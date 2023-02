El paso de Mar López por Pesadilla en el paraíso no ha sido solo un trampolín para su imagen pública sino que se ha convertido en todo un aprendizaje personal puesto que la experiencia le ha servido para poder hacer un acercamiento con su padre, Eduardo, con quien hacía mucho que no tenía una relación estrecha. Una situación que hacía que el padre de Mar quisiera enviar una carta al programa para agradecer el cambio que ha tenido de actitud con él tras todos los problemas que han ocurrido.

Problemas de los que la propia Mar ha hablado en el concurso pero de los que sí ha destacado que se arrepiente: "Me arrepiento de que mi orgullo no me haya dejado descolgar el teléfono y hablar con él sobre lo que estaba pasando", aseguraba la concursante en una de las pruebas de convivencia que nos hacían acercarnos más a su vida. Ahora, padre e hija se han reencontrado a puertas de la semifinal.

"No hace mucho que no se ven", explicaba Flor, madre de Mar desde el plató, asegurando que "cuando Mar se hizo mayor ya no tenían una relación más fluida. No es un tema agradable. Hasta ahora no existía una conexión en profundidad pero fue un paso muy grande lo que ocurrió el otro día. No ha participado mucho en la vida de Mar y espero que eso cambie".

Seguidamente, Mar confesaba que el concurso ha supuesto un antes y un después en su vida justo antes de ver a su padre, Eduardo, al que se abrazaba con una gran sonrisa en los labios. "¡Qué guapo!", le decía Mar quien preguntaba que qué hacía allí. "Es un primer paso para demostrarte, ¿no?", aseguraba el padre quien confesaba que había visto todo el reality y que le había seguido durante todo el concurso: "intenta no discutir, ayuda a los que tienes al lado sin protestar por nada, ya verás como te va mucho mejor".

"Es muy difícil", le decía Eduardo a Sandra Barneda a quien aseguraba estar "emocionado pero convencido de lo que hago. Lo que viene después será más difícil y habrá que poner más esfuerzo. Es un primer paso que ella lo valora y es un inicio. Queda mucho por hacer todavía. Viene un nuevo comienzo: un día a día mucho más normal y mucho esfuerzo y dedicación por mi parte". Además, el padre negaba que hubiera habido "abandono" pero sí ha confesado que hubo una relación menos estrecha. Por su parte, Mar confesaba que este paso de su padre era algo importante puesto que "con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no tener relación contigo sí me ha afectado cuando pensaba que no".

Tanto que según analizaba con Silvina, le ha podido afectar a su vida personal puesto que tiene "miedo al abandono" en las relaciones. Así confesaba a sus compañeros que todo empezó cuando, tras la separación de sus padres, ir a visitarle comenzó a ser una obligación puesto que no le hacía sentir como familia: "llegaba a llamar a mi madre para irme a su casa porque no quería estar allí". "Nunca he escuchado la versión de mi padre pero sé que no lo hacía a malas", sentenciaba. Ahora ya lo estará.