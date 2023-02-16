- Premios Goya 2023: conoce a los nominados de este año
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La temporada de premios avanza en 2023 de forma frenética. Cuando apenas nos habíamos recuperado de los Premios Feroz y los Globos de Oro, pronto pasamos a los Premios Goya y a la joya de la corona, los Oscar 2023. Pero en abril aún hay una cita muy importante, esta vez para la industria del cine y la televisión en habla hispana. El 22 de abril se celebra la gala de entrega de los Premios Platino, que celebra este 2023 su décima edición con un cambio muy especial, puesto que la cita emplazará a lo mejor de la cinematografía y la producción de series de los dos lados del charco en Madrid. Dada la magnitud del evento, los nominados se reunirán en el Palacio Municipal IFEMA Madrid con Paz Vega (Caleidoscopio), Omar Chaparro () y Carolina Gaitán (Sin senos sí hay paraíso) como maestros de ceremonias.
La velada juntará a los candidatos de nada menos que 161 producciones de hasta 21 países iberoamericanos diferentes que ya han sido elegidas de entre las cerca de 1.000 obras participantes en la fase previa a la selección final, constando 20 candidaturas por categoría. Por eso, toca exponer qué títulos y nombres propios aparecerán en la gran fiesta de la industria audiovisual iberoamericana. Aquí recopilamos la lista completa de nominados a los Premios Platino 2023.
Premios Platino 2023: los nominados de la décima edición, celebrada en España
Mejor Película Iberoamericana de Ficción
Alcarràs (España, Italia)
Argentina, 1985 (Argentina, EE.UU.)
As bestas (España, Francia)
Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México)
Carajita (República Dominicana, Argentina)
Cumpleañero (Panamá)
Domingo y la niebla (Costa Rica, Qatar)
El castigo (Chile, Argentina)
El otro Tom (México)
El suplente (Argentina, España, Italia, México)
Gol de plata (Guatemala, El Salvador)
La caja (Venezuela, México, EE.UU.)
Lo invisible (Ecuador)
Los reyes del mundo (Colombia, Luxemburgo, Francia, México, Noruega)
Paloma (Brasil, Portugal)
Pseudo (Bolivia)
Receta no incluida (Puerto Rico, México)
Restos do vento (Portugal)
Utama (Bolivia, Uruguay, Francia)
Vicenta B. (Cuba, Francia, EE.UU., Noruega)
Mejor Película en el Género de Comedia Iberoamericana de Ficción
¿Y cómo es él? (México)
30 noches con mi ex (Argentina)
Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México)
Bem-vinda a Quizeramobim (Brasil)
Caribe, todo incluido (República Dominicana, España, Andorra)
Competencia oficial (Argentina, España)
Cosas de amigos (Perú)
Desconectados (Chile, EE.UU.)
El cuarto pasajero (España)
El tamalón navideño 2 - Only Fan (Guatemala)
El último hombre sobre La Tierra (Colombia)
Fogo-Fátuo (Portugal)
Granizo (Argentina)
Julio, felices por siempre (Uruguay)
Morgan y los súper bichillos (Costa Rica)
Oscuros amores (Cuba)
Padre no hay más que uno 3 (España)
Pedro Undercover: un amor encubierto (Paraguay)
Picando alante (Puerto Rico)
Un cupido sin puntería (Venezuela)
Mejor Dirección
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU - BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES (MÉXICO)
ALEJANDRO LOAYZA - UTAMA (BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA)
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO - LA JAURÍA (COLOMBIA)
ARIEL ESCALANTE MEZA- DOMINGO Y LA NIEBLA (COSTA RICA, QATAR)
ARTURO MONTENEGRO - CUMPLEAÑERO (PANAMÁ)
CARLA SIMÓN - ALCARRÀS (ESPAÑA, ITALIA)
CARLOS LECHUGA - VICENTA B. (CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA)
DIEGO LERMAN - EL SUPLENTE (ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA)
GABRIEL MARTINS - MARTE UM (BRASIL)
HERNÁN JABES - JEZABEL (VENEZUELA)
JAVIER ANDRADE - LO INVISIBLE (ECUADOR)
LAURA BAUMEISTER - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS (NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA)
LAURA MORA - LOS REYES DEL MUNDO (COLOMBIA,LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA)
LORENZO VIGAS - LA CAJA (VENEZUELA, MÉXICO, EE.UU.)
