La organización de 'Supervivientes' está en el punto de mira por culpa de Yaiza Martín. Fue el pasado 27 de abril cuando el concurso decidió expulsar de manera disciplinaria a la novia de Ginés Corregüela y regresó a España de manera precipitada. La canaria aterrizó en el plató de 'Tierra de Nadie' el 2 de mayo donde mostró su arrepentimiento por sus formas en las playas de Honduras. Desde entonces, su presencia en las tres galas semanales ha sido habitual algo que ha causado extrañeza entre los seguidores del concurso ya que Yaiza había salido expulsada de manera disciplinaria por decisión de la organización y estaba más en plató que otros expulsados de este 2023. Muchas voces justificaban su presencia por la polémica creada por su noviazgo con Ginés Corregüela pero, tras la expulsión del 'rey del bocadillo', muchos seguidores han mostrado su extrañeza porque la canaria continúe en el plató como ocurrió este martes en la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

'Supervivientes' recibe críticas por las entrevistas en plató

La organización de 'Supervivientes' ha recibido multitud de críticas por parte de los internautas por su decisión de que Yaiza Martín esté en plató y no acudan otros concursantes que han sido expulsado con posterioridad a su salida disciplinaria como Diego Pérez que hace unos días confesó qué compañeras de reality le atraían.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mira que no me gusta nada Diego, pero que este ahí antes Yaiza que Diego que fue el expulsado de hace dos semanas... pues no me parece bien.#tierradenadie13 — Andy (@Andrea92250562) May 23, 2023

Los seguidores de 'Supervivientes' echan de menos a Diego

"Mira que no me gusta nada Diego, pero que este ahí antes Yaiza que Diego que fue el expulsado de hace dos semanas... pues no me parece bien" decía uno de los seguidores. "Pero ¿por qué no está Diego? Es que los van turnando" preguntaba otro seguidor en redes.

Gtres

Lo cierto es que la polémica acompaña a la pareja formada por Yaiza Martín y Ginés Corregüela allá por donde van. Después de que la canaria confesara cómo fueron sus primeras 24 horas juntos tras salir de 'Supervivientes', el 'rey del bocadillo' continúa con sus 'problemas' con sus hijas en especial con Miriam y con su ex mujer que le desenmascaró en el último 'Deluxe'.