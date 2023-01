Marta Peñate y Tom Brusse siguen con su tira y afloja a pesar del tiempo que ha pasado desde su gran pelea en 'La casa fuerte', y los dos, que sabemos que son algo 'tercos', no dejaron pasar la oportunidad de lanzarse 'pullitas' y 'zascas' en el plató de 'Pesadilla en el paraíso'. Ambos colaboradores pasaron por el programa para comentar los últimos acontecimientos de la granja, como la expulsión de la noche, que fue Maite Galdeano. Una noticia que dejó algo apagada a Marta Peñate, pero ni eso le relajó la 'lengua viperina' a la canaria a la hora de meterse con Tom.



Carlos Sobera quiso saber si Marta ya se había recuperado del 'bajón' de que su favorita hubiese sido expulsada por la audiencia. "Es triste, pero de repente veo los pantalones de Tom y se me quita", respondió Marta con cierta maldad y entre risas. Tom no se achantó y no sólo los lució con orgullo, sino que hizo un pase de modelos para que todo el mundo viera sus poco discretos pantalones con estampado de leopardo con tachuelas. El marroquí, sin embargo, tampoco dejó pasar la oportunidad de responder con algo de malicia metiéndose con el vestido de Marta.

"Aquí tenemos a la mejor pescadora de pulpo de Tarifa", dijo él levantando también las risas del público por su vestido de rejilla con brillantes. Marta, con su personalidad, estaba claro que se lo iba a tomar a guasa, pero también respondió algo picada: "¿Perdona? Aquí tenemos al mejor 'sugar daddy' de España". Está claro que ninguno de los dos va a desaprovechar el momento de meterse con el otro, pero al menos está bien que lo hagan con humor y cero malos rollos...