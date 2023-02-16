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'Premios Platino 2023': los nominados de la edición celebrada en España

El cine y la televisión iberoamericanas se preparan para los premios más importantes de la industria a nivel intercontinental. Estos son todos los nominados de los 'Premios Platino 2023'.

Por Nora Cámara
premios platino 2023
-

    La temporada de premios avanza en 2023 de forma frenética. Cuando apenas nos habíamos recuperado de los Premios Feroz y los Globos de Oro, pronto pasamos a los Premios Goya y a la joya de la corona, los Oscar 2023. Pero en abril aún hay una cita muy importante, esta vez para la industria del cine y la televisión en habla hispana. El 22 de abril se celebra la gala de entrega de los Premios Platino, que celebra este 2023 su décima edición con un cambio muy especial, puesto que la cita emplazará a lo mejor de la cinematografía y la producción de series de los dos lados del charco en Madrid. Dada la magnitud del evento, los nominados se reunirán en el Palacio Municipal IFEMA Madrid con Paz Vega (Caleidoscopio), Omar Chaparro () y Carolina Gaitán (Sin senos sí hay paraíso) como maestros de ceremonias.

    La velada juntará a los candidatos de nada menos que 161 producciones de hasta 21 países iberoamericanos diferentes que ya han sido elegidas de entre las cerca de 1.000 obras participantes en la fase previa a la selección final, constando 20 candidaturas por categoría. Por eso, toca exponer qué títulos y nombres propios aparecerán en la gran fiesta de la industria audiovisual iberoamericana. Aquí recopilamos la lista completa de nominados a los Premios Platino 2023.

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    Premios Platino 2023: los nominados de la décima edición, celebrada en España

    Mejor Película Iberoamericana de Ficción

    Alcarràs (España, Italia)

    Argentina, 1985 (Argentina, EE.UU.)

    As bestas (España, Francia)

    Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México)

    Carajita (República Dominicana, Argentina)

    Cumpleañero (Panamá)

    Domingo y la niebla (Costa Rica, Qatar)

    El castigo (Chile, Argentina)

    El otro Tom (México)

    El suplente (Argentina, España, Italia, México)

    Gol de plata (Guatemala, El Salvador)

    La caja (Venezuela, México, EE.UU.)

    Lo invisible (Ecuador)

    Los reyes del mundo (Colombia, Luxemburgo, Francia, México, Noruega)

    Paloma (Brasil, Portugal)

    Pseudo (Bolivia)

    Receta no incluida (Puerto Rico, México)

    Restos do vento (Portugal)

    Utama (Bolivia, Uruguay, Francia)

    Vicenta B. (Cuba, Francia, EE.UU., Noruega)

    Mejor Película en el Género de Comedia Iberoamericana de Ficción

    ¿Y cómo es él? (México)

    30 noches con mi ex (Argentina)

    Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México)

    Bem-vinda a Quizeramobim (Brasil)

    Caribe, todo incluido (República Dominicana, España, Andorra)

    Competencia oficial (Argentina, España)

    Cosas de amigos (Perú)

    Desconectados (Chile, EE.UU.)

    El cuarto pasajero (España)

    El tamalón navideño 2 - Only Fan (Guatemala)

    El último hombre sobre La Tierra (Colombia)

    Fogo-Fátuo (Portugal)

    Granizo (Argentina)

    Julio, felices por siempre (Uruguay)

    Morgan y los súper bichillos (Costa Rica)

    Oscuros amores (Cuba)

    Padre no hay más que uno 3 (España)

    Pedro Undercover: un amor encubierto (Paraguay)

    Picando alante (Puerto Rico)

    Un cupido sin puntería (Venezuela)

    Mejor Dirección

    ALEJANDRO G. IÑÁRRITU - BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES (MÉXICO)

    ALEJANDRO LOAYZA - UTAMA (BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA)

    ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO - LA JAURÍA (COLOMBIA)

    ARIEL ESCALANTE MEZA- DOMINGO Y LA NIEBLA (COSTA RICA, QATAR)

    ARTURO MONTENEGRO - CUMPLEAÑERO (PANAMÁ)

    CARLA SIMÓN - ALCARRÀS (ESPAÑA, ITALIA)

    CARLOS LECHUGA - VICENTA B. (CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA)

    DIEGO LERMAN - EL SUPLENTE (ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA)

    GABRIEL MARTINS - MARTE UM (BRASIL)

    HERNÁN JABES - JEZABEL (VENEZUELA)

    JAVIER ANDRADE - LO INVISIBLE (ECUADOR)

    LAURA BAUMEISTER - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS (NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA)

    LAURA MORA - LOS REYES DEL MUNDO (COLOMBIA,LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA)

    LORENZO VIGAS - LA CAJA (VENEZUELA, MÉXICO, EE.UU.)

