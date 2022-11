Israel Arroyo consigue convertirse por primera vez en capataz dentro de la granja de Cádiz a menos de un mes para la final de 'Pesadilla en el paraíso' , y tras un largo e intenso concurso. Para Israel, concursante de 'Pesadilla en el paraíso', todo comenzaba cuando el vidente, Daniela, Víctor Janeiro, Iwan Molina y Dani G tenían que competir cortando con una sierra un trozo de madera. "A poco que sierres, eso se cae", le animaba Lara Álvarez a Israel, y después de este gran esfuerzo con los brazos, el amigo de Steisy hacía su debut cogiendo el bastón de capataz. Con la euforia del momento, el vidente le dedicaba el premio a su amigo Marco y también a Steisy que "la quiere un montón". Además, gracias a este premio, Israel Arroyo puede compartir la habitación, y él ha querido compartirla con Daniela ya que "es su cumpleaños", según explicaba,

Con esta victoria, también han surgido algún que otro comentario, como el de Bea Retamal: "Ya estaba bien, que en tres meses ganase algo el pobre", comentaba la valenciana, que continua de rifirrafes con el vidente.

Por ganar el bastón de capataz, Isra ha tenido una sorpresa en directo, y es que ha podido hablar con su sobrino Juan Carlos y con Steisy desde plató. “Estoy muy orgullosa de ti, te quiero mogollón, sigue así", le decía la ex participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Asimismo, le aconsejaba que no entrase en "las provocaciones de Bea" y añadía: "Marco me dice que te quiere y te adora. Te queremos todos", expresaba la expulsada de 'Pesadilla en el Paraíso'.

También ha hablado su sobrino: "En casa está todo bien, tenemos muchas ganas de verte. Aguanta lo que queda, sabes que la familia estamos muy orgullosos de ti", señalaba Juan Carlos. Finalmente, entre lágrimas, estas palabras han conseguido que el vidente se emocionase.

