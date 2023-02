En 2021 Netflix dio la oportunidad de conquistar al público a una película polaca, maniobra que ha resultado un éxito en casos como Plan de estudios, Furioza, Cómo me enamoré de un gángster y La fierecilla indomable. La comedia romántica Amor al cuadrado proponía una historia en que una profesora llamada Monika se veía obligada a llevar una doble vida como modelo (bajo el nombre de Klaudia) para poder saldar las deudas de su padre. Llegando incluso a acariciar la fama, durante una sesión de fotos conoce a Enzo, un periodista muy mujeriego a quien le toca hacerse cargo de esa tarea porque su jefa y amante, Alicja, lo obligó. En un primer momento la sesión va fatal pero, con el tiempo, la chispa del amor surge entre ellos y la estratagema de Monika tendrá que destaparse si quieren apostar por su relación.

Dos años después, con un amor consolidado, de nuevo el trabajo será un condicionante en sus vidas. Ese nuevo reto para su relación es lo que centra Amor al cuadrado otra vez, la secuela de la película original que llega a Netflix el miércoles 15 de febrero.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Amor al cuadrado otra vez: reparto, sinopsis y tráiler de la película de Netflix

Filip Zylber vuelve a ponerse al frente de esta saga, que culmina con Amor al cuadrado otra vez, para dar cierre al romance entre los protagonistas que conocimos en la entrega original. Enzo y Monika han conseguido construir una relación sólida que da pasos firmes hacia una nueva vida juntos. Pero, en esta ocasión, el trabajo, que fue la causa de su unión en Amor al cuadrado, es ahora motivo de crisis.

Ella, que es una sencilla profesora, vivía feliz dando clases ahora que los problemas económicos de su padre quedaron resueltos. Su pasado como modelo con una doble identidad por fin quedó resuelta, dándose a conocer como ella misma y, además de poder dedicarse a lo que le gustaba de verdad, lo acabó compatibilizando con la fama de una forma sana y prestigiosa. Pero de forma repentina, una oferta muy especial se pone frente a ella. Un programa de talentos infantiles requiere de la presencia de una copresentadora con encanto y aprecio entre el público. El sector del espectáculo por fin la quiere por ser Monika, la educadora, además de su faceta como Klaudia, la modelo, de modo que acepta. Lo que no imagina es que su trato con el guapísimo copresentador supondrá una profunda brecha con Enzo, quien está atravesando una crisis profesional y además comienza a sentir celos de Rafal.

El reparto lo lideran Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk y Miroslaw Baka y lo completan Mikolaj Roznerski, Tomasz Karolak, Monika Krzywkowska, Helena Mazur, Krzysztof Czeczot, Jacek Knap y Ewa Kolasinska.