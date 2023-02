La temporada de premios avanza en 2023 de forma frenética. Cuando apenas nos habíamos recuperado de los Premios Feroz y los Globos de Oro, pronto pasamos a los Premios Goya y a la joya de la corona, los Oscar 2023. Pero en abril aún hay una cita muy importante, esta vez para la industria del cine y la televisión en habla hispana. El 22 de abril se celebra la gala de entrega de los Premios Platino, que celebra este 2023 su décima edición con un cambio muy especial, puesto que la cita emplazará a lo mejor de la cinematografía y la producción de series de los dos lados del charco en Madrid. Dada la magnitud del evento, los nominados se reunirán en el Palacio Municipal IFEMA Madrid con Paz Vega (Caleidoscopio), Omar Chaparro () y Carolina Gaitán (Sin senos sí hay paraíso) como maestros de ceremonias.

La velada juntará a los candidatos de nada menos que 161 producciones de hasta 21 países iberoamericanos diferentes que ya han sido elegidas de entre las cerca de 1.000 obras participantes en la fase previa a la selección final, constando 20 candidaturas por categoría. Por eso, toca exponer qué títulos y nombres propios aparecerán en la gran fiesta de la industria audiovisual iberoamericana. Aquí recopilamos la lista completa de nominados a los Premios Platino 2023.

Premios Platino 2023: los nominados de la décima edición, celebrada en España

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Alcarràs (España, Italia)

Argentina, 1985 (Argentina, EE.UU.)

As bestas (España, Francia)

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México)

Carajita (República Dominicana, Argentina)

Cumpleañero (Panamá)

Domingo y la niebla (Costa Rica, Qatar)

El castigo (Chile, Argentina)

El otro Tom (México)

El suplente (Argentina, España, Italia, México)

Gol de plata (Guatemala, El Salvador)

La caja (Venezuela, México, EE.UU.)

Lo invisible (Ecuador)

Los reyes del mundo (Colombia, Luxemburgo, Francia, México, Noruega)

Paloma (Brasil, Portugal)

Pseudo (Bolivia)

Receta no incluida (Puerto Rico, México)

Restos do vento (Portugal)

Utama (Bolivia, Uruguay, Francia)

Vicenta B. (Cuba, Francia, EE.UU., Noruega)

Mejor Película en el Género de Comedia Iberoamericana de Ficción



¿Y cómo es él? (México)

30 noches con mi ex (Argentina)

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México)

Bem-vinda a Quizeramobim (Brasil)

Caribe, todo incluido (República Dominicana, España, Andorra)

Competencia oficial (Argentina, España)

Cosas de amigos (Perú)

Desconectados (Chile, EE.UU.)

El cuarto pasajero (España)

El tamalón navideño 2 - Only Fan (Guatemala)

El último hombre sobre La Tierra (Colombia)

Fogo-Fátuo (Portugal)

Granizo (Argentina)

Julio, felices por siempre (Uruguay)

Morgan y los súper bichillos (Costa Rica)

Oscuros amores (Cuba)

Padre no hay más que uno 3 (España)

Pedro Undercover: un amor encubierto (Paraguay)

Picando alante (Puerto Rico)

Un cupido sin puntería (Venezuela)

Mejor Dirección

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU - BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES (MÉXICO)

ALEJANDRO LOAYZA - UTAMA (BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA)

ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO - LA JAURÍA (COLOMBIA)

ARIEL ESCALANTE MEZA- DOMINGO Y LA NIEBLA (COSTA RICA, QATAR)

ARTURO MONTENEGRO - CUMPLEAÑERO (PANAMÁ)

CARLA SIMÓN - ALCARRÀS (ESPAÑA, ITALIA)

CARLOS LECHUGA - VICENTA B. (CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA)

DIEGO LERMAN - EL SUPLENTE (ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA)

GABRIEL MARTINS - MARTE UM (BRASIL)

HERNÁN JABES - JEZABEL (VENEZUELA)

JAVIER ANDRADE - LO INVISIBLE (ECUADOR)

LAURA BAUMEISTER - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS (NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA)

LAURA MORA - LOS REYES DEL MUNDO (COLOMBIA,LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA)

LORENZO VIGAS - LA CAJA (VENEZUELA, MÉXICO, EE.UU.)

