Patricia Steisy ha sido una de las grandes protagonistas de Pesadilla en el paraíso en los últimos meses, sin embargo, sus enfrentamientos con el resto de granjeros y sus monumentales broncas le han pasado factura y el público la eligió el pasado miércoles para abandonar la granja. "Estoy aclimatándome aún. Sé que estaba en Cádiz pero parecía que estaba en Tailandia, porque eso es muy duro", ha asegurado la joven nada más saludar a Carlos Sobera.

Como última expulsada, ha estado presente en el plató del debate este domingo protagonizando un tenso cara a cara con Ana, la madre de Dani García, con quien Patricia ha compartido gran parte de su concurso. Primero con una tensión sexual que ambos confesaban y, después, con una enemistad profunda que a día de hoy no se ha resuelto. "Me ha manipulado y ya he abierto los ojos", confesaba Steisy.

Telecinco

Antes incluso de entrar en plató, desde la sala VIP, Steisy y Ana cruzaban sus primeras palabras. "No puedes aplaudir a todo lo que haga tu hijo sin hacer ninguna crítica", afeaba la ex concursante acusando a Dani de manipularla y criticando su trato con las mujeres: "Manipula a las mujeres y lo peor de todo es que es consciente de que lo hace".

"A ti también me han aplaudido todo y no sé si lo has visto, pero madre mía...", contestaba Ana criticando la actitud que Patricia ha tenido en muchas ocasiones durante el concurso, de la que ella ha sido consciente en su recta final y ha querido cambiar. "He hecho mi concurso y el de su niño, debería haber cobrado el doble. Tu niño no sabe hacer nada solo, y eso se lo has enseñado tú", respondía la ex granjera. Unas duras palabras que daban paso a su llegada a plató.

Telecinco

Y es que al entrar en el plató, Patricia saludaba a todos los colaboradores a excepción de Ana, que era la única que se quedaba sentada en el sofá a lo que ella contestaba "qué poca vergüenza" porque "el saludo no se niega a nadie". "Ya veo que ella es así, con desplantes, que pena, de tal palo, tal astilla", aseguraba Steisy mientras que Ana evitaba contestarla.