MANUEL NIETO - EL EMPLEADO Y EL PATRÓN (URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA)
MANUELA MARTELLI - 1976 (CHILE, ARGENTINA)
MATÍAS BIZE - EL CASTIGO (CHILE, ARGENTINA)
RODRIGO SOROGOYEN - AS BESTAS (ESPAÑA, FRANCIA)
SANTIAGO MITRE - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)
TIAGO GUEDES - RESTOS DO VENTO (PORTUGAL)
Mejor Guion
ALDO SALVINI EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y
NICOLÁS GIACOBONE
BARDO, FALSA CRÓNICA
DE UNAS CUÁNTAS
VERDADES
MÉXICO
ALEJANDRO LOAYZA UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,
FRANCIA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO LA JAURÍA COLOMBIA
ÁNGELES CRUZ NUDO MIXTECO MÉXICO
ARTURO MONTENEGRO CUMPLEAÑERO PANAMÁ
CARLOS LECHUGA, FABIÁN
SUÁREZ VICENTA B. CUBA, FRANCIA, EEUU,
COLOMBIA, NORUEGA
CARLOS VERMUT MANTÍCORA ESPAÑA
FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI
SERRANO, ALEJANDRA
VARGAS, JOSÉ TUÑÓN,
JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS
WONG
LA PICADA COSTA RICA, CHILE
FERNANDO GUZZONI BLANQUITA CHILE, MÉXICO,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
POLONIA
GABRIEL MARTINS MARTE UM BRASIL
ISABEL PEÑA, RODRIGO
SOROGOYEN AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA
JAVIER ANDRADE, ANAHÍ
HOENEISEN LO INVISIBLE ECUADOR
LAURA BAUMEISTER LA HIJA DE TODAS LAS
RABIAS
NICARAGUA, MÉXICO,
HOLANDA, ALEMANIA,
FRANCIA, NORUEGA
LAURA MORA, MARÍA
CAMILA ARIAS LOS REYES DEL MUNDO
COLOMBIA,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
MÉXICO, NORUEGA
LORENZO VIGAS, PAULA
MARKOVITCH, LAURA
SANTULLO
LA CAJA VENEZUELA, MÉXICO,
EEUU
LUIS ISMAEL 1618 PORTUGAL
MANUEL NIETO EL EMPLEADO Y EL
PATRÓN
URUGUAY, ARGENTINA,
BRASIL, FRANCIA
MANUELA MARTELLI,
ALEJANDRA MOFFAT 1976 CHILE, ARGENTINA
MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE - ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EE.UU.
Mejor Música Original
ALBERTO TORRES DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR
ANDRÉS RODRÍGUEZ CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,
ARGENTINA
ARÁNZAZU CALLEJA CINCO LOBITOS ESPAÑA
CERGIO PRUDENCIO UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,
FRANCIA
CHLOÉ THÉVENIN BLANQUITA
CHILE, MÉXICO,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
POLONIA
DANIEL SIMITAN MARTE UM BRASIL
DIEGO ESCOBAR SUEÑOS ILEGALES EL SALVADOR
EDUARDO CABRA, JOSÉ
DAVID PÉREZ PICANDO ALANTE PUERTO RICO
HOLOCAUTO VEGETAL,
BUENOS MUCHACHOS
EL EMPLEADO Y EL
PATRÓN
URUGUAY, ARGENTINA,
BRASIL, FRANCIA
JUAN ANTONIO LEYVA, OSCUROS AMORES CUBA
MAGDA ROSA GALBÁN
KARIN ZIELINSKI EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ
LEONARDO HEIBLUM,
ALEXIS RUÍZ LOS REYES DEL MUNDO
COLOMBIA,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
MÉXICO, NORUEGA
MAURICIO TRABANINO GOL DE PLATA GUATEMALA, EL
SALVADOR
OLIVIER ARSON AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA
PABLO BORGHI CUMPLEAÑERO PANAMÁ
PAOLA NAVARRETE,
MAURO SAMANIEGO LO INVISIBLE ECUADOR
PEDRO MARQUES 1618 PORTUGAL
PEDRO OSUNA ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
RODRIGO QUINTÁS,
MARTÍN DE LEMOS LUCETTE PARAGUAY
TOMÁS BARREIRO JEZABEL VENEZUELA
Mejor Interpretación Masculina
ALBANO JERÓNIMO - RESTOS DO VENTO (PORTUGAL)
ALBI DE ABREU - CUMPLEAÑERO (PANAMÁ)
ALFREDO CASTRO - INMERSIÓN (CHILE, MÉXICO)
ANDRÉS CRESPO - EL REZADOR (ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA)
DANIEL GIMÉNEZ CACHO - BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES (MÉXICO)
ENZO VOGRINCIC - 9 (URUGUAY, ARGENTINA)
FERNANDO BACILIO - TIEMPOS FUTUROS (PERÚ, MÉXICO)
GABRIEL AGÜERO - JEZABEL (VENEZUELA)
JHON NARVÁEZ - REBELIÓN (COLOMBIA, ARGENTINA, EE.UU.)
