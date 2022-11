Danna Ponce ya está en Madrid después de su expulsión de Pesadilla en el paraíso. Un concurso en el que ha dejado una trayectoria con tonteo y peleas incluidas que ha provocado todo tipo de opiniones. La primera de ellas, la de su novio Xavi quien acudía en un primer momento incluso a la granja para poder hablar con ella ante los vídeos que estaban trascendiendo en los que se veía un claro acercamiento entre Danna y Manu: "lo estoy pasando mal", aseguraba el joven con quien mantiene una relación desde hace tres meses. Ahora, la pareja se ha vuelto a reencontrar y han coincidido por primera vez en el plató del debate de Pesadilla, donde han aclarado muchas de las dudas de los colaboradores.

Telecinco

Antes de que entrara Danna en el plató, Xavi ya confesaba que había habido un reencuentro y que las cosas estaban bien: "Está todo genial", confesaba, ante lo que todos los colaboradores se sorprendían puesto que él se había mostrado muy dolido con la actitud de su novia. "Ha habido conversaciones y se han arreglado las cosas. A mi me visteis aquí que lo he pasado mal", añadía Xavi, algo que Nagore Robles dudaba.

Por su parte, Danna ha matizado que está muy a gusto fuera de la granja negando que eche en falta nada de lo que había en Cádiz: "no echo de menos nada, si acaso a algún animal, pero personas ninguna". Un claro guiño a Manuel, y es que en su despedida tuvo emotivas palabras para Bea y Daniela, olvidándose del resto, incluido el que había sido su compañero más especial.



Al llegar al plató, Danna le daba un mensaje directo a Xavi que provocaron un gran beso entre la pareja: "Aunque el perdón y las explicaciones de corazón ya te las he dado de puertas adentro. Si he tenido la poca vergüenza de faltarse al respeto delante de toda España, creo que también tengo que darte las disculpas en el mismo medio. Te quiero dar las gracias porque tengo a mi lado a un pedazo de hombre increíble".

Telecinco

Tras ello y viendo las imágenes, Danna no podía evitar reírse y sonreír ante el rostro serio de Xavi que no podía parar de moverse en el asiento. "No te voy a decir que me arrepiento, porque en ese momento el cariño era real. Yo en Manuel encontré un apoyo brutal. Si no llego a tener pareja, hubiese ido a más". Una frase que Xavi remarcaba que le dolía puesto que "se llegó a confundir".



En cuanto a los posibles tocamientos, Danna ha aclarado lo ocurrido: "yo no quería explicar según qué cosas, que había habido un tocamiento. Lo que pasa debajo de la manta es cosa de dos. Creo que es un papel que no le correspondía contar a él sino que en caso de contarlo debería haberlo consensuado. Quería ocultarlo en televisión". "Error mío al día siguiente volverme a meter en la cama con él, ¿a quién se le ocurre? No lo sé", respondía ella misma.