MANUEL NIETO - EL EMPLEADO Y EL PATRÓN (URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA)

MANUELA MARTELLI - 1976 (CHILE, ARGENTINA)

MATÍAS BIZE - EL CASTIGO (CHILE, ARGENTINA)

RODRIGO SOROGOYEN - AS BESTAS (ESPAÑA, FRANCIA)

SANTIAGO MITRE - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)

TIAGO GUEDES - RESTOS DO VENTO (PORTUGAL)

Mejor Guion

ALDO SALVINI EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y

NICOLÁS GIACOBONE

BARDO, FALSA CRÓNICA

DE UNAS CUÁNTAS

VERDADES

MÉXICO

ALEJANDRO LOAYZA UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

FRANCIA

ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO LA JAURÍA COLOMBIA

ÁNGELES CRUZ NUDO MIXTECO MÉXICO

ARTURO MONTENEGRO CUMPLEAÑERO PANAMÁ

CARLOS LECHUGA, FABIÁN

SUÁREZ VICENTA B. CUBA, FRANCIA, EEUU,

COLOMBIA, NORUEGA

CARLOS VERMUT MANTÍCORA ESPAÑA

FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI

SERRANO, ALEJANDRA

VARGAS, JOSÉ TUÑÓN,

JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS

WONG

LA PICADA COSTA RICA, CHILE

FERNANDO GUZZONI BLANQUITA CHILE, MÉXICO,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

POLONIA

GABRIEL MARTINS MARTE UM BRASIL

ISABEL PEÑA, RODRIGO

SOROGOYEN AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

JAVIER ANDRADE, ANAHÍ

HOENEISEN LO INVISIBLE ECUADOR

LAURA BAUMEISTER LA HIJA DE TODAS LAS

RABIAS

NICARAGUA, MÉXICO,

HOLANDA, ALEMANIA,

FRANCIA, NORUEGA

LAURA MORA, MARÍA

CAMILA ARIAS LOS REYES DEL MUNDO

COLOMBIA,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

MÉXICO, NORUEGA

LORENZO VIGAS, PAULA

MARKOVITCH, LAURA

SANTULLO

LA CAJA VENEZUELA, MÉXICO,

EEUU

LUIS ISMAEL 1618 PORTUGAL

MANUEL NIETO EL EMPLEADO Y EL

PATRÓN

URUGUAY, ARGENTINA,

BRASIL, FRANCIA

MANUELA MARTELLI,

ALEJANDRA MOFFAT 1976 CHILE, ARGENTINA

MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE - ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EE.UU.

Mejor Música Original

ALBERTO TORRES DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

ANDRÉS RODRÍGUEZ CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

ARGENTINA

ARÁNZAZU CALLEJA CINCO LOBITOS ESPAÑA

CERGIO PRUDENCIO UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

FRANCIA

CHLOÉ THÉVENIN BLANQUITA

CHILE, MÉXICO,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

POLONIA

DANIEL SIMITAN MARTE UM BRASIL

DIEGO ESCOBAR SUEÑOS ILEGALES EL SALVADOR

EDUARDO CABRA, JOSÉ

DAVID PÉREZ PICANDO ALANTE PUERTO RICO

HOLOCAUTO VEGETAL,

BUENOS MUCHACHOS

EL EMPLEADO Y EL

PATRÓN

URUGUAY, ARGENTINA,

BRASIL, FRANCIA

JUAN ANTONIO LEYVA, OSCUROS AMORES CUBA

MAGDA ROSA GALBÁN

KARIN ZIELINSKI EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

LEONARDO HEIBLUM,

ALEXIS RUÍZ LOS REYES DEL MUNDO

COLOMBIA,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

MÉXICO, NORUEGA

MAURICIO TRABANINO GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

SALVADOR

OLIVIER ARSON AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

PABLO BORGHI CUMPLEAÑERO PANAMÁ

PAOLA NAVARRETE,

MAURO SAMANIEGO LO INVISIBLE ECUADOR

PEDRO MARQUES 1618 PORTUGAL

PEDRO OSUNA ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

RODRIGO QUINTÁS,

MARTÍN DE LEMOS LUCETTE PARAGUAY

TOMÁS BARREIRO JEZABEL VENEZUELA

Mejor Interpretación Masculina

ALBANO JERÓNIMO - RESTOS DO VENTO (PORTUGAL)