JOSÉ CALCINA - UTAMA (BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
JUAN MINUJÍN - EL SUPLENTE (ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA)
LUIS TOSAR - EN LOS MÁRGENES (ESPAÑA, BÉLGICA)
NACHO SÁNCHEZ - MANTÍCORA (ESPAÑA)
NÉSTOR CANTILLANA - EL CASTIGO (CHILE, ARGENTINA)
PACO LEÓN - NO MIRES A LOS OJOS (ESPAÑA, BÉLGICA)
PETER LANZANI - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)
RENÉ MONCLOVA - PICANDO ALANTE (PUERTO RICO)
RICARDO DARÍN - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)
RODRIGO REICHARDT - LUCETTE (PARAGUAY)
RÔMULO BRAGA - SOL (BRASIL)
Mejor Interpretación Femenina
ALINE KÜPPENHEIM - 1976 CHILE, ARGENTINA
ANAHÍ HOENEISEN - LO INVISIBLE ECUADOR
ANTONIA ZEGERS - EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA
ARA ALEJANDRA MEDAL - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
ARCELIA RAMÍREZ - LA CIVIL MÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA
GABY GNAZZO - CUMPLEAÑERO PANAMÁ
HAYDEÉ CÁCERES -EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ
ISABEL SANTOS - OSCUROS AMORES CUBA
KARLA SOUZA - LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA, EE.UU.
KIKA SENA - PALOMA BRASIL, PORTUGAL
LAIA COSTA - CINCO LOBITOS ESPAÑA
LAURA GALÁN - CERDITA ESPAÑA
LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS - VICENTA B. CUBA , FRANCIA, EE.UU., COLOMBIA, NORUEGA
LUA MICHEL - ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
LUISA QUISPE - UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
MAGNOLIA NÚÑEZ - CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MARCÉLIA CARTAXO - A MÃE BRASIL
PAULA SILVA - VIRUS: 32 URUGUAY, ARGENTINA
SANDRA MELISSA TORRES - AMPARO COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
ZOE STEIN - MANTÍCORA ESPAÑA
Mejor Interpretación Masculina de Reparto
BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ LUCETTE PARAGUAY
CARLOS PORTALUPPI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
CARLOS VALENCIA EL REZADOR ECUADOR, COLOMBIA,
ESPAÑA
DIMITRI RIVERA CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,
ARGENTINA
ERICH WILDPRET JEZABEL VENEZUELA
FERNANDO TEJERO MODELO 77 ESPAÑA
HERNÁN MENDOZA LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA,
EEUU
JOAVANY ÁLVAREZ CUMPLEAÑERO PANAMÁ
JUNIOR ÁLVAREZ LAS CAMELIAS PUERTO RICO
LUIS ZAHERA AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA
MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ LA JAURÍA COLOMBIA
MARCELO ALONSO BLANQUITA
CHILE, MÉXICO,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
POLONIA
NOÉ HERNÁNDEZ LA HIJA DE TODAS LAS
RABIAS
NICARAGUA, MÉXICO,
HOLANDA, ALEMANIA,
FRANCIA, NORUEGA
NORMAN BRISKI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
RAMÓN BAREA CINCO LOBITOS ESPAÑA
ROGELIO GRACIA 9 URUGUAY, ARGENTINA
RUI MORRISON NUNCA NADA ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL
SANTOS CHOQUE UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,
FRANCIA
SERGIO LAURENTINO A VIAGEM DE PEDRO BRASIL, PORTUGAL
VLADIMIR CRUZ OSCUROS AMORES CUBA
Mejor Interpretación Femenina de Reparto
AÍDA LÓPEZ NUDO MIXTECO MÉXICO
ALEJANDRA FLECHNER ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
ALINE MARTA MAIA CARVÃO BRASIL, ARGENTINA
ANGIE CEPEDA REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,
EEUU
CARMEN MACHI CERDITA ESPAÑA, FRANCIA
CAROLA GARCÍA LAS CAMELIAS PUERTO RICO
CATALINA SAAVEDRA EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA
CORAL GABAGLIO PEDRO UNDERCOVER: UN
AMOR ENCUBIERTO PARAGUAY
CRISTINA MORÁN JULIO, FELICES POR
SIEMPRE URUGUAY
ELIANE CHIPIA JEZABEL VENEZUELA
ESTER CATALÃO ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA,
BÉLGICA
JULIA DORTO CUMPLEAÑERO PANAMÁ
LAURA PAREDES ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
MATILDE LAGOS LO INVISIBLE ECUADOR
PENÉLOPE CRUZ EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA
SUSI SÁNCHEZ CINCO LOBITOS ESPAÑA
SYLVIA SOSSA DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR
VALERIA OLIVA GOL DE PLATA GUATEMALA, EL
SALVADOR
VIRGINIA SEVILLA LA HIJA DE TODAS LAS
RABIAS
NICARAGUA, MÉXICO,
HOLANDA, ALEMANIA,
FRANCIA, NORUEGA
YENY SORIA OSCUROS AMORES CUBA
Mejor Película de Animación
ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS (MÉXICO)
ALÉM DA LENDA - O FILME (BRASIL)
BLACK IS BELTZA II: AINHOA (ESPAÑA, ARGENTINA)
EL PARAÍSO (ARGENTINA)
HUEVITOS CONGELADOS (MÉXICO)
INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA (ESPAÑA)
LA SÚPER (CUBA)
LAS LEYENDAS: EL ORIGEN (MÉXICO)
LAS VACACIONES DE YOKO (ESPAÑA, RUSIA)
LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO) (ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA)
MEU AMIGÃOZÃO – O FILME (BRASIL)
NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO (CHILE, BRASIL)
O NATAL DO BRUNO ALEIXO (PORTUGAL)
ORKESTRA LURTARRA (ESPAÑA)
TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA (ESPAÑA)
TARSILINHA (BRASIL)
TROMBA TREM: O FILME (BRASIL)
UNICORN WARS (ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA)
Mejor Película Documental
ACHACHILAS (BOLIVIA)
AMIGO SECRETO (BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA)
BOSCO (URUGUAY, ITALIA)
EAMI (PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA)
EL CASO PADILLA (CUBA)
EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS (ARGENTINA)
EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG (MÉXICO, ESPAÑA)
EL SILENCIO DEL TOPO (GUATEMALA)
ENTRE FUEGO Y AGUA (COLOMBIA)
FREE COLOR (VENEZUELA, EE.UU., FRANCIA)
INVASIÓN DRAG (PERÚ)
KOBRA AUTO RETRATO (BRASIL)
LA GENTE DEL DOCUMENTAL (CUBA)
LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS (ESPAÑA)
LO QUE SE HEREDA (REPÚBLICA DOMINICANA, EE.UU.)
