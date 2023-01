José Antonio Avilés ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de esta gala de Pesadilla en el paraíso. Y es que, con motivo de su nominación, la organización le ha preparado una visita sorpresa y, por primera vez, el padre del periodista, Antonio, ha querido aparecer ante los focos, lo que ha hecho que Avilés no pudiera evitar emocionarse al verle: "¿Quién te ha liado? Es que esto es... siempre ha dicho que nunca quería entrar en estas cosas y verle aquí... ¿Quién te ha liado?", preguntaba José Antonio todo el rato.

Para poder dar un poco de ánimos a su hijo, a quien ha visto muy bajo de ánimo en los últimos días, Antonio no ha venido con las manos vacías sino que ha llegado cargado con un saco de naranjas. "He estado preocupado por su salud, y te he traído Vitamina C para todos", le aseguraba a su hijo quien subrayaba el "para todos" por los problemas que ha generado en la convivencia compartir la comida.

Telecinco

Antonio también ha confesado que ha sufrido mucho viendo a Avilés en 'Supervivientes': "lo pasé muy mal porque nos pilló en plena pandemia porque estaba solo, totalmente, y sufrí muchísimo". En este sentido, Avilés le ha pedido perdón por todo lo mal que lo han pasado en aquella época: "eso trajo muchos dolores de cabeza en casa, el único responsable de todo fui yo... es muy difícil pedir perdón pero me parece una ocasión muy bonita para hacerlo públicamente porque siempre se lo he dicho a mamá y a ti no".

Desde el plató, Carmen se emocionaba al verles juntos. "La verdad es que le ha costado mucho. Está haciendo un gran esfuerzo porque no es una persona que le guste salir en televisión porque también le trae malos recuerdos por muchas cosas".