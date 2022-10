Pesadilla en el paraíso se está convirtiendo en una pesadilla para Pablo Pisa. El novio de Patricia Steisy se ha convertido en protagonista involuntario de las galas del reality gracias (o por desgracia) al concurso que está realizando su pareja con una atracción sexual con Dani G que ha puesto a prueba su relación y que provocó una dolorosa conversación entre ambos el pasado domingo que, afortunadamente rencauzó su relación llevándose por delante la que tenía con Dani García. Sin embargo, este protagonismo no solo ha llevado la relación con Steisy al límite sino también a él teniendo que regresar a la terapia para poder gestionar la situación. Por ello, este miércoles decidía no acudir al plató para dejar la defensa de Patricia en su amigo Cristian, algo que no evitaba que utilizara Instagram para apuntar algunas de las cosas que escuchaba en los vídeos del reality, sobre todo, lo vertido por Dani. "Menos mal que no he ido a plató porque me sacan esposado. Vergonzoso", aseguraba el arquitecto.

"¿Cómo puede ser tan manipulador este señor? ¡Asqueroso!", decía Pablo en a través de sus stories de Instagram en las que afeaba la actitud de Dani con Patricia durante su última discusión, sentenciando que las palabras del ex tentador dejaban claro que, a su juicio, "sabía en todo momento lo que hacía". En concreto, con la frase: "agradéceme que tengas novio. Si yo quiero, hago chas y caes".

"Ahí se ve claramente que siempre supo lo que hacía, que le daba absolutamente igual hacerme daño siendo su amigo y que jugaba a Patricia solo por cuatro vídeos. Es un manipulador, mentiroso y mala persona", aseguraba Pablo Pisa en stories. "Le dice a Patricia que no cambie nada porque no está haciendo nada malo porque no están haciendo nada malo con él pero en cuanto se pelean enseña la patita".

