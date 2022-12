Manuel González ha sido el último expulsado de Pesadilla en el paraíso. Uno de los últimos concursantes en entrar y que más polémica ha generado después de la relación de tensión sexual que mantenía con Danna Ponce. Así al primer momento en llegar al plató la primera pregunta era clara: ¿te enamoraste de ella? "Enamorarme no, pero los primeros días con ella sentía cosas y la chavala me gustaba de verdad", aseguraba Manu quien destacaba que hacía mucho tiempo que no tenía una relación tan cercana con una chica: "llevo mucho tiempo que quiero algo, pero no tengo nada serio con ninguna". Eso sí, ha pedido perdón por contarlo: "lo conté porque me salió". Unas palabras que hacían sonreír y asentir a Danna, aceptando las disculpas del gaditano sin ningún pudor, aunque tras ello llegarían las reprimendas.

Telecinco

Primero Nagore le echaba en cara que esto no es la primera vez que lo hace en un reality: "haces siempre lo mismo, o empiezas a cambiar para bien o nada". "Todo error tiene un aprendizaje, ¿Tú no te has equivocado alguna vez? Déjame mi tiempo", le contestaba Manuel. Tras lo que Danna le confesaba que lo que más le dolió es que ella también le tuvo cariño de verdad y se sintió dolida.

"¿Sigues con tu novio?", le preguntaba Manu, a lo que ella respondía un rápido "sí". Una respuesta ágil que Steisy no pudo dejar pasar, echándole en cara que Danna iba a ir a la fiesta tras la gala en honor a Manuel: "mucho dices que no quieres estar con él pero te falta tiempo para ir a una fiesta a estar con él". Una revelación ante la que Danna estallaba: "yo no tengo que dejar de hacer nada porque vaya Manuel. Me parece que decir esto es meter mierda gratuita". Momentos después, Manu, apuntaba que "seguro que su novio va a estar mal como venga al reservado", a lo que Danna respondía que "tranquilo que al final no voy a ir".

Telecinco

La tensión aumentaba cuando Manu criticaba la actitud de Xavi a la que, asegura, que "no me lo creo nada, se ha intentado subir al carro". "Creo que a veces confundimos hablar con el respeto y la razón, con que ni siente ni padece", ha asegurado Danna quien recordaba que su madre sí le ha visto sufrir y romperse.