algo que no ha sentado bien al de Cuenca ya que considera que hablar de fuera "desestabiliza". Así que le ha recordado que el único reallity que ganó fue de cuatro días, criticando que en este haya pedido irse alguna vez. Esto, ha generado un enfado muy grande en el colaborador que cogía el teléfono y pedía irse. "Es un abandono sin protocolo".

Sobre la bronca ha habido varias opiniones, y Tom Brusse, también invitado en la casa aseguraba que Rafa había opinado de la vida íntima del colaborador, algo que el de Cuenca ha negado. Así, insistía en que cualquiera puede opinar sobre los concursos de la gente porque es el precio a pagar, pero que no se mete en la vida privada de nadie. "Doy una opinión sobre sus realities y se lía la que se lía", aseguraba mientras confesaba que desde la salida de Carmen estaba solo en la casa.

"Empatía y humildad tiene cero", decía Carlos a Cora sobre Víctor mientras éste se ponía a hacer las maletas. Aunque todos creían que se trataba de un órdago, ni corto ni perezoso Sandoval ha cogido sus cosas y se ha ido de la casa deseando mucha suerte a sus inquilinos. Estamos deseando sabe qué dirá a su llegada a plató.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io