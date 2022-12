La primera edición de 'Pesadilla en el paraíso' ha celebrado su debate final después de la sorprendente victoria de Víctor Janeiro, en el que se han dado cita la mayor parte de los participantes de este concurso, a excepción de algunas de las ausencias que se han repetido desde el inicio del concurso: Alyson Eckmann, residente en Estados Unidos enfrascada en los preparativos de su boda; y Gloria Camila, quien se encuentra de baja por problemas de salud mental; a las que a última hora se sumaba la baja de Bea Retamal.

Quien había sido segunda finalista del concurso decidía no acudir al debate, algo sobre lo que llamaba la atención el propio Carlos Sobera al inicio del programa: "hay varias teorías sobre el motivo principal que la ha llevado a no venir", aseguraba mirando a Dani García, a quien ya se le puede llamar ex novio.

Telecinco

Durante los primeros minutos se ha debatido mucho sobre el posible motivo de la ausencia de Bea, señalando a Dani G al principio puesto que el tortuoso final de su relación a través de una carta, podría haber sido el motivo de esta ausencia. Y es que podría no haber querido coincidir de nuevo con su ex: "No quiere ni volver a verlo, porque me lo dijo así tal cual tras la final", sentenciaba Steisy.

No obstante, el presentador rápidamente daba la respuesta: "Razones médicas le han impedido llegar: salir de casa y venir", aseguraba. Eso sí, no ha explicado cuál ha sido el motivo médico de esta ausencia lo que se ha dejado en el aire haciendo que sea motivo de debate recurrente entre los colaboradores del programa.