El misterio en el Arconia continúa en Solo asesinatos en el edificio, la exitosa serie de Disney Plus protagonizada por Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin. Desde su estreno en 2021, esta extravagante comedia ha creado una base de fans leales gracias a su retorcido argumento y a unos personajes entrañables.

Tras resolver la muerte de Tim Kono en la primera temporada, el adorable trío de podcasters formado por Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) regresó en la segunda temporada con un nuevo crimen que resolver: ¿Quién mató a Bunny Folger?

No te lo vamos a desvelar aquí, pero sí tenemos una respuesta a la pregunta candente que se hacen todos los fans de Solo asesinatos en el edificio: ¿habrá una tercera temporada? Siga leyendo para saber todo lo que necesita saber sobre el futuro de la temporada 3.

Patrick Harbron

'Solo asesinatos en el edificio': se confirma la temporada 3

Buenas noticias, detectives: volvemos al Upper West Side para resolver los misterios de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. Hulu renovó la serie a principios de julio, poco menos de dos semanas después del estreno de la segunda temporada.

Todavía no tenemos una fecha de regreso para la temporada 3 de Solo asesinatos en el edificio, pero podemos esperar nuevos episodios en algún momento de 2023, si el calendario de estrenos de las dos últimas temporadas es una indicación. Mientras tanto, puedes volver a ver o ponerte al día con los episodios antiguos en Disney Plus, donde ya están disponibles las temporadas 1 y 2.

'Solo asesinatos en el edificio': reparto de la temporada 3

Paul Rudd se ha unido oficialmente al reparto de la temporada 3 de Sólo asesinatos en el edificio. La serie nominada al Emmy concluyó su segunda temporada hace unos meses, en la que volvieron a participar Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez como Charles Holden-Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, respectivamente. Con el rodaje en planificado y en sus primeras jornadas, ya hemos visto las primeras imágenes del actor.

Hulu ha confirmado ahora que Rudd retomará su papel de Ben Glenroy en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. Todavía no está claro si la aparición del personaje en la tercera temporada será regular, un papel recurrente, o sólo una aparición como invitado. Sin embargo, el co-creador John Hoffman ha expresado su emoción por la incorporación de Rudd al reparto de la tercera temporada en un comunicado.

"Paul Rudd, after making an auspicious entrance into the world of our show at the end of Season 2 as Ben Glenroy, is someone we clearly want to know more about and see in our upcoming Season 3 — as he is a clear source of many upcoming questions and, as ever with our show, many twists yet to come!"

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023

Pero la incorporación de Rudd, aunque servirá para explicar lo que ocurrió con Ben Glenroy y, por tanto, lo que finalmente condujo a su asesinato en el escenario, no es la única sorpresa de la temporada. El fichaje estrella de la nueva tanda de Solo asesinatos en el edificio es, sin duda, el de Meryl Streep (Big Little Lies). Aunque aún no se han revelado detalles de su personaje, dada la calidad interpretativa de la actriz, la serie y sus fanes podemos celebrar su magistral aportación al misterio que atenaza la temporada 3.

Los regalos de coleccionista que todo fan de Disney quiere tener Disney. Obras maestras Libros Disney 23,70 € COMPRAR Reloj Mickey Mouse Unisex Disney 33,40 € COMPRAR Taza Monstruos S.A. Disney 18,00 € COMPRAR Calcetines Disney Socks And Underwear 24,90 € COMPRAR Funko Mickey's 90th Anniversary Funko 29,00 € COMPRAR Pack 7 Figuras Toy Story 4 Mattel 39,99 € COMPRAR Zapatilla Bota Mickey Mouse Disney lefties.com/es 24,99 € COMPRAR Sudadera con capucha Peter Pan Disney 42,99 € COMPRAR Party & Co Disney Diset 28,87 € COMPRAR El gran atlas Disney: Libro ilustrado LIBROS DISNEY COMPRAR 18,95 € Comprar Funko Vinyl SodA Funko 16,00 € 11,93 € (25% de descuento) COMPRAR Gorra Mickey Mouse Collabs 30,95 € COMPRAR