Aunque se nos está quedando un mundo bastante hostil para vivir, algunas veces las historias de emociones nos dan algo de esperanza en la humanidad. Quizá por eso, de cuando en cuando, apostamos por disfrutar de novelas, películas y series que, además de abstraernos de la realidad, nos presenten relatos de amor, ternura, amistad y colaboración entre seres humanos. Esa es la premisa con la que llegó el pasado viernes 13 de enero a Netflix la película Perro perdido.

En ella descubrimos una historia de auténtico heroísmo cotidiano cuando un joven pierde a su adorado perro en el sendero de los Apalaches. En ese momento él y su padre deben iniciar una búsqueda desesperada para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El pobre animal corre serio peligro pues, si no le dan su medicación, morirá.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Perro perdido: la historia real de la película de Netflix

Dirigida por Stephen Herek sobre el guion de Nick Santora, Perro perdido adapta la trama del libro Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home, de Pauls Toutonghi. Lo curioso es que esta novela parte de unos hechos reales. El escritor del texto se inspiró en lo que le ocurrió a su propio cuñado, Fielding Marshall, y a su mascota hace ya casi tres décadas.

Según parece, en 1998 el joven Fielding llevaba seis años siendo dueño de un perro llamado Gonker al que había adoptado en un momento muy duro de su vida. Tras perder a una hija y separarse de la madre de la niña. El vínculo con el animal se había convertido en un ancla muy fuerte para él, estableciendo una verdadera amistad entre dueño y mascota. Pero ese año decidió salir con su perro a recorrer los senderos de los Apalaches, por la zona de Blue Ridge Parkway y, en un despiste, el can se perdió entre los arbustos y desapareció sin dejar rastro. Lo preocupante de esta historia, tal como se plasma tanto en el libro como en la película, es que Gonker padecía la enfermedad de Addison desde que era un cachorro, lo que conllevaba un tratamiento a base de inyecciones cada 30 días para poder vivir. Cuando se extravió, el miedo de Marshall no se debía solo a las ganas de recuperar a su mascota, sino más bien a la necesidad imperiosa de salvarle la vida. Es por eso que el auténtico Fielding movió cielo y tierra para encontrarle, lo cual, en 2023, ha convertido esta historia en el relato perfecto para dar el salto a la pantalla.

Para relatar la conmovedora historia que se cuenta en Perro perdido están en el reparto actores y actrices como Rob Lowe (Wild Bill, Safari por Navidad), Johnny Berchtold (The Wilds), Kimberly Williams-Paisley (Crónicas de Navidad 2), Nick Peine (Shameless).