Vuelve 'La Granja' Hearst Mediaset se ha puesto las pilas para renovar su parilla y levantar audiencias, y piensa hacerlo, entre otros formatos, trayendo de vuelta 'La Granja', también conocido como 'Acorralados'. La cadena de Fuencarral ya está trabajando con la productora Fremantle para organizarlo todo, y poder estrenar el reality de cara a la nueva temporada, que empieza tras el verano. El formato se estrenó en Antena 3 en 2004, tuvo una segunda edición en 2005 y una tercera en 2011, aunque ya en Mediaset. Las novedades principales serían el cambio de nombre (se apunta a 'Este paraíso es un infierno') y el nuevo formato de emisión (pregrabado).

Los presentadores Hearst En 2004, Terelu Campos fue la encargada de llevar la batuta en 'La Granja' junto a Jaime Bores y Óscar Modrego. Sería un 'puntazo' que Terelu, que ahora presenta 'Sálvame Lemon Tea' junto a María Patiño, recuperara su puesto en el relanzamiento del reality, aunque es posible que la cadena retome otros nombres con más peso.

¿Volverá Jorge Javier Vázquez? Hearst Es el presentador estrella de Mediaset: reality que hay, reality que presenta. Se quedó con 'GH', 'GH VIP', 'Supervivientes', 'La casa fuerte' y 'Secret Story', así que no sería ninguna sorpresa que presentara este nuevo show. En 2011 le acompañaron a conducir el programa otras caras conocidas como Raquel Sánchez Silva y Christian Gálvez. Esta vez, siguiendo la estela de realities actuales, podrían conseguir hacerse un hueco Carlos Sobera, Ion Aramendi o Lara Álvarez. Quizá vuelva Jordi González después de anunciar su retiro por un año sabático.

Habrá debates Hearst Según las últimas informaciones, aunque el formato aún está en pañales, el programa se emitirá en diferido, aunque sí se cuenta con que haya debate posterior a la emisión, como pasa, por ejemplo, con otros formatos como 'La isla de las tentaciones', con presentador, defensores y enfrentamientos incluidos.

Grandes momentos Hearst Los castings de 'La Granja' y 'Acorralados' consiguieron crear grandes momentos para la posteridad, como esta lucha entre Mari Ángeles Delgado y Bárbara Rey que acabó con la madre de Aída Nízar cantando 'Teatro, teatro' al ritmo de 'Parole parole', un momento que hoy, en pleno 2022, se ha convertido en meme. Ahora sólo queda saber quién participará en esta reedición de 'La Granja' que muchos esperaban desde hace años.

Gloria Camila Ortega Telecinco Según la cuenta de 'algopasatv', la primera confirmada sería Gloria Camila Ortega, que dejaría a un lado sus colaboraciones para ser coprotagonista en un reality. La joven ya pasó por 'Supervivientes' junto al que ahora ya es su ex novio, Kiko Jiménez, por lo que no sería extraño verla de nuevo participando en algo así.

Arelys, madre de Yulen Pereira Mediaset La madre del esgrimista y ex concursante de 'Supervivientes 2022' se ha hecho un hueco en la televisión gracias a su hijo como un gran personaje que tiene mucho que ofrecer. Algunos la dan por confirmada, mientras otros medios aseguran que está en fase de negociación para concursar en la nueva edición de 'La Granja'.

