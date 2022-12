Rodada en inglés, The Head es una serie muy particular que reúne en una simulada Antártida a un reparto de 10 nacionalidades diferentes y que ha sido avalada por la crítica en los más de 90 países donde se ha emitido la primera temporada, que en España ocurrió a través de Orange TV. Ahora que HBO Max ha rescatado los primeros episodios en su plataforma el pasado 1 de noviembre para hacer la mejor previa posible para el estreno en exclusiva y en formato maratón, de su segunda y esperada entrega el 22 de diciembre.



La trama de la segunda temporada de The Head se sitúa en el Alexandria, de hecho se representa el Punto Nemo, en el Pacífico, el lugar más alejado de tierra firme. Allí un barco científico que alberga en su interior un gran laboratorio, donde Arthur Wilde, el personaje encarnado por John Lynch (The Terror, La Caza, Los Medici), lleva a cabo una misión clave de la lucha contra el cambio climático y la garantía de la supervivencia en el planeta.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con esta premisa, The Head ha multiplicado la extensión de sus escenarios. Las secuencias exteriores del Alexandria han sido filmadas durante tres semanas en un barco carguero real, de 150 metros de eslora, localizado en el puerto de Tenerife y sus alrededores. También con numerosas secuencias aéreas rodadas con el uso de drones a lo largo del recorrido marítimo que separa Cádiz de Tenerife. El interior del barco se ha construido en Madrid, en un plató de 1.200 metros cuadrados, donde se han reproducido distintas estancias, sobre todo, el laboratorio científico donde trabaja Arthur Wilde, levantado a escala real y dotado de una ambientación espectacular que incluye una pecera de 280 cm de diámetro.





The Head: reparto de la temporada 2 en HBO Max

Por lo que respecta al reparto, además de John Lynch, regresa a la serie Katharine O’Donnelly (María, reina de Escocia), como la doctora Maggie Mitchel. Ambos son el hilo conductor narrativo entre las dos temporadas de la serie. The Head también incorpora este año a 20 nuevos actores, de 10 nacionalidades distintas, que dan vida a los nuevos personajes, entre ellos Hovik Keuchkerian (La casa de papel, Antidisturbios, Reina Roja), Moe Dunford (Texas Chainsaw Massacre), Enrique Arce (La casa de papel, Rifkin’s Festival), Josefin Neldén (El restaurante), Olivia Morris (Hotel Portofino), Thierry Godard (Oussekine, Un caso francés), y la colaboración especial del actor japonés Sota Fukushi (Bleach).



La segunda entrega de The Head tiene de nuevo a Jorge Dorado como director de sus 6 episodios y ha sido creada por Ran Tellem, Director de Contenido Internacional de The Mediapro Studio, que repite como productor ejecutivo, junto a Laura Fdez. Espeso, Javier Méndez, Bernat Elías y Mariano Baselga, quien en esta ocasión ha liderado además la escritura de los episodios junto a un equipo formado por el dramaturgo catalán Jordi Galcerán (El método Grönholm, Burundanga, Carnaval, El Crédito), Isaac Sastre, que también estaba en la temporada anterior, y el brasileño Cauê Laratta.