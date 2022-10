El amor es algo súper delicado que hay que cuidar día a día, y si no que se lo digan a Paloma González Durántez y a Juan Alfonso Milán: los dos se separaban de lo más enamorados para que él entrase a concursar a su primer reality, 'Pesadilla en el paraíso', pero todo dio un gran giro mientras que él se encontraba en el concurso. Un inesperado giro que ella se encargaba de hacerle saber a través de una contundente llamada días antes de que Juan Alfonso dejara el concurso convirtiéndose en el segundo en abandonar porque quería verla con urgencia.

Ahora, Paloma ha acudido al plató de Pesadilla para dejar claro cuál es la situación en la que se encuentran actualmente. "En ese momento no me lo creí [que abandonara por mi] porque estaba muy intoxicada de lo que nos había pasado en la relación, de lo que me enteré que había pasado... pero cuando salió y hablé con él y me dijo que había madurado".



Telecinco

La diseñadora ha dejado claro que ella siempre da el beneficio de la duda a todo el mundo, y más a sus parejas, puesto que, ha confesado, tiende a tener dependencia emocional. Esto ha hecho que, en más de una ocasión, haya perdonado a Juan Alfonso. "Mi problema es que me cuesta mucho dejar de querer a las personas que quiero... el primer año fue muy bien pero el segundo año no fue una relación tan sana y si yo hubiese tenido amor propio y no tendiera a tener esta dependencia emocional que tiendo a tener, le hubiera dejado".

Finalmente, el saco de la paciencia se rompió mientras él estaba en el concurso debido a varias mentiras y detalles que la ocultó: "Creo que Juan estaba acostumbrado a que cada vez que hacía algo feo, me veía romperme... y fue la primera vez que él vio a una Paloma rotunda".

Aunque no dejaba claro en el punto en el que actualmente se encuentra la relación, sí que fue contundente con una cosa: "Ahora mismo la que tiene que estar bien soy yo, y no lo estoy. No puedo hacer feliz a la persona que tengo enfrente si no me quiero yo misma. No me encuentro bien, necesito estar sola, aprender a quererme y no tener esta necesidad de que me quiera el de al lado". Ahora, Paloma tiene que pensar en ella misma mientras que Juan, tal y como confesó también en el plató, luchará por hacerse con su confianza.