    MANUEL NIETO - EL EMPLEADO Y EL PATRÓN (URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA)

    MANUELA MARTELLI - 1976 (CHILE, ARGENTINA)

    MATÍAS BIZE - EL CASTIGO (CHILE, ARGENTINA)

    RODRIGO SOROGOYEN - AS BESTAS (ESPAÑA, FRANCIA)

    SANTIAGO MITRE - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)

    TIAGO GUEDES - RESTOS DO VENTO (PORTUGAL)


    Mejor Guion

    ALDO SALVINI EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

    ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y

    NICOLÁS GIACOBONE

    BARDO, FALSA CRÓNICA

    DE UNAS CUÁNTAS

    VERDADES

    MÉXICO

    ALEJANDRO LOAYZA UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

    FRANCIA

    ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO LA JAURÍA COLOMBIA

    ÁNGELES CRUZ NUDO MIXTECO MÉXICO

    ARTURO MONTENEGRO CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    CARLOS LECHUGA, FABIÁN

    SUÁREZ VICENTA B. CUBA, FRANCIA, EEUU,

    COLOMBIA, NORUEGA

    CARLOS VERMUT MANTÍCORA ESPAÑA

    FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI

    SERRANO, ALEJANDRA

    VARGAS, JOSÉ TUÑÓN,

    JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS

    WONG

    LA PICADA COSTA RICA, CHILE

    FERNANDO GUZZONI BLANQUITA CHILE, MÉXICO,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    POLONIA

    GABRIEL MARTINS MARTE UM BRASIL

    ISABEL PEÑA, RODRIGO

    SOROGOYEN AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

    JAVIER ANDRADE, ANAHÍ

    HOENEISEN LO INVISIBLE ECUADOR

    LAURA BAUMEISTER LA HIJA DE TODAS LAS

    RABIAS

    NICARAGUA, MÉXICO,

    HOLANDA, ALEMANIA,

    FRANCIA, NORUEGA

    LAURA MORA, MARÍA

    CAMILA ARIAS LOS REYES DEL MUNDO

    COLOMBIA,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    MÉXICO, NORUEGA

    LORENZO VIGAS, PAULA

    MARKOVITCH, LAURA

    SANTULLO

    LA CAJA VENEZUELA, MÉXICO,

    EEUU

    LUIS ISMAEL 1618 PORTUGAL

    MANUEL NIETO EL EMPLEADO Y EL

    PATRÓN

    URUGUAY, ARGENTINA,

    BRASIL, FRANCIA

    MANUELA MARTELLI,

    ALEJANDRA MOFFAT 1976 CHILE, ARGENTINA

    MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE - ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EE.UU.

    Mejor Música Original

    ALBERTO TORRES DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

    ANDRÉS RODRÍGUEZ CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

    ARGENTINA

    ARÁNZAZU CALLEJA CINCO LOBITOS ESPAÑA

    CERGIO PRUDENCIO UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

    FRANCIA

    CHLOÉ THÉVENIN BLANQUITA

    CHILE, MÉXICO,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    POLONIA

    DANIEL SIMITAN MARTE UM BRASIL

    DIEGO ESCOBAR SUEÑOS ILEGALES EL SALVADOR

    EDUARDO CABRA, JOSÉ

    DAVID PÉREZ PICANDO ALANTE PUERTO RICO

    HOLOCAUTO VEGETAL,

    BUENOS MUCHACHOS

    EL EMPLEADO Y EL

    PATRÓN

    URUGUAY, ARGENTINA,

    BRASIL, FRANCIA

    JUAN ANTONIO LEYVA, OSCUROS AMORES CUBA

    MAGDA ROSA GALBÁN

    KARIN ZIELINSKI EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

    LEONARDO HEIBLUM,

    ALEXIS RUÍZ LOS REYES DEL MUNDO

    COLOMBIA,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    MÉXICO, NORUEGA

    MAURICIO TRABANINO GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

    SALVADOR

    OLIVIER ARSON AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

    PABLO BORGHI CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    PAOLA NAVARRETE,

