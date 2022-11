Beatriz Retamal ha sufrido varias semanas tormentosas declarando la guerra a todos sus compañeros, asegurando que su trabajo esta semana será ser "mala malísima" y no hacer más que desquiciar. Una actitud que le ha valido la nominación unánime de todos sus compañeros de Pesadilla en el paraíso. Para poder subirla el ánimo esta semana ha tenido la visita de su abuela Carmen, quien ha sido la auténtica protagonista de la conexión en directo donde ha dado unos valiosos consejos a su nieta que ella ha agradecido y aceptado desde el primer minuto, consciente de que decía la verdad.

Su llegada comenzaba con un zasca al programa. Muy cómoda con Lara Álvarez, Carmen confesaba que estaba siguiendo el programa y que, lejos de ver mal los robos, lo más la inquietaba eran las broncas: "lo peor que veo son las discusiones", confesaba. Sobre todo señalaba que Manu e Iwan atacaban a su nieta con algunos insultos gruesos: "eso no lo tenéis que permitir", señalaba. Eso sí, confesaba que su nieta no se quedaba atrás.



Telecinco

"Estuvo el verano muy bien con los psicólogos pero llegó aquí y ha vuelto a caer", aseguraba Carmen sobre Bea y Dani G, quienes, asegura, se están haciendo sufrir: "yo no le puedo decir 'deja a este chico', eso tiene que ser ella quien lo decida. Es su vida. No me puedo meter. Si ella le quiere y él le quiere, adelante". Unas palabras que se llevó el viento en cuanto vio cómo estaba su nieta, quien se deshacía en lágrimas nada más verla.



"Tienes los ojos perdiditos de pena", aseguraba Carmen al verla, a lo que Bea confesaba que la estancia en la granja no está siendo nada fácil: "Estoy muy triste aquí". Y a pesar de asegurar que hay momentos en los que disfruta con los animales, reconocía que "es un poco difícil la situación" a lo que Carmen animaba a ver de otra manera: "la situación te la tienes que coger tú, si vienen malas, apártate y cállate". "Qué difícil", contestaba sonriendo Bea quien ya ha reconocido que callarse no va con ella.

Telecinco

"Lo que más me afecta es la relación con Dani", confesaba Bea, quien, cabizbaja, aseguraba que estaba pasándolo mal porque "venimos de un verano que ya sabes" y que había vuelto a caer sin poder evitarlo. "Pues amigos y punto porque estáis sufriendo. Él también pero a mi la que me interesa eres tú", confesaba Carmen, a lo que Bea no dudaba en darla la razón. ¿Conseguirá Bea poner distancia con Dani G y romper esta última oportunidad?