ALBI DE ABREU - CUMPLEAÑERO (PANAMÁ)

ALFREDO CASTRO - INMERSIÓN (CHILE, MÉXICO)

ANDRÉS CRESPO - EL REZADOR (ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA)

DANIEL GIMÉNEZ CACHO - BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES (MÉXICO)

ENZO VOGRINCIC - 9 (URUGUAY, ARGENTINA)

FERNANDO BACILIO - TIEMPOS FUTUROS (PERÚ, MÉXICO)

GABRIEL AGÜERO - JEZABEL (VENEZUELA)

JHON NARVÁEZ - REBELIÓN (COLOMBIA, ARGENTINA, EE.UU.)

JOSÉ CALCINA - UTAMA (BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

JUAN MINUJÍN - EL SUPLENTE (ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA)

LUIS TOSAR - EN LOS MÁRGENES (ESPAÑA, BÉLGICA)

NACHO SÁNCHEZ - MANTÍCORA (ESPAÑA)

NÉSTOR CANTILLANA - EL CASTIGO (CHILE, ARGENTINA)

PACO LEÓN - NO MIRES A LOS OJOS (ESPAÑA, BÉLGICA)

PETER LANZANI - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)

RENÉ MONCLOVA - PICANDO ALANTE (PUERTO RICO)

RICARDO DARÍN - ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA, EE.UU.)

RODRIGO REICHARDT - LUCETTE (PARAGUAY)

RÔMULO BRAGA - SOL (BRASIL)

Mejor Interpretación Femenina

ALINE KÜPPENHEIM - 1976 CHILE, ARGENTINA

ANAHÍ HOENEISEN - LO INVISIBLE ECUADOR

ANTONIA ZEGERS - EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

ARA ALEJANDRA MEDAL - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

ARCELIA RAMÍREZ - LA CIVIL MÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA

GABY GNAZZO - CUMPLEAÑERO PANAMÁ

HAYDEÉ CÁCERES -EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

ISABEL SANTOS - OSCUROS AMORES CUBA

KARLA SOUZA - LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA, EE.UU.

KIKA SENA - PALOMA BRASIL, PORTUGAL

LAIA COSTA - CINCO LOBITOS ESPAÑA

LAURA GALÁN - CERDITA ESPAÑA

LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS - VICENTA B. CUBA , FRANCIA, EE.UU., COLOMBIA, NORUEGA

LUA MICHEL - ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA

LUISA QUISPE - UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

MAGNOLIA NÚÑEZ - CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA

MARCÉLIA CARTAXO - A MÃE BRASIL

PAULA SILVA - VIRUS: 32 URUGUAY, ARGENTINA

SANDRA MELISSA TORRES - AMPARO COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR

ZOE STEIN - MANTÍCORA ESPAÑA

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ LUCETTE PARAGUAY

CARLOS PORTALUPPI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

CARLOS VALENCIA EL REZADOR ECUADOR, COLOMBIA,

ESPAÑA

DIMITRI RIVERA CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

ARGENTINA

ERICH WILDPRET JEZABEL VENEZUELA

FERNANDO TEJERO MODELO 77 ESPAÑA

HERNÁN MENDOZA LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA,

EEUU

JOAVANY ÁLVAREZ CUMPLEAÑERO PANAMÁ

JUNIOR ÁLVAREZ LAS CAMELIAS PUERTO RICO

LUIS ZAHERA AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ LA JAURÍA COLOMBIA

