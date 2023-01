Tom Brusse ha regresado a la televisión y no ha perdido el tiempo. El que fuera concursante de 'La casa fuerte 2' se ha estrenado en el plató de Pesadilla en el paraíso para comentar la segunda edición de este concurso y lo ha hecho sin pasar desapercibido. No solo por sus llamativos pantalones de leopardo o el cruce de zascas con Marta Peñate, sino por el tonteo que comenzó a tan solo unos minutos de arrancar el programa. Y es que Tom se sentó junto a Daniela Requena, concursante de la primera edición de este reality que se ha mantenido junto a su ex compañero Israel Arroyo como comentarista experta de esta segunda edición. Y entre ellos saltaban chispas.

Desde un primer momento era palpable la química que había entre Tom y Daniela que, incluso, se lanzaban a bailar juntos cuando sonaba la música en el plató, dejando ver lo que más tarde se haría evidente: el tonteo. Y es que, aunque la parejita esperó a la publicidad, Carlos Sobera fue el encargado de desvelarlo.

Telecinco

"Mientras los demás lo estábamos viendo, Daniela y Tom se estaban intercambiando los teléfonos", aseguraba el presentador a la vuelta de un vídeo. Una situación de la que Israel Arroyo no podía evitar meter cizaña destacando que entre ellos se gustaban mucho: "¿qué le voy a hacer si es guapa?", aseguraba Tom que minutos antes se había interesado por Tania Deniz, novia de Albert Barranco y actual concursante del reality.

"Voy a ser super clara, lleva toda la semana mensajeándome por Instagram", ha asegurado Daniela sobre Tom haciéndose la ofendida por su interés en Tania minutos antes. No obstante, la faceta de 'cupido' del presentador de 'First Dates' hacía las suyas queriendo limar asperezas entre ellos animándoles a bailar, algo que finalmente hicieron a ritmo de bachata.

Telecinco

Y aunque nada hemos sabido de cómo ha terminado la noche, Daniela daba muchas pistas acerca de cómo creía ella que iba a acabar: "Liarme con Tom es la crónica de una muerte anunciada pero, ¿ por qué no?". ¿Habrá culminado finalmente este tonteo?