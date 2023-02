Tania Deniz se encuentra atravesando su mejor momento en la granja de Pesadilla en el paraíso. Después de semanas de enfrentamientos, la granjera ha recibido la visita de su actual novio, Albert Barranco, con quien ha protagonizado el primer edredoning de la edición, y ha sido salvada de su primera nominación frente a Kiko Jiménez, el concursante que se había vuelto más fuerte tras cuatro nominaciones seguidas. Un momento de euforia que se ha esfumado rápidamente con una conexión en directo del programa con el pisito de 'Solos' donde estaba su ex, Samu, junto a sus amigos de La isla de las tentaciones, Mario y Javi. Y es que desde el piso los tres amigos disfrutaban en directo del concurso, viendo cómo se desarrollaba el duelo de las nominaciones.

Telecinco

Así, Nagore preguntaba a los tres amigos qué les había parecido la salvación de Tania por un 59% de los votos. "¡Enhorabuena! Nos hemos alegrado mucho. Estábamos aquí apoyándote", le decían Mario y Samu, unas palabras que sorprendían y mucho a Tania, algo que los habitantes del pisito no se explicaban: "¿Por qué te sorprende?".

"No me lo creo mucho. Se ha hablado mucho de mi, yo lo único que digo es que esperen a que salga para que hablen de mi, y ya si quieren hablamos los tres o los dos o quien sean", sentenciaba Tania muy segura de sí misma desde Cádiz, palabras que los concursantes del pisito no entendían. "Bueno, con estas felicitaciones que Tania queda claro que no se creen, cerramos la conexión", explicaba Nagore Robles dejando en el aire el dardo envenenado que Tania había dejado a su ex.