    MAURO SAMANIEGO LO INVISIBLE ECUADOR

    PEDRO MARQUES 1618 PORTUGAL

    PEDRO OSUNA ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    RODRIGO QUINTÁS,

    MARTÍN DE LEMOS LUCETTE PARAGUAY

    TOMÁS BARREIRO JEZABEL VENEZUELA

    Mejor Interpretación Masculina

    ALBANO JERÓNIMO - RESTOS DO VENTO (PORTUGAL)

    ALBI DE ABREU - CUMPLEAÑERO (PANAMÁ)

    ALFREDO CASTRO - INMERSIÓN (CHILE, MÉXICO)

    ANDRÉS CRESPO - EL REZADOR (ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA)

    DANIEL GIMÉNEZ CACHO - BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES (MÉXICO)

    ENZO VOGRINCIC - 9 (URUGUAY, ARGENTINA)

    FERNANDO BACILIO - TIEMPOS FUTUROS (PERÚ, MÉXICO)

    GABRIEL AGÜERO - JEZABEL (VENEZUELA)

    JHON NARVÁEZ - REBELIÓN (COLOMBIA, ARGENTINA, EE.UU.)

    JOSÉ CALCINA - UTAMA (BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

    JUAN MINUJÍN - EL SUPLENTE (ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA)

    LUIS TOSAR - EN LOS MÁRGENES (ESPAÑA, BÉLGICA)

    NACHO SÁNCHEZ - MANTÍCORA (ESPAÑA)

    NÉSTOR CANTILLANA - EL CASTIGO (CHILE, ARGENTINA)

    PACO LEÓN - NO MIRES A LOS OJOS (ESPAÑA, BÉLGICA)

    PETER LANZANI - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)

    RENÉ MONCLOVA - PICANDO ALANTE (PUERTO RICO)

    RICARDO DARÍN - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)

    RODRIGO REICHARDT - LUCETTE (PARAGUAY)

    RÔMULO BRAGA - SOL (BRASIL)

    Mejor Interpretación Femenina

    ALINE KÜPPENHEIM - 1976 CHILE, ARGENTINA

    ANAHÍ HOENEISEN - LO INVISIBLE ECUADOR

    ANTONIA ZEGERS - EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

    ARA ALEJANDRA MEDAL - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

    ARCELIA RAMÍREZ - LA CIVIL MÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA

    GABY GNAZZO - CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    HAYDEÉ CÁCERES -EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

    ISABEL SANTOS - OSCUROS AMORES CUBA

    KARLA SOUZA - LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA, EE.UU.

    KIKA SENA - PALOMA BRASIL, PORTUGAL

    LAIA COSTA - CINCO LOBITOS ESPAÑA

    LAURA GALÁN - CERDITA ESPAÑA

    LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS - VICENTA B. CUBA , FRANCIA, EE.UU., COLOMBIA, NORUEGA

    LUA MICHEL - ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA

    LUISA QUISPE - UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

    MAGNOLIA NÚÑEZ - CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA

    MARCÉLIA CARTAXO - A MÃE BRASIL

    PAULA SILVA - VIRUS: 32 URUGUAY, ARGENTINA

    SANDRA MELISSA TORRES - AMPARO COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR

    ZOE STEIN - MANTÍCORA ESPAÑA

    Mejor Interpretación Masculina de Reparto

    BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ LUCETTE PARAGUAY

    CARLOS PORTALUPPI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    CARLOS VALENCIA EL REZADOR ECUADOR, COLOMBIA,

    ESPAÑA

    DIMITRI RIVERA CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

    ARGENTINA

    ERICH WILDPRET JEZABEL VENEZUELA

    FERNANDO TEJERO MODELO 77 ESPAÑA

    HERNÁN MENDOZA LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA,

    EEUU

    JOAVANY ÁLVAREZ CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    JUNIOR ÁLVAREZ LAS CAMELIAS PUERTO RICO

    LUIS ZAHERA AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

    MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ LA JAURÍA COLOMBIA

    MARCELO ALONSO BLANQUITA

    CHILE, MÉXICO,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    POLONIA

    NOÉ HERNÁNDEZ LA HIJA DE TODAS LAS

    RABIAS

    NICARAGUA, MÉXICO,

    HOLANDA, ALEMANIA,

    FRANCIA, NORUEGA

    NORMAN BRISKI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    RAMÓN BAREA CINCO LOBITOS ESPAÑA

    ROGELIO GRACIA 9 URUGUAY, ARGENTINA

    RUI MORRISON NUNCA NADA ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL

    SANTOS CHOQUE UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

    FRANCIA

    SERGIO LAURENTINO A VIAGEM DE PEDRO BRASIL, PORTUGAL

    VLADIMIR CRUZ OSCUROS AMORES CUBA

    Mejor Interpretación Femenina de Reparto

    AÍDA LÓPEZ NUDO MIXTECO MÉXICO

    ALEJANDRA FLECHNER ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    ALINE MARTA MAIA CARVÃO BRASIL, ARGENTINA

    ANGIE CEPEDA REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,

    EEUU

    CARMEN MACHI CERDITA ESPAÑA, FRANCIA

    CAROLA GARCÍA LAS CAMELIAS PUERTO RICO

    CATALINA SAAVEDRA EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

    CORAL GABAGLIO PEDRO UNDERCOVER: UN

    AMOR ENCUBIERTO PARAGUAY

    CRISTINA MORÁN JULIO, FELICES POR

    SIEMPRE URUGUAY

    ELIANE CHIPIA JEZABEL VENEZUELA

    ESTER CATALÃO ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA,

    BÉLGICA

    JULIA DORTO CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    LAURA PAREDES ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    MATILDE LAGOS LO INVISIBLE ECUADOR

    PENÉLOPE CRUZ EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA

    SUSI SÁNCHEZ CINCO LOBITOS ESPAÑA

    SYLVIA SOSSA DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

    VALERIA OLIVA GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

    SALVADOR

    VIRGINIA SEVILLA LA HIJA DE TODAS LAS

    RABIAS

    NICARAGUA, MÉXICO,

    HOLANDA, ALEMANIA,

    FRANCIA, NORUEGA

    YENY SORIA OSCUROS AMORES CUBA

    Mejor Película de Animación

    ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS (MÉXICO)

    ALÉM DA LENDA - O FILME (BRASIL)

    BLACK IS BELTZA II: AINHOA (ESPAÑA, ARGENTINA)

    EL PARAÍSO (ARGENTINA)

    HUEVITOS CONGELADOS (MÉXICO)

    INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA (ESPAÑA)

    LA SÚPER (CUBA)

    LAS LEYENDAS: EL ORIGEN (MÉXICO)

    LAS VACACIONES DE YOKO (ESPAÑA, RUSIA)

    LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO) (ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA)

    MEU AMIGÃOZÃO – O FILME (BRASIL)

    NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO (CHILE, BRASIL)

    O NATAL DO BRUNO ALEIXO (PORTUGAL)

    ORKESTRA LURTARRA (ESPAÑA)

    TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA (ESPAÑA)

    TARSILINHA (BRASIL)

    TROMBA TREM: O FILME (BRASIL)

    UNICORN WARS (ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA)

    Mejor Película Documental

    ACHACHILAS (BOLIVIA)

    AMIGO SECRETO (BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA)

    BOSCO (URUGUAY, ITALIA)

    EAMI (PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA)

    EL CASO PADILLA (CUBA)

    EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS (ARGENTINA)

    EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG (MÉXICO, ESPAÑA)

    EL SILENCIO DEL TOPO (GUATEMALA)

    ENTRE FUEGO Y AGUA (COLOMBIA)

    FREE COLOR (VENEZUELA, EE.UU., FRANCIA)

    INVASIÓN DRAG (PERÚ)

    KOBRA AUTO RETRATO (BRASIL)

    LA GENTE DEL DOCUMENTAL (CUBA)

    LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS (ESPAÑA)

    LO QUE SE HEREDA (REPÚBLICA DOMINICANA, EE.UU.)

    MI PAÍS IMAGINARIO (CHILE, FRANCIA)

    SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA (PUERTO RICO)

    SINTIÉNDOLO MUCHO (ESPAÑA)

    VIAJE A ALGUNA PARTE (ESPAÑA)

    VIEIRARPAD (PORTUGAL)

    VILLA OLÍMPICA (CHILE, ARGENTINA, MÉXICO)

    Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

    9 URUGUAY, ARGENTINA

    1976 CHILE, ARGENTINA

    ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA

    AMPARO COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR

    CINCO LOBITOS ESPAÑA

    EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA

    LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA,

    ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

    LA JAURÍA COLOMBIA

    LA PICADA COSTA RICA, CHILE

    LUCETTE PARAGUAY

    MARTE UM BRASIL

    NUDO MIXTECO MÉXICO

    PICANDO ALANTE PUERTO RICO

    SUBLIME ARGENTINA

    SUEÑOS ILEGALES EL SALVADOR

    SURO ESPAÑA

    TIEMPOS FUTUROS PERÚ, MÉXICO

    UN CRIMEN ARGENTINO ARGENTINA

    UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

    VENITE PA' MARACAIBO VENEZUELA

    Mejor Dirección de Montaje

    AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN - UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS (REPÚBLICA DOMINICANA)

    ALBERTO DEL CAMPO - AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

    ALEJANDRO BRODERSOHN EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

    ANDREA GANDOLFO LUCETTE PARAGUAY

    ANDRÉS PEPE ESTRADA ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO - CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATE - BLANQUITA (CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA)

    JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA - LO INVISIBLE ECUADOR

    JOANNA MONTERO -VICENTA B. CUBA, FRANCIA, EE.UU., COLOMBIA, NORUEGA

    JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA - NUNCA NADA ACONTECEU (PORTUGAL, BRASIL)

    JOSÉ M. G. MOYANO - MODELO 77 (ESPAÑA)

    JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO BUEY - ROJO SANGRE (BOLIVIA, EE.UU.)

    JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS (NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA)

    MIGUEL SCHVERDFINGER - EL OTRO TOM (México)

    PABLO RIERA - EL EMPLEADO Y EL PATRÓN (URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA

    RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES - EL EXORCISMO DE DIOS (VENEZUELA, MÉXICO, EE.UU.)

    SANDRA RODRÍGUEZ -EL CORAZÓN DE LA LUNA (PERÚ)

    SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO - LOS REYES DEL MUNDO (COLOMBIA,

    LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA)

    ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO - CARAJITA (REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA)

    YADIRA AMAYA - GOL DE PLATA (GUATEMALA, EL SALVADOR)

    Mejor Dirección de Arte

    ADRIANA OVELAR LUCETTE PARAGUAY

    ALEJANDRO CASTIGLIONI EL EMPLEADO Y EL

    PATRÓN

    URUGUAY, ARGENTINA,

    BRASIL, FRANCIA

    ALFREDO CORREIA JEZABEL VENEZUELA

    CLAUDIA GAENSEL PSEUDO BOLIVIA

    DANIEL LEAL MACHADO,

    ANA MELEIRO, ANA MARIA

    SIMÕES

    1618 PORTUGAL

    DIEGO LÓPEZ, VIOLETA

    RODRÍGUEZ REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,

    EEUU

    EMILIA DÁVILA, NICOLÁS

    PLATONOFF EL REZADOR ECUADOR, COLOMBIA,

    ESPAÑA

    EMILIO OLABARRIETA LAS CAMELIAS PUERTO RICO

    EUGENIO CABALLERO

    BARDO, FALSA CRÓNICA

    DE UNAS CUÁNTAS

    VERDADES

    MÉXICO

    FRANCISCA CORREA 1976 CHILE, ARGENTINA

    HIROMI SHIMABUKURO EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

    MARCELA GÓMEZ LA HIJA DE TODAS LAS

    RABIAS

    NICARAGUA, MÉXICO,

    HOLANDA, ALEMANIA,

    FRANCIA, NORUEGA

    MARCELO CHAVES EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA,

    ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

    MARÍA ANDREA BROLO GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

    SALVADOR

    MICAELA SAIEGH ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    MÓNICA DE MOYA CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

    ARGENTINA

    PEPE DOMÍNGUEZ DEL

    OLMO MODELO 77 ESPAÑA

    RIMENNA PROCÓPIO MARTE UM BRASIL

    VIVIAN DEL VALLE LA CAJA NEGRA CUBA

    WILHEM PÉREZ EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS

    COSAS

    REPÚBLICA DOMINICANA,

    ARGENTINA

    Mejor Dirección de Fotografía

    ÁLEX CATALÁN MODELO 77 ESPAÑA

    ARAUCO HERNÁNDEZ

    HOLZ

    EL EMPLEADO Y EL

    PATRÓN

    URUGUAY, ARGENTINA,

    BRASIL, FRANCIA

    BARBARA ÁLVAREZ UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

    FRANCIA

    DANIEL ANDRADE LO INVISIBLE ECUADOR

    DANIELA CAJÍAS ALCARRÀS ESPAÑA, ITALIA

    DARIUS KHONDJI

    BARDO, FALSA CRÓNICA

    DE UNAS CUÁNTAS

    VERDADES

    MÉXICO

    DAVID GALLEGO LOS REYES DEL MUNDO

    COLOMBIA,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    MÉXICO, NORUEGA