MARCELO ALONSO BLANQUITA

CHILE, MÉXICO,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

POLONIA

NOÉ HERNÁNDEZ LA HIJA DE TODAS LAS

RABIAS

NICARAGUA, MÉXICO,

HOLANDA, ALEMANIA,

FRANCIA, NORUEGA

NORMAN BRISKI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

RAMÓN BAREA CINCO LOBITOS ESPAÑA

ROGELIO GRACIA 9 URUGUAY, ARGENTINA

RUI MORRISON NUNCA NADA ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL

SANTOS CHOQUE UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

FRANCIA

SERGIO LAURENTINO A VIAGEM DE PEDRO BRASIL, PORTUGAL

VLADIMIR CRUZ OSCUROS AMORES CUBA

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

AÍDA LÓPEZ NUDO MIXTECO MÉXICO

ALEJANDRA FLECHNER ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

ALINE MARTA MAIA CARVÃO BRASIL, ARGENTINA

ANGIE CEPEDA REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,

EEUU

CARMEN MACHI CERDITA ESPAÑA, FRANCIA

CAROLA GARCÍA LAS CAMELIAS PUERTO RICO

CATALINA SAAVEDRA EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

CORAL GABAGLIO PEDRO UNDERCOVER: UN

AMOR ENCUBIERTO PARAGUAY

CRISTINA MORÁN JULIO, FELICES POR

SIEMPRE URUGUAY

ELIANE CHIPIA JEZABEL VENEZUELA

ESTER CATALÃO ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA,

BÉLGICA

JULIA DORTO CUMPLEAÑERO PANAMÁ

LAURA PAREDES ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

MATILDE LAGOS LO INVISIBLE ECUADOR

PENÉLOPE CRUZ EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA

SUSI SÁNCHEZ CINCO LOBITOS ESPAÑA

SYLVIA SOSSA DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

VALERIA OLIVA GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

SALVADOR

VIRGINIA SEVILLA LA HIJA DE TODAS LAS

RABIAS

NICARAGUA, MÉXICO,

HOLANDA, ALEMANIA,

FRANCIA, NORUEGA

YENY SORIA OSCUROS AMORES CUBA

Mejor Película de Animación

ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS (MÉXICO)



ALÉM DA LENDA - O FILME (BRASIL)

BLACK IS BELTZA II: AINHOA (ESPAÑA, ARGENTINA)

EL PARAÍSO (ARGENTINA)

HUEVITOS CONGELADOS (MÉXICO)

INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA (ESPAÑA)

LA SÚPER (CUBA)

LAS LEYENDAS: EL ORIGEN (MÉXICO)

LAS VACACIONES DE YOKO (ESPAÑA, RUSIA)

LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO) (ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA)

MEU AMIGÃOZÃO – O FILME (BRASIL)

NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO (CHILE, BRASIL)

O NATAL DO BRUNO ALEIXO (PORTUGAL)

ORKESTRA LURTARRA (ESPAÑA)

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA (ESPAÑA)

TARSILINHA (BRASIL)

TROMBA TREM: O FILME (BRASIL)

UNICORN WARS (ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA)

Mejor Película Documental

ACHACHILAS (BOLIVIA)

AMIGO SECRETO (BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA)

BOSCO (URUGUAY, ITALIA)

EAMI (PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA)

EL CASO PADILLA (CUBA)

EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS (ARGENTINA)

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG (MÉXICO, ESPAÑA)

EL SILENCIO DEL TOPO (GUATEMALA)

ENTRE FUEGO Y AGUA (COLOMBIA)

FREE COLOR (VENEZUELA, EE.UU., FRANCIA)

INVASIÓN DRAG (PERÚ)

KOBRA AUTO RETRATO (BRASIL)

LA GENTE DEL DOCUMENTAL (CUBA)

LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS (ESPAÑA)

LO QUE SE HEREDA (REPÚBLICA DOMINICANA, EE.UU.)

MI PAÍS IMAGINARIO (CHILE, FRANCIA)

SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA (PUERTO RICO)

SINTIÉNDOLO MUCHO (ESPAÑA)

VIAJE A ALGUNA PARTE (ESPAÑA)

VIEIRARPAD (PORTUGAL)

VILLA OLÍMPICA (CHILE, ARGENTINA, MÉXICO)

Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

9 URUGUAY, ARGENTINA

1976 CHILE, ARGENTINA

ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA

AMPARO COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR

CINCO LOBITOS ESPAÑA

EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA

LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA,

ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

LA JAURÍA COLOMBIA

LA PICADA COSTA RICA, CHILE

LUCETTE PARAGUAY

MARTE UM BRASIL

NUDO MIXTECO MÉXICO

PICANDO ALANTE PUERTO RICO

SUBLIME ARGENTINA

SUEÑOS ILEGALES EL SALVADOR

SURO ESPAÑA

TIEMPOS FUTUROS PERÚ, MÉXICO

UN CRIMEN ARGENTINO ARGENTINA

UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

VENITE PA' MARACAIBO VENEZUELA

Mejor Dirección de Montaje

AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN - UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS (REPÚBLICA DOMINICANA)