MI PAÍS IMAGINARIO (CHILE, FRANCIA)
SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA (PUERTO RICO)
SINTIÉNDOLO MUCHO (ESPAÑA)
VIAJE A ALGUNA PARTE (ESPAÑA)
VIEIRARPAD (PORTUGAL)
VILLA OLÍMPICA (CHILE, ARGENTINA, MÉXICO)
Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana
9 URUGUAY, ARGENTINA
1976 CHILE, ARGENTINA
ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
AMPARO COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
CINCO LOBITOS ESPAÑA
EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA,
ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LA JAURÍA COLOMBIA
LA PICADA COSTA RICA, CHILE
LUCETTE PARAGUAY
MARTE UM BRASIL
NUDO MIXTECO MÉXICO
PICANDO ALANTE PUERTO RICO
SUBLIME ARGENTINA
SUEÑOS ILEGALES EL SALVADOR
SURO ESPAÑA
TIEMPOS FUTUROS PERÚ, MÉXICO
UN CRIMEN ARGENTINO ARGENTINA
UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
VENITE PA' MARACAIBO VENEZUELA
Mejor Dirección de Montaje
AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN - UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS (REPÚBLICA DOMINICANA)
ALBERTO DEL CAMPO - AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA
ALEJANDRO BRODERSOHN EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
ANDREA GANDOLFO LUCETTE PARAGUAY
ANDRÉS PEPE ESTRADA ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO - CUMPLEAÑERO PANAMÁ
JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATE - BLANQUITA (CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA)
JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA - LO INVISIBLE ECUADOR
JOANNA MONTERO -VICENTA B. CUBA, FRANCIA, EE.UU., COLOMBIA, NORUEGA
JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA - NUNCA NADA ACONTECEU (PORTUGAL, BRASIL)
JOSÉ M. G. MOYANO - MODELO 77 (ESPAÑA)
JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO BUEY - ROJO SANGRE (BOLIVIA, EE.UU.)
JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS (NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA)
MIGUEL SCHVERDFINGER - EL OTRO TOM (México)
PABLO RIERA - EL EMPLEADO Y EL PATRÓN (URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES - EL EXORCISMO DE DIOS (VENEZUELA, MÉXICO, EE.UU.)
SANDRA RODRÍGUEZ -EL CORAZÓN DE LA LUNA (PERÚ)
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO - LOS REYES DEL MUNDO (COLOMBIA,
LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA)
ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO - CARAJITA (REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA)
YADIRA AMAYA - GOL DE PLATA (GUATEMALA, EL SALVADOR)
Mejor Dirección de Arte
ADRIANA OVELAR LUCETTE PARAGUAY
ALEJANDRO CASTIGLIONI EL EMPLEADO Y EL
PATRÓN
URUGUAY, ARGENTINA,
BRASIL, FRANCIA
ALFREDO CORREIA JEZABEL VENEZUELA
CLAUDIA GAENSEL PSEUDO BOLIVIA
DANIEL LEAL MACHADO,
ANA MELEIRO, ANA MARIA
SIMÕES
1618 PORTUGAL
DIEGO LÓPEZ, VIOLETA
RODRÍGUEZ REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,
EEUU
EMILIA DÁVILA, NICOLÁS
PLATONOFF EL REZADOR ECUADOR, COLOMBIA,
ESPAÑA
EMILIO OLABARRIETA LAS CAMELIAS PUERTO RICO
EUGENIO CABALLERO
BARDO, FALSA CRÓNICA
DE UNAS CUÁNTAS
VERDADES
MÉXICO
FRANCISCA CORREA 1976 CHILE, ARGENTINA
HIROMI SHIMABUKURO EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ
MARCELA GÓMEZ LA HIJA DE TODAS LAS
RABIAS
NICARAGUA, MÉXICO,
HOLANDA, ALEMANIA,
FRANCIA, NORUEGA
MARCELO CHAVES EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA,
ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
MARÍA ANDREA BROLO GOL DE PLATA GUATEMALA, EL
SALVADOR
MICAELA SAIEGH ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
MÓNICA DE MOYA CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,
ARGENTINA
PEPE DOMÍNGUEZ DEL
OLMO MODELO 77 ESPAÑA
RIMENNA PROCÓPIO MARTE UM BRASIL
VIVIAN DEL VALLE LA CAJA NEGRA CUBA
WILHEM PÉREZ EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS
COSAS
REPÚBLICA DOMINICANA,
ARGENTINA
Mejor Dirección de Fotografía
ÁLEX CATALÁN MODELO 77 ESPAÑA
ARAUCO HERNÁNDEZ
HOLZ
EL EMPLEADO Y EL
PATRÓN
URUGUAY, ARGENTINA,
BRASIL, FRANCIA
BARBARA ÁLVAREZ UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,
FRANCIA
DANIEL ANDRADE LO INVISIBLE ECUADOR
DANIELA CAJÍAS ALCARRÀS ESPAÑA, ITALIA
DARIUS KHONDJI
BARDO, FALSA CRÓNICA
DE UNAS CUÁNTAS
VERDADES
MÉXICO
DAVID GALLEGO LOS REYES DEL MUNDO
COLOMBIA,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
MÉXICO, NORUEGA
GABRIEL DÍAZ EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA
GERARD UZCÁTEGUI EL EXORCISMO DE DIOS VENEZUELA, MÉXICO,
EEUU
JAVIER JULIÁ ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
MAURICIO VIDAL REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,
EEUU
MICAELA CAJAHUARINGA EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ
NICOLÁS WONG DÍAZ DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR
ÓSCAR AYALA PACIELLO LUCETTE PARAGUAY
PEDRO J. MÁRQUEZ A VIAGEM DE PEDRO BRASIL, PORTUGAL
RUI POÇAS ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA,
BÉLGICA
SANTIAGO BENET MARI PICANDO ALANTE PUERTO RICO
SANTIAGO GUTIÉRREZ GOL DE PLATA GUATEMALA, EL
SALVADOR
SERGIO ARMSTRONG, IVÁN
GIERASINCHUK CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,
ARGENTINA
TERESA KUHN LA HIJA DE TODAS LAS
RABIAS
NICARAGUA, MÉXICO,
HOLANDA, ALEMANIA,
FRANCIA, NORUEGA
Mejor Dirección de Sonido
AITOR BERENGUER,
FABIOLA ORDOYO, YASMINA
PRADERAS
AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA
AURIAL MIND MIXTAPE PUERTO RICO
CARLOS GARCÍA LOS REYES DEL MUNDO
COLOMBIA,
LUXEMBURGO, FRANCIA,
MÉXICO, NORUEGA
CATRIEL VILDOSOLA EL EMPLEADO Y EL
PATRÓN
URUGUAY, ARGENTINA,
BRASIL, FRANCIA
CHRISTIAN COSGROVE BUEY ROJO SANGRE BOLIVIA, EEUU
DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL
HUETE, PELAYO
GUTIÉRREZ, VALERIA
ARCIERI
MODELO 77 ESPAÑA
FEDERICO MOREIRA UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,
FRANCIA
GERARDO KALMAR, CARLOS
CORTÉS NAVARRETE EL EXORCISMO DE DIOS VENEZUELA, MÉXICO,
EEUU
GERMÁN ACEVEDO KA'AVO PARAGUAY
JESICA SUÁREZ 1976 CHILE, ARGENTINA
JOHN FIGUEROA EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ
JOSÉ ROMMEL TUÑÓN LA PICADA COSTA RICA, CHILE
JUAN JOSÉ LUZURIAGA LO INVISIBLE ECUADOR
LEANDRO DE LOREDO, LENA
ESQUENAZI EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA,
ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
LENA ESQUEZANI LA HIJA DE TODAS LAS
RABIAS
NICARAGUA, MÉXICO,
HOLANDA, ALEMANIA,
FRANCIA, NORUEGA
NAHUEL PALENQUE CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,
ARGENTINA
PABLO TAMEZ, RODRIGO
CASTILLO FILOMARINO NUDO MIXTECO MÉXICO
SANTIAGO FUMAGALLI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
SHEYLA POOL PASTOR OSCUROS AMORES CUBA
VASCO PEDROSO NUNCA NADA
ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL
Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores
9 URUGUAY, ARGENTINA
AMIGO SECRETO BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU
CINCO LOBITOS ESPAÑA
CUMPLEAÑERO PANAMÁ
DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR
EAMI PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO,
FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA
EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO,
FRANCIA
EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA
INVISIBLES VENEZUELA, ESPAÑA, EEUU
LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
LA CAJA NEGRA CUBA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA,
ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LOS REYES DEL MUNDO COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA,
MÉXICO, NORUEGA
MI PAÍS IMAGINARIO CHILE, FRANCIA
MORENA(S) REPÚBLICA DOMINICANA
NUNCA NADA ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL
UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO PERÚ, BOLIVIA
Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana
42 DÍAS EN LA OSCURIDAD CHILE
APAGÓN ESPAÑA
BELASCOARÁN MÉXICO
CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL
CROMOSOMA 21 CHILE
CUBA LIBRE PORTUGAL
EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA
NOVELA CRIMINAL MÉXICO
EL ENCARGADO ARGENTINA
IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO ARGENTINA
LA RUTA ESPAÑA
MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL
COUNTRY ARGENTINA
NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA
NOTICIA DE UN SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU
O REI DA TV BRASIL
PÁLPITO COLOMBIA
ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA BRASIL
SANTA EVITA ARGENTINA
SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE
TURBIA COLOMBIA
UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2 MÉXICO
Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie
ADRIANO LUZ CUBA LIBRE PORTUGAL
ALEJANDRO RIAÑO JUANPIS GONZÁLEZ: LA
SERIE COLOMBIA
ÀLEX MONNER LA RUTA ESPAÑA
ARÓN HERNÁNDEZ LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ
DANIEL GIMÉNEZ CACHO UN EXTRAÑO ENEMIGO.
