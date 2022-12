Después de 110 días de concurso, la primera edición de Pesadilla en el paraíso ha llegado a la final en la que Iwan Molina, Daniela Requena, Beatriz Retamal y Víctor Janeiro se han jugado el trono de ganador de esta primera edición. Una corona para la que algunos de los concursantes han obtenido un apoyo extra con la visita de sus defensores y, en el caso del torero, esa ha sido su mujer, Beatriz Trapote. Después de unas semanas de ausencia, la periodista ha sido una firme defensora de su marido en el plató enfrentándose incluso a Nagore Robles en más de una ocasión e incluso bailando con Pipi Estrada.

Para darle este último impulso, Beatriz ha entrado en la sala donde Víctor Janeiro se encontraba aislado, sin que el propio torero se diera cuenta hasta que Carlos Sobera le avisaba de que se diera la vuelta. En ese momento, Víctor no podía contener la emoción y se deshacía en lágrimas en los brazos de su mujer.

Telecinco

Muy emocionado, Víctor Janeiro no podía soltar a su mujer que, sonriente, destacaba que "olía a granja", algo que le llamaba mucho lo atención. La primera pregunta del torero no se hacía esperar y se interesaba por sus hijos: "Están muy orgullosos de ti. Víctor y Oliver estarán con mi padre en la cama viéndonos", decía la periodista sonriendo a la televisión.

Telecinco

"No son tan pequeños pero ¿temías en algún momento que no se acordaran de ti al volver?", preguntaba Carlos Sobera al torero quien confesaba que sí, sobre todo después de haber escuchado a la pequeña Brenda hablar en uno de los vídeos que le mandaron durante su estancia allí. "No seas bobo, yo les pongo todos los días videos de su padre", apuntaba Trapote.