ALBERTO DEL CAMPO - AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

ALEJANDRO BRODERSOHN EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

ANDREA GANDOLFO LUCETTE PARAGUAY

ANDRÉS PEPE ESTRADA ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO - CUMPLEAÑERO PANAMÁ

JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATE - BLANQUITA (CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA)

JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA - LO INVISIBLE ECUADOR

JOANNA MONTERO -VICENTA B. CUBA, FRANCIA, EE.UU., COLOMBIA, NORUEGA

JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA - NUNCA NADA ACONTECEU (PORTUGAL, BRASIL)

JOSÉ M. G. MOYANO - MODELO 77 (ESPAÑA)

JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO BUEY - ROJO SANGRE (BOLIVIA, EE.UU.)

JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS - LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS (NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA)

MIGUEL SCHVERDFINGER - EL OTRO TOM (México)

PABLO RIERA - EL EMPLEADO Y EL PATRÓN (URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA

RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES - EL EXORCISMO DE DIOS (VENEZUELA, MÉXICO, EE.UU.)

SANDRA RODRÍGUEZ -EL CORAZÓN DE LA LUNA (PERÚ)

SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO - LOS REYES DEL MUNDO (COLOMBIA,

LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA)

ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO - CARAJITA (REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA)

YADIRA AMAYA - GOL DE PLATA (GUATEMALA, EL SALVADOR)