T2 MÉXICO
GUILLERMO FRANCELLA EL ENCARGADO ARGENTINA
GUSTAVO BASSANI IOSI, EL ESPÍA
ARREPENTIDO ARGENTINA
HUMBERTO CARRÃO ROTA 66: A POLÍCIA QUE
MATA BRASIL
JUAN DIEGO BOTTO NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA
JUAN PABLO RABA NOTICIA DE UN
SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU
JUAN PABLO URREGO GOLES EN CONTRA COLOMBIA
LUIS CALLEJO APAGÓN ESPAÑA
LUIS GERARDO MÉNDEZ BELASCOARÁN MÉXICO
MANOLO CARDONA ¿QUIÉN MATÓ A SARA? MÉXICO
MARIANO MATTOS O REI DA TV BRASIL
MICHEL BROWN PÁLPITO COLOMBIA
NUNO LOPES CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL
PABLO MACAYA 42 DÍAS EN LA
OSCURIDAD CHILE
RANDY DOMÍNGUEZ ENCUENTRO CON LA
HISTORIA (T2) PANAMÁ
SEBASTIÁN SOLORZA CROMOSOMA 21 CHILE
Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie
ADRIANA PAZ LA REBELIÓN MÉXICO
ANA LUCIA DOMÍNGUEZ PÁLPITO COLOMBIA
BEATRIZ GODINHO CUBA LIBRE PORTUGAL
CAROLINA GAITÁN JUANPIS GONZÁLEZ: LA
SERIE COLOMBIA
CLAUDIA DI GIROLAMO 42 DÍAS EN LA
OSCURIDAD CHILE
CLAUDIA SALAS LA RUTA ESPAÑA
CRISTINA UMAÑA NOTICIA DE UN
SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU
FRANCISCA LACHAPEL LÍOS DE FAMILIA REPÚBLICA DOMINICANA
ILSE SALAS SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE
KARINA GIDI UN EXTRAÑO ENEMIGO.
T2 MÉXICO
LALI ESPÓSITO EL FIN DEL AMOR ARGENTINA
LAURA NOVOA MARÍA MARTA: EL CRIMEN
DEL COUNTRY ARGENTINA
LINIKER MANHÃS DE SETEMBRO -
T2 BRASIL
MARGARIDA VILANOVA CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL
MÓNICA LÓPEZ RAPA ESPAÑA
NATALIA DE MOLINA FÁCIL ESPAÑA
NATALIA OREIRO SANTA EVITA ARGENTINA
PATRICIA TAMAYO GOLES EN CONTRA COLOMBIA
PAULINA GAITÁN BELASCOARÁN MÉXICO
VALENTINA MÜHR CROMOSOMA 21 CHILE
Mejor Interpretación Masculina de reparto en Miniserie o Teleserie
ÁLVARO RODRÍGUEZ TURBIA COLOMBIA
ANDRÉS PARRA BELASCOARÁN MÉXICO
BRAIN VÉLEZ GOLES EN CONTRA COLOMBIA
DAVID LORENTE NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA
DIEGO CREMONESI SANTA EVITA ARGENTINA
GASTÓN SALGADO CROMOSOMA 21 CHILE
IVO CANELAS CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL
JESÚS CARROZA APAGÓN ESPAÑA
JUAN FERNANDO SÁNCHEZ PÁLPITO COLOMBIA
LUIS ZAHERA LA UNIDAD T2 ESPAÑA
MARCELO ALONSO SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE
MARCO ANTONIO CAPONI IOSI, EL ESPÍA
ARREPENTIDO ARGENTINA
NÉSTOR CANTILLANA 42 DÍAS EN LA
OSCURIDAD CHILE
NICOLÁS FRANCELLA MARÍA MARTA: EL CRIMEN
DEL COUNTRY ARGENTINA
PEDRO DE TAVIRA UN EXTRAÑO ENEMIGO.
