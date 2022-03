El universo de la saga It se amplía en HBO Max

La plataforma prepara una serie precuela sobre el origen de Pennywise

Las obras de Stephen King han gozado de buena salud literaria desde hace muchos años, pero las adaptaciones cinematográficas tampoco han tenido un mal recorrido. Son muchos los fanes que han querido comprobar cómo los misterios del genio contemporáneo del terror se traspasaban a la pantalla. De hecho, hasta los profanos en King también se han acercado a muchas de las películas que reflejan sus textos simplemente por afición al género.

Por eso no extraña el seguimiento de una de las sagas más inquietantes de los últimos años. El famoso payaso de It ha aterrorizado a jóvenes y mayores con sus apariciones sorpresa en nada menos que dos películas y una miniserie de 1990. Pero parece que el personaje aún tiene mucho que aportar en la pantalla, porque HBO Max y Warner Media preparan nuevo material del tipo del globo rojo. Eso sí, en esta ocasión se trata de una serie precuela que explorará los orígenes de Pennywise.

Bajo el título de Welcome to Derry explorarán al personaje principal de la franquicia antes de convertirse en la peor pesadilla de los niños de Maine en los dos filmes. Por fin podremos comprender cómo se cierne la maldición de la pequeña población de las películas.





Welcome to Derry: todo sobre la serie precuela de IT que se verá en HBO Max

La serie nos trasladará a los años 60, época del incendio del Black Spot, para relacionar los hechos con lo que pudimos ver en la primera película, estrenada en 2017. Para asegurar esa continuidad estética, según avanza Variety, Andy Muschietti, responsable de los dos largometrajes de It, dirigirá el piloto y hará las veces de productor ejecutivo junto a Barbara Muschietty y Jason Fuchs, quien también se encargará del guion.