Mejor Dirección de Arte

ADRIANA OVELAR LUCETTE PARAGUAY

ALEJANDRO CASTIGLIONI EL EMPLEADO Y EL

PATRÓN

URUGUAY, ARGENTINA,

BRASIL, FRANCIA

ALFREDO CORREIA JEZABEL VENEZUELA

CLAUDIA GAENSEL PSEUDO BOLIVIA

DANIEL LEAL MACHADO,

ANA MELEIRO, ANA MARIA

SIMÕES

1618 PORTUGAL

DIEGO LÓPEZ, VIOLETA

RODRÍGUEZ REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,

EEUU

EMILIA DÁVILA, NICOLÁS

PLATONOFF EL REZADOR ECUADOR, COLOMBIA,

ESPAÑA

EMILIO OLABARRIETA LAS CAMELIAS PUERTO RICO

EUGENIO CABALLERO

BARDO, FALSA CRÓNICA

DE UNAS CUÁNTAS

VERDADES

MÉXICO

FRANCISCA CORREA 1976 CHILE, ARGENTINA

HIROMI SHIMABUKURO EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

MARCELA GÓMEZ LA HIJA DE TODAS LAS

RABIAS

NICARAGUA, MÉXICO,

HOLANDA, ALEMANIA,

FRANCIA, NORUEGA

MARCELO CHAVES EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA,

ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

MARÍA ANDREA BROLO GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

SALVADOR

MICAELA SAIEGH ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

MÓNICA DE MOYA CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

ARGENTINA

PEPE DOMÍNGUEZ DEL

OLMO MODELO 77 ESPAÑA

RIMENNA PROCÓPIO MARTE UM BRASIL

VIVIAN DEL VALLE LA CAJA NEGRA CUBA

WILHEM PÉREZ EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS

COSAS

REPÚBLICA DOMINICANA,

ARGENTINA

Mejor Dirección de Fotografía

ÁLEX CATALÁN MODELO 77 ESPAÑA

ARAUCO HERNÁNDEZ

HOLZ

EL EMPLEADO Y EL

PATRÓN

URUGUAY, ARGENTINA,

BRASIL, FRANCIA

BARBARA ÁLVAREZ UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

FRANCIA

DANIEL ANDRADE LO INVISIBLE ECUADOR

DANIELA CAJÍAS ALCARRÀS ESPAÑA, ITALIA

DARIUS KHONDJI

BARDO, FALSA CRÓNICA

DE UNAS CUÁNTAS

VERDADES

MÉXICO

DAVID GALLEGO LOS REYES DEL MUNDO

COLOMBIA,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

MÉXICO, NORUEGA

GABRIEL DÍAZ EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

GERARD UZCÁTEGUI EL EXORCISMO DE DIOS VENEZUELA, MÉXICO,

EEUU

JAVIER JULIÁ ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

MAURICIO VIDAL REBELIÓN COLOMBIA, ARGENTINA,

EEUU

MICAELA CAJAHUARINGA EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

NICOLÁS WONG DÍAZ DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

ÓSCAR AYALA PACIELLO LUCETTE PARAGUAY

PEDRO J. MÁRQUEZ A VIAGEM DE PEDRO BRASIL, PORTUGAL

RUI POÇAS ALMA VIVA PORTUGAL, FRANCIA,

BÉLGICA

SANTIAGO BENET MARI PICANDO ALANTE PUERTO RICO

SANTIAGO GUTIÉRREZ GOL DE PLATA GUATEMALA, EL

SALVADOR

SERGIO ARMSTRONG, IVÁN

GIERASINCHUK CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

ARGENTINA

TERESA KUHN LA HIJA DE TODAS LAS

RABIAS

NICARAGUA, MÉXICO,

HOLANDA, ALEMANIA,

FRANCIA, NORUEGA

Mejor Dirección de Sonido

AITOR BERENGUER,

FABIOLA ORDOYO, YASMINA

PRADERAS

AS BESTAS ESPAÑA, FRANCIA

AURIAL MIND MIXTAPE PUERTO RICO

CARLOS GARCÍA LOS REYES DEL MUNDO

COLOMBIA,

LUXEMBURGO, FRANCIA,

MÉXICO, NORUEGA

CATRIEL VILDOSOLA EL EMPLEADO Y EL

PATRÓN

URUGUAY, ARGENTINA,

BRASIL, FRANCIA

CHRISTIAN COSGROVE BUEY ROJO SANGRE BOLIVIA, EEUU

DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL

HUETE, PELAYO

GUTIÉRREZ, VALERIA

ARCIERI

MODELO 77 ESPAÑA

FEDERICO MOREIRA UTAMA BOLIVIA, URUGUAY,

FRANCIA

GERARDO KALMAR, CARLOS

CORTÉS NAVARRETE EL EXORCISMO DE DIOS VENEZUELA, MÉXICO,

EEUU

GERMÁN ACEVEDO KA'AVO PARAGUAY

JESICA SUÁREZ 1976 CHILE, ARGENTINA

JOHN FIGUEROA EL CORAZÓN DE LA LUNA PERÚ

JOSÉ ROMMEL TUÑÓN LA PICADA COSTA RICA, CHILE

JUAN JOSÉ LUZURIAGA LO INVISIBLE ECUADOR

LEANDRO DE LOREDO, LENA

ESQUENAZI EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA,

ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

LENA ESQUEZANI LA HIJA DE TODAS LAS

RABIAS

NICARAGUA, MÉXICO,

HOLANDA, ALEMANIA,

FRANCIA, NORUEGA

NAHUEL PALENQUE CARAJITA REPÚBLICA DOMINICANA,

ARGENTINA

PABLO TAMEZ, RODRIGO

CASTILLO FILOMARINO NUDO MIXTECO MÉXICO

SANTIAGO FUMAGALLI ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

SHEYLA POOL PASTOR OSCUROS AMORES CUBA

VASCO PEDROSO NUNCA NADA

ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL

Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores

9 URUGUAY, ARGENTINA

AMIGO SECRETO BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA

ARGENTINA, 1985 ARGENTINA, EEUU

CINCO LOBITOS ESPAÑA

CUMPLEAÑERO PANAMÁ

DOMINGO Y LA NIEBLA COSTA RICA, QATAR