T2 MÉXICO
ROBERTO GRANGE ORSAI, LA SERIE PARAGUAY
RODRIGO CELIS NOTICIA DE UN
SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU
SEU JORGE MANHÃS DE SETEMBRO -
T2 BRASIL
SILVERIO PALACIOS BELASCOARÁN MÉXICO
Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie
AMPARO NOGUERA 42 DÍAS EN LA
OSCURIDAD CHILE
ANA MARÍA ARIAS LÍOS DE FAMILIA REPÚBLICA DOMINICANA
BELÉN FRETES ORSAI, LA SERIE PARAGUAY
CARLA QUEVEDO IOSI, EL ESPÍA
ARREPENTIDO ARGENTINA
CATARINA WALLENSTEIN CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL
EDWARDA GURROLA SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE
GLORIA MÜNCHMEYER 42 DÍAS EN LA
OSCURIDAD CHILE
JACQUELINE ARENAL PÁLPITO COLOMBIA
LAURA OSMA GOLES EN CONTRA COLOMBIA
LAURA RAMOS ENTREVÍAS ESPAÑA
LEONOR WATLING NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA
MAJIDA ISSA NOTICIA DE UN
SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU
MARCELA BENJUMEA JUANPIS GONZÁLEZ: LA
SERIE COLOMBIA
MARIAN ÁLVAREZ LA UNIDAD T2 ESPAÑA
MARIANA DI GIRÓLAMO LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ
MINERVA CASERO IOSI, EL ESPÍA
ARREPENTIDO ARGENTINA
MORO ANGHILERI EL ENCARGADO ARGENTINA
PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ INTIMIDAD ESPAÑA
ROBERTA GUALDA O REI DA TV BRASIL
VERÓNICA ECHEGUI INTIMIDAD ESPAÑA
Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica
ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA - NOTICIA DE UN SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EE.UU.
BORJA COBEAGA NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA
BORJA SOLER, ROBERTO
MARTÍN MAIZTEGUI LA RUTA ESPAÑA
DANIEL BURMAN IOSI, EL ESPÍA
ARREPENTIDO ARGENTINA
EDGAR MEDINA, RUI
CARDOSO MARTINS CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL
FRAN ARAÚJO APAGÓN ESPAÑA
GABRIEL RIPSTEIN UN EXTRAÑO ENEMIGO.
T2 MÉXICO
GERARDO NARANJO,
ALEJANDRO GERBER,
PABLO CRUZ
EL CASO CASSEZ-
VALLARTA: UNA NOVELA
CRIMINAL
MÉXICO
HENRIQUE OLIVEIRA CUBA LIBRE PORTUGAL
JOANNA LOMBARDI LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ
LEONARDO PADRÓN PÁLPITO COLOMBIA
LUCÍA PUENZO SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE
MARCUS BALDINI, ANDRÉ
BARCINSKI E RICARDO
GRYNSZPAN
O REI DA TV BRASIL
MARIANO COHN, GASTÓN
DUPRAT EL ENCARGADO ARGENTINA
MARTÍN MÉNDEZ MARÍA MARTA: EL CRIMEN
DEL COUNTRY ARGENTINA
MATÍAS VENABLES CROMOSOMA 21 CHILE
OSCAR RUIZ NAVIA TURBIA COLOMBIA
RODRIGO FLUXÁ 42 DÍAS EN LA
OSCURIDAD CHILE
RODRIGO SANTOS BELASCOARÁN MÉXICO
TEODORO POPPOVIC,
MARIA CAMARGO
ROTA 66: A POLÍCIA QUE
MATA BRASIL