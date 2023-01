Aunque pueda parecer que Begoña Gutiérrez lo tiene todo, no hay nada más lejos de la realidad, y es que la ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso 2', primera expulsada de la edición frente a Kiko Jiménez, tiene un pasado bastante complicado. La que fuera amiga de Isabel Pantoja se sinceró en su entrevista en plató con Sandra Barneda, pero no pensó que lo haría tanto, y acabó inundada en lágrimas al recordar una parte de su vida muy oscura y que a día de hoy todavía le duele: el suicidio de su marido.



La empresaria se emocionó mucho al recordar la prueba del 'árbol de la vida' que hizo en el programa, en la que se sinceró con sus compañeros, y donde primó una palabra: "soledad". "La muerte del padre de mi hijo fue inesperada y trágica, a mí eso me ha marcado mucho. Mi hijo tenía tres años, me sigue torturando, es como mi talón de Aquiles. En ese momento no era tan común una desaparición voluntaria", dijo entonces. Unas palabras que ahora Begoña ha confirmado, preguntada por Sandra: "La salud mental, o las emociones del alma, hace años no eran comprendidas. Gracias a Dios, la sociedad ha ido evolucionando y vamos por un camino en el que tenemos que apoyarnos y entendernos, detectar cuando alguien lo está pasando mal. No empujarnos. Por eso no me gustan los conflictos, ni las guerras fáciles ni hacer leña del árbol caído", confesaba.

Mediaset

Muy emocionada, Begoña apenas podía continuar, pero se terminaba de deshacer en lágrimas cuando su hija, que la ha defendido en plató durante el breve período de tiempo que ha estado en el reality, le daba las gracias por todo: "Yo soy la mayor de tres hermanos, y estamos orgullosos de la madre que tenemos, es una valiente, una luchadora. Gracias, de verdad, para nosotros eres la mejor", le decía a una emocionada Begoña.