    GABRIEL DÍAZ EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

    GERARD UZCÁTEGUI EL EXORCISMO DE DIOS VENEZUELA, MÉXICO,

    EEUU

    JAVIER JULIÁ ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    MAURICIO VIDAL REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,

    EEUU

    MICAELA CAJAHUARINGA EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

    NICOLÁS WONG DÍAZ DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

    ÓSCAR AYALA PACIELLO LUCETTE PARAGUAY

    PEDRO J. MÁRQUEZ A VIAGEM DE PEDRO BRASIL, PORTUGAL

    RUI POÇAS ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA,

    BÉLGICA

    SANTIAGO BENET MARI PICANDO ALANTE PUERTO RICO

    SANTIAGO GUTIÉRREZ GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

    SALVADOR

    SERGIO ARMSTRONG, IVÁN

    GIERASINCHUK CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

    ARGENTINA

    TERESA KUHN LA HIJA DE TODAS LAS

    RABIAS

    NICARAGUA, MÉXICO,

    HOLANDA, ALEMANIA,

    FRANCIA, NORUEGA

    Mejor Dirección de Sonido

    AITOR BERENGUER,

    FABIOLA ORDOYO, YASMINA

    PRADERAS

    AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

    AURIAL MIND MIXTAPE PUERTO RICO

    CARLOS GARCÍA LOS REYES DEL MUNDO

    COLOMBIA,

    LUXEMBURGO, FRANCIA,

    MÉXICO, NORUEGA

    CATRIEL VILDOSOLA EL EMPLEADO Y EL

    PATRÓN

    URUGUAY, ARGENTINA,

    BRASIL, FRANCIA

    CHRISTIAN COSGROVE BUEY ROJO SANGRE BOLIVIA, EEUU

    DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL

    HUETE, PELAYO

    GUTIÉRREZ, VALERIA

    ARCIERI

    MODELO 77 ESPAÑA

    FEDERICO MOREIRA UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

    FRANCIA

    GERARDO KALMAR, CARLOS

    CORTÉS NAVARRETE EL EXORCISMO DE DIOS VENEZUELA, MÉXICO,

    EEUU

    GERMÁN ACEVEDO KA'AVO PARAGUAY

    JESICA SUÁREZ 1976 CHILE, ARGENTINA

    JOHN FIGUEROA EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

    JOSÉ ROMMEL TUÑÓN LA PICADA COSTA RICA, CHILE

    JUAN JOSÉ LUZURIAGA LO INVISIBLE ECUADOR

    LEANDRO DE LOREDO, LENA

    ESQUENAZI EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA,

    ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

    LENA ESQUEZANI LA HIJA DE TODAS LAS

    RABIAS

    NICARAGUA, MÉXICO,

    HOLANDA, ALEMANIA,

    FRANCIA, NORUEGA

    NAHUEL PALENQUE CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

    ARGENTINA

    PABLO TAMEZ, RODRIGO

    CASTILLO FILOMARINO NUDO MIXTECO MÉXICO

    SANTIAGO FUMAGALLI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    SHEYLA POOL PASTOR OSCUROS AMORES CUBA

    VASCO PEDROSO NUNCA NADA

    ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL

    Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores

    9 URUGUAY, ARGENTINA

    AMIGO SECRETO BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA

    ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

    CINCO LOBITOS ESPAÑA

    CUMPLEAÑERO PANAMÁ

    DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

    EAMI PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO,

    FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA

    EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

    EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO,

    FRANCIA

    EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA

    INVISIBLES VENEZUELA, ESPAÑA, EEUU

    LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA, EEUU

    LA CAJA NEGRA CUBA

    LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA,

    ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

    LOS REYES DEL MUNDO COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA,

    MÉXICO, NORUEGA

    MI PAÍS IMAGINARIO CHILE, FRANCIA

    MORENA(S) REPÚBLICA DOMINICANA

    NUNCA NADA ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL

    UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

    WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO PERÚ, BOLIVIA

    Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana

    42 DÍAS EN LA OSCURIDAD CHILE

    APAGÓN ESPAÑA

    BELASCOARÁN MÉXICO

    CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

    CROMOSOMA 21 CHILE

    CUBA LIBRE PORTUGAL

    EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA

    NOVELA CRIMINAL MÉXICO

    EL ENCARGADO ARGENTINA

    IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO ARGENTINA

    LA RUTA ESPAÑA

    MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL

    COUNTRY ARGENTINA

    NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

    NOTICIA DE UN SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

    O REI DA TV BRASIL

    PÁLPITO COLOMBIA

    ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA BRASIL

    SANTA EVITA ARGENTINA

    SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

    TURBIA COLOMBIA

    UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2 MÉXICO

    Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

    ADRIANO LUZ CUBA LIBRE PORTUGAL

    ALEJANDRO RIAÑO JUANPIS GONZÁLEZ: LA

    SERIE COLOMBIA

    ÀLEX MONNER LA RUTA ESPAÑA

    ARÓN HERNÁNDEZ LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ

    DANIEL GIMÉNEZ CACHO UN EXTRAÑO ENEMIGO.

    T2 MÉXICO

    GUILLERMO FRANCELLA EL ENCARGADO ARGENTINA

    GUSTAVO BASSANI IOSI, EL ESPÍA

    ARREPENTIDO ARGENTINA

    HUMBERTO CARRÃO ROTA 66: A POLÍCIA QUE

    MATA BRASIL

    JUAN DIEGO BOTTO NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

    JUAN PABLO RABA NOTICIA DE UN

    SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

    JUAN PABLO URREGO GOLES EN CONTRA COLOMBIA

    LUIS CALLEJO APAGÓN ESPAÑA

    LUIS GERARDO MÉNDEZ BELASCOARÁN MÉXICO

    MANOLO CARDONA ¿QUIÉN MATÓ A SARA? MÉXICO

    MARIANO MATTOS O REI DA TV BRASIL

    MICHEL BROWN PÁLPITO COLOMBIA

    NUNO LOPES CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

    PABLO MACAYA 42 DÍAS EN LA

    OSCURIDAD CHILE

    RANDY DOMÍNGUEZ ENCUENTRO CON LA

    HISTORIA (T2) PANAMÁ

    SEBASTIÁN SOLORZA CROMOSOMA 21 CHILE

    Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

    ADRIANA PAZ LA REBELIÓN MÉXICO

    ANA LUCIA DOMÍNGUEZ PÁLPITO COLOMBIA

    BEATRIZ GODINHO CUBA LIBRE PORTUGAL

    CAROLINA GAITÁN JUANPIS GONZÁLEZ: LA

    SERIE COLOMBIA

    CLAUDIA DI GIROLAMO 42 DÍAS EN LA

    OSCURIDAD CHILE

    CLAUDIA SALAS LA RUTA ESPAÑA

    CRISTINA UMAÑA NOTICIA DE UN

    SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

    FRANCISCA LACHAPEL LÍOS DE FAMILIA REPÚBLICA DOMINICANA

    ILSE SALAS SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

    KARINA GIDI UN EXTRAÑO ENEMIGO.

    T2 MÉXICO

    LALI ESPÓSITO EL FIN DEL AMOR ARGENTINA

    LAURA NOVOA MARÍA MARTA: EL CRIMEN

    DEL COUNTRY ARGENTINA

    LINIKER MANHÃS DE SETEMBRO -

    T2 BRASIL

    MARGARIDA VILANOVA CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

    MÓNICA LÓPEZ RAPA ESPAÑA

    NATALIA DE MOLINA FÁCIL ESPAÑA

    NATALIA OREIRO SANTA EVITA ARGENTINA

    PATRICIA TAMAYO GOLES EN CONTRA COLOMBIA

    PAULINA GAITÁN BELASCOARÁN MÉXICO

    VALENTINA MÜHR CROMOSOMA 21 CHILE

    Mejor Interpretación Masculina de reparto en Miniserie o Teleserie

    ÁLVARO RODRÍGUEZ TURBIA COLOMBIA

    ANDRÉS PARRA BELASCOARÁN MÉXICO

    BRAIN VÉLEZ GOLES EN CONTRA COLOMBIA

    DAVID LORENTE NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

    DIEGO CREMONESI SANTA EVITA ARGENTINA

    GASTÓN SALGADO CROMOSOMA 21 CHILE

    IVO CANELAS CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

    JESÚS CARROZA APAGÓN ESPAÑA

    JUAN FERNANDO SÁNCHEZ PÁLPITO COLOMBIA

    LUIS ZAHERA LA UNIDAD T2 ESPAÑA

    MARCELO ALONSO SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

    MARCO ANTONIO CAPONI IOSI, EL ESPÍA

    ARREPENTIDO ARGENTINA

    NÉSTOR CANTILLANA 42 DÍAS EN LA

    OSCURIDAD CHILE

    NICOLÁS FRANCELLA MARÍA MARTA: EL CRIMEN

    DEL COUNTRY ARGENTINA

    PEDRO DE TAVIRA UN EXTRAÑO ENEMIGO.

