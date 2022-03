Desde el comienzo de 'Secret Story' hubo muchos concursantes que conectaron de una manera muy especial. De hecho, durante la primera semana ya empezaron a surgir los primeros 'tonteos' dentro de la casa. Sin embargo, si ha habido una relación que ha conseguido crear una gran expectación ha sido la de Colchero y Adrián. Desde el primer momentos ambos consiguieron congeniar a la perfección, convirtiéndose en dos grandes amigos en poco tiempo.

Sin embargo, a pesar de que ellos dejaron claro desde un primer momento que solamente eran amigos, las muestras de cariño que había entre ellos hicieron que los seguidores del programa comenzasen a especular sobre los verdaderos sentimientos entre ambos y pronto surgió el movimiento 'Colchian', como decidieron denominar a esta 'carpeta' que muchos fans del programa querían que se hiciese realidad. Una esperanza que se incrementó cuando Adrián reconoció que dentro de la casa con quien hubiese tenido una noche de pasión.

Telecinco

Ahora, tras ser expulsado, Colchero ha querido aclarar cuáles son sus verdaderos sentimientos por él. "Siempre lo he visto como una amistad. Nunca me molestó que estuviese con Marta", ha indicado dejando claro que nunca se le pasó por la cabeza que entre los dos pudiese llegar a suceder algo, unas declaraciones con las que da por finalizada la 'carpeta', aunque algunos colaboradores como Nagore Robles o Miguel Frigenti no han llegado a creérselo del todo.

Telecinco

Por su parte, Adrián se ha quedado completamente destrozado al saber que Colchero ha abandonado la casa de los secretos, mostrándose como nunca antes le habíamos visto. "Colchero consiguió desde el principio hacerme confiar, que me cuesta mucho. Cuando he necesitado un abrazo ha estado aquí, el sentimiento que tengo hacia él es muy fuerte. Le quiero un montón y espero llevármelo para siempre", ha indicado entre lágrimas. Una reacción que ha emocionado al ex concursante.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io