EAMI PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO,

FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA

EL CASTIGO CHILE, ARGENTINA

EL SUPLENTE ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO,

FRANCIA

EN LOS MÁRGENES ESPAÑA, BÉLGICA

INVISIBLES VENEZUELA, ESPAÑA, EEUU

LA CAÍDA MÉXICO, ARGENTINA, EEUU

LA CAJA NEGRA CUBA

LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA,

ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

LOS REYES DEL MUNDO COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA,

MÉXICO, NORUEGA

MI PAÍS IMAGINARIO CHILE, FRANCIA

MORENA(S) REPÚBLICA DOMINICANA

NUNCA NADA ACONTECEU PORTUGAL, BRASIL

UTAMA BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO PERÚ, BOLIVIA

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana

42 DÍAS EN LA OSCURIDAD CHILE

APAGÓN ESPAÑA

BELASCOARÁN MÉXICO

CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

CROMOSOMA 21 CHILE

CUBA LIBRE PORTUGAL

EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA

NOVELA CRIMINAL MÉXICO

EL ENCARGADO ARGENTINA

IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO ARGENTINA

LA RUTA ESPAÑA

MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL

COUNTRY ARGENTINA

NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

NOTICIA DE UN SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

O REI DA TV BRASIL

PÁLPITO COLOMBIA

ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA BRASIL

SANTA EVITA ARGENTINA

SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

TURBIA COLOMBIA

UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2 MÉXICO

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

ADRIANO LUZ CUBA LIBRE PORTUGAL

ALEJANDRO RIAÑO JUANPIS GONZÁLEZ: LA

SERIE COLOMBIA

ÀLEX MONNER LA RUTA ESPAÑA

ARÓN HERNÁNDEZ LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ

DANIEL GIMÉNEZ CACHO UN EXTRAÑO ENEMIGO.

T2 MÉXICO

GUILLERMO FRANCELLA EL ENCARGADO ARGENTINA

GUSTAVO BASSANI IOSI, EL ESPÍA

ARREPENTIDO ARGENTINA

HUMBERTO CARRÃO ROTA 66: A POLÍCIA QUE

MATA BRASIL

JUAN DIEGO BOTTO NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

JUAN PABLO RABA NOTICIA DE UN

SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

JUAN PABLO URREGO GOLES EN CONTRA COLOMBIA

LUIS CALLEJO APAGÓN ESPAÑA

LUIS GERARDO MÉNDEZ BELASCOARÁN MÉXICO

MANOLO CARDONA ¿QUIÉN MATÓ A SARA? MÉXICO

MARIANO MATTOS O REI DA TV BRASIL

MICHEL BROWN PÁLPITO COLOMBIA

NUNO LOPES CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

PABLO MACAYA 42 DÍAS EN LA

OSCURIDAD CHILE

RANDY DOMÍNGUEZ ENCUENTRO CON LA

HISTORIA (T2) PANAMÁ

SEBASTIÁN SOLORZA CROMOSOMA 21 CHILE

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

ADRIANA PAZ LA REBELIÓN MÉXICO

ANA LUCIA DOMÍNGUEZ PÁLPITO COLOMBIA

BEATRIZ GODINHO CUBA LIBRE PORTUGAL

CAROLINA GAITÁN JUANPIS GONZÁLEZ: LA

SERIE COLOMBIA

CLAUDIA DI GIROLAMO 42 DÍAS EN LA

OSCURIDAD CHILE

CLAUDIA SALAS LA RUTA ESPAÑA

CRISTINA UMAÑA NOTICIA DE UN

SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

FRANCISCA LACHAPEL LÍOS DE FAMILIA REPÚBLICA DOMINICANA

ILSE SALAS SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

KARINA GIDI UN EXTRAÑO ENEMIGO.

T2 MÉXICO

LALI ESPÓSITO EL FIN DEL AMOR ARGENTINA

LAURA NOVOA MARÍA MARTA: EL CRIMEN

DEL COUNTRY ARGENTINA

LINIKER MANHÃS DE SETEMBRO -

T2 BRASIL

MARGARIDA VILANOVA CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

MÓNICA LÓPEZ RAPA ESPAÑA

NATALIA DE MOLINA FÁCIL ESPAÑA

NATALIA OREIRO SANTA EVITA ARGENTINA

PATRICIA TAMAYO GOLES EN CONTRA COLOMBIA

PAULINA GAITÁN BELASCOARÁN MÉXICO

VALENTINA MÜHR CROMOSOMA 21 CHILE

Mejor Interpretación Masculina de reparto en Miniserie o Teleserie

ÁLVARO RODRÍGUEZ TURBIA COLOMBIA

ANDRÉS PARRA BELASCOARÁN MÉXICO

BRAIN VÉLEZ GOLES EN CONTRA COLOMBIA

DAVID LORENTE NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

DIEGO CREMONESI SANTA EVITA ARGENTINA

GASTÓN SALGADO CROMOSOMA 21 CHILE

IVO CANELAS CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

JESÚS CARROZA APAGÓN ESPAÑA

JUAN FERNANDO SÁNCHEZ PÁLPITO COLOMBIA

LUIS ZAHERA LA UNIDAD T2 ESPAÑA

MARCELO ALONSO SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

MARCO ANTONIO CAPONI IOSI, EL ESPÍA

ARREPENTIDO ARGENTINA

NÉSTOR CANTILLANA 42 DÍAS EN LA

OSCURIDAD CHILE

NICOLÁS FRANCELLA MARÍA MARTA: EL CRIMEN

DEL COUNTRY ARGENTINA

PEDRO DE TAVIRA UN EXTRAÑO ENEMIGO.

