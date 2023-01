Sus compañeras, Tania Deniz y Mar López, han sido testigos de los kilos que ha adelgazado el colaborador de 'Sálvame' yTodo comenzaba cuando las chicas se animaban a tomar el sol aprovechando el buen día que hacía en Cádiz y le pedían a su compañero que se uniera a ellas. Montero estaba haciendo café pero decidió aceptar la invitación de sus compañeras y tumbarse a su lado a 'ligar' bronce.

Antonio Montero, que ha hablado de su mujer en el concurso, se quitaba el jersey y se tumbaba junto a sus compañeras. "Bueno, esto es el paraíso" decía y, cuando los rayos de sol empezaban a calentar, decidió quitarse el jersey y presumir de torso. Un acto que se ha llevado las miradas de Tania y Mar que se han quedado 'alucinadas' con su cambio físico: "Oye, tú has adelgazado un montón", le decía la canaria al periodista y es que ya llevan más de tres semanas de concurso. "Se te nota sobre todo en la cara, la tienes más chupada", señalaba la ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

Telecinco

En este sentido, Antonio Montero ha dicho que "tiene que llegar al último botón del cinturón", dejando caer que uno de sus propósitos dentro del concurso es adelgazar. "Se te nota en la ropa", agregaba Mar López. "Uyy, pues ya estoy en el último botón, oye, pues sí que he bajado" decía el periodista.



Justo en ese momento, Tania y Mar han aprovechado para hacer unas de sus travesuras, mientras él tenía los ojos cerrados: "hacerle la cera" a Montero con cinta adhesiva y quitarle los pelos del pecho, pero para sorpresa de ambas no ha tenido ningún tipo de reacción en el colaborador. "Le he visto unos pelitos y he decidido hacer un retoquito, aunque todavía le queda", bromeaba la canaria tras la depilación. "Monti, te acabo de hacer la cera y ni te enteraste", le decían.