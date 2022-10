Juan Alfonso Milán y Paloma González podrían haber vuelto. O al menos eso es lo que ha dado a entender el ex concursante de Pesadilla en el paraíso durante su entrevista en el plató tras su renuncia la pasada semana a continuar en el reality. "Necesito ver a Paloma, no sabéis lo importante que es para mi", aseguraba en la granja cuando anunció su marcha voluntaria. Ahora, el primo de Felipe VI ha confesado los motivos que llevaron a la diseñadora a tener una tensa llamada de teléfono con él en el que le echaba en cara las mentiras de las que ella se enteró mientras él estaba en la granja. Mentiras que él ha revelado a la audiencia para explicar el punto en el que se encuentra ahora mismo su relación: "Ella necesita que yo le demuestre que soy merecedor de su confianza", ha zanjado ante las insistentes preguntas de los colaboradores.

"La cagué con Paloma. Tonteé con una chica por mensajes, hubo 3 o 4 besos, ella lo sabía pero mientras yo estaba aislado en el reality ella le vino a engordar la historia", explicaba Juan en una gala en la que las relaciones fueron las protagonistas después de la conversación en directo de Pablo Pisa y Patricia Steisy. "Yo no he estado a su altura este año aunque en el primer año di todo", reconocía el ex concursante que entonaba el 'mea culpa' ante la audiencia y emponzoñaba su relación con los medios de comunicación y los colaboradores, sobre todo, Nagore Robles.

"Paloma ha hablado con esta chica otra vez para darse cuenta de que, como habla, ha intentado engordar algo que no había", afirmaba rotundo Juan, algo que Paloma desmentía a Mónica Hoyos por mensaje, algo que transmitía Nagore: "Paloma dice que no ha hablado con esta chica, no tiene necesidad". "Lo ha hecho antes", corregía Alfonso quien criticaba a Nagore: "No sabéis de mi vida privada. Todos saben por qué estás de colaboradora: para criticar a gente que no conoces". Además, también señalaba que, a pesar de lo escrito por Paloma en redes sociales, "creo que Paloma tampoco me dejó como tal. Borrar fotos es una cosa pero yo no he visto salir esas palabras de la boca de Paloma"

Agarrándose así al clavo ardiendo, Juan continuaba confesando que "me ha dicho que deja abierta la puerta" por lo que "me va a tocar trabajar para volver a recuperar su confianza". "Los medios publicaron muchas cosas pero lo que no dijeron es que los 10 días antes de entrar en el reality estuvimos 24/7 juntos", subrayaba para acto seguido reconocer que en ese tiempo también hubo una mentira: "cuando me avisaron del reality no se lo dije, he sido un niño, lo reconozco; no sabía cómo se lo iba a tomar, lo oculté hasta el último momento y no se lo tomó mal". "No creo que seas un niño: un mentiroso, sí, pero un niño no se comporta así", matizaba Nagore.