T2 MÉXICO

ROBERTO GRANGE ORSAI, LA SERIE PARAGUAY

RODRIGO CELIS NOTICIA DE UN

SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

SEU JORGE MANHÃS DE SETEMBRO -

T2 BRASIL

SILVERIO PALACIOS BELASCOARÁN MÉXICO

Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie

AMPARO NOGUERA 42 DÍAS EN LA

OSCURIDAD CHILE

ANA MARÍA ARIAS LÍOS DE FAMILIA REPÚBLICA DOMINICANA

BELÉN FRETES ORSAI, LA SERIE PARAGUAY

CARLA QUEVEDO IOSI, EL ESPÍA

ARREPENTIDO ARGENTINA

CATARINA WALLENSTEIN CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

EDWARDA GURROLA SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

GLORIA MÜNCHMEYER 42 DÍAS EN LA

OSCURIDAD CHILE

JACQUELINE ARENAL PÁLPITO COLOMBIA

LAURA OSMA GOLES EN CONTRA COLOMBIA

LAURA RAMOS ENTREVÍAS ESPAÑA

LEONOR WATLING NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

MAJIDA ISSA NOTICIA DE UN

SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EEUU

MARCELA BENJUMEA JUANPIS GONZÁLEZ: LA

SERIE COLOMBIA

MARIAN ÁLVAREZ LA UNIDAD T2 ESPAÑA

MARIANA DI GIRÓLAMO LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ

MINERVA CASERO IOSI, EL ESPÍA

ARREPENTIDO ARGENTINA

MORO ANGHILERI EL ENCARGADO ARGENTINA

PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ INTIMIDAD ESPAÑA

ROBERTA GUALDA O REI DA TV BRASIL

VERÓNICA ECHEGUI INTIMIDAD ESPAÑA

Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica

ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA - NOTICIA DE UN SECUESTRO CHILE, COLOMBIA, EE.UU.

BORJA COBEAGA NO ME GUSTA CONDUCIR ESPAÑA

BORJA SOLER, ROBERTO

MARTÍN MAIZTEGUI LA RUTA ESPAÑA

DANIEL BURMAN IOSI, EL ESPÍA

ARREPENTIDO ARGENTINA

EDGAR MEDINA, RUI

CARDOSO MARTINS CAUSA PRÓPRIA PORTUGAL

FRAN ARAÚJO APAGÓN ESPAÑA

GABRIEL RIPSTEIN UN EXTRAÑO ENEMIGO.

T2 MÉXICO

GERARDO NARANJO,

ALEJANDRO GERBER,

PABLO CRUZ

EL CASO CASSEZ-

VALLARTA: UNA NOVELA

CRIMINAL

MÉXICO

HENRIQUE OLIVEIRA CUBA LIBRE PORTUGAL

JOANNA LOMBARDI LOS PRISIONEROS CHILE, PERÚ

LEONARDO PADRÓN PÁLPITO COLOMBIA

LUCÍA PUENZO SEÑORITA 89 MÉXICO, CHILE

MARCUS BALDINI, ANDRÉ

BARCINSKI E RICARDO

GRYNSZPAN

O REI DA TV BRASIL

MARIANO COHN, GASTÓN

DUPRAT EL ENCARGADO ARGENTINA

MARTÍN MÉNDEZ MARÍA MARTA: EL CRIMEN

DEL COUNTRY ARGENTINA

MATÍAS VENABLES CROMOSOMA 21 CHILE

OSCAR RUIZ NAVIA TURBIA COLOMBIA

RODRIGO FLUXÁ 42 DÍAS EN LA

OSCURIDAD CHILE

RODRIGO SANTOS BELASCOARÁN MÉXICO

TEODORO POPPOVIC,

MARIA CAMARGO

ROTA 66: A POLÍCIA QUE

MATA BRASIL