    T2 MÉXICO

    ROBERTO GRANGE ORSAI, LA SERIE PARAGUAY

    RODRIGO CELIS NOTICIA DE UN

    SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

    SEU JORGE MANHÃS DE SETEMBRO -

    T2 BRASIL

    SILVERIO PALACIOS BELASCOARÁN MÉXICO

    Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie

    AMPARO NOGUERA 42 DÍAS EN LA

    OSCURIDAD CHILE

    ANA MARÍA ARIAS LÍOS DE FAMILIA REPÚBLICA DOMINICANA

    BELÉN FRETES ORSAI, LA SERIE PARAGUAY

    CARLA QUEVEDO IOSI, EL ESPÍA

    ARREPENTIDO ARGENTINA

    CATARINA WALLENSTEIN CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

    EDWARDA GURROLA SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

    GLORIA MÜNCHMEYER 42 DÍAS EN LA

    OSCURIDAD CHILE

    JACQUELINE ARENAL PÁLPITO COLOMBIA

    LAURA OSMA GOLES EN CONTRA COLOMBIA

    LAURA RAMOS ENTREVÍAS ESPAÑA

    LEONOR WATLING NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

    MAJIDA ISSA NOTICIA DE UN

    SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

    MARCELA BENJUMEA JUANPIS GONZÁLEZ: LA

    SERIE COLOMBIA

    MARIAN ÁLVAREZ LA UNIDAD T2 ESPAÑA

    MARIANA DI GIRÓLAMO LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ

    MINERVA CASERO IOSI, EL ESPÍA

    ARREPENTIDO ARGENTINA

    MORO ANGHILERI EL ENCARGADO ARGENTINA

    PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ INTIMIDAD ESPAÑA

    ROBERTA GUALDA O REI DA TV BRASIL

    VERÓNICA ECHEGUI INTIMIDAD ESPAÑA

    Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica

    ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA - NOTICIA DE UN SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EE.UU.

    BORJA COBEAGA NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

    BORJA SOLER, ROBERTO

    MARTÍN MAIZTEGUI LA RUTA ESPAÑA

    DANIEL BURMAN IOSI, EL ESPÍA

    ARREPENTIDO ARGENTINA

    EDGAR MEDINA, RUI

    CARDOSO MARTINS CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

    FRAN ARAÚJO APAGÓN ESPAÑA

    GABRIEL RIPSTEIN UN EXTRAÑO ENEMIGO.

    T2 MÉXICO

    GERARDO NARANJO,

    ALEJANDRO GERBER,

    PABLO CRUZ

    EL CASO CASSEZ-

    VALLARTA: UNA NOVELA

    CRIMINAL

    MÉXICO

    HENRIQUE OLIVEIRA CUBA LIBRE PORTUGAL

    JOANNA LOMBARDI LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ

    LEONARDO PADRÓN PÁLPITO COLOMBIA

    LUCÍA PUENZO SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

    MARCUS BALDINI, ANDRÉ

    BARCINSKI E RICARDO

    GRYNSZPAN

    O REI DA TV BRASIL

    MARIANO COHN, GASTÓN

    DUPRAT EL ENCARGADO ARGENTINA

    MARTÍN MÉNDEZ MARÍA MARTA: EL CRIMEN

    DEL COUNTRY ARGENTINA

    MATÍAS VENABLES CROMOSOMA 21 CHILE

    OSCAR RUIZ NAVIA TURBIA COLOMBIA

    RODRIGO FLUXÁ 42 DÍAS EN LA

    OSCURIDAD CHILE

    RODRIGO SANTOS BELASCOARÁN MÉXICO

    TEODORO POPPOVIC,

    MARIA CAMARGO

    ROTA 66: A POLÍCIA QUE

    MATA BRASIL

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