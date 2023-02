La ciencia ficción es uno de los grandes filones del audiovisual, en ocasiones con historias originales y otras rescatadas de la literatura. En este campo una de las sagas más prolíficas es la de Star Trek, cuya última ficción, la serie sobre el personaje de Picard, está a punto de llegar a su fin. Tras múltiples películas y otras tantas ficciones capitulares, toca despedirse del último gran éxito de la franquicia. Amazon Prime Video estrena la tercera temporada de Star Trek: Picard el viernes 17 de febrero.

Star Trek: Picard, producida por CBS Studios en colaboración con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment, y distribuída por Paramount Global Content Distribution en Amazon Prime Video, tiene un total de 10 episodios correspondientes a la temporada final. Tras el lanzamiento del primer capítulo, todos ellos estarán disponibles a razón de un por semana en la plataforma.

Star Trek: Picard: sinopsis y reparto de la temporada 3, de estreno en Amazon Prime Video

En la épica temporada final de Star Trek: Picard, el desesperado mensaje de un viejo amigo arrastra a la legendaria Flota Estelar del Almirante Jean-Luc Picard, a la misión más arriesgada de su vida, obligándole a reclutar aliados de antiguas y nuevas generaciones. Esta aventura final le enfrenta con el legado de su pasado y con explosivas revelaciones que alterarán el destino de la Federación para siempre.



La tercera temporada de Star Trek: Picard presenta a Patrick Stewart (Charles Xavier en la saga X-Men) retomando su icónico papel de Jean-Luc Picard, que interpretó durante siete temporadas en Star Trek: La nueva generación, y sigue al mítico personaje en el nuevo capítulo de su vida. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan y Michelle Hurd protagonizan junto a Patrick Stewart la tercera y última temporada de la exitosa serie.

El tráiler ya revelaba dos nuevas incorporaciones al reparto de la temporada 3. Ed Speleers (Outlander, You) aparece como un personaje fijo que asiste a Beverly Crusher en sus esfuerzos en los mundos que la Flota Estelar ha olvidado, y Tod Stashwick (12 Monos, Riches) también tendrá un papel recurrente como Capitán de la USS Titan.

La ganadora de un Premio Tony Amanda Plummer (El rey pescador, Pulp Fiction) también se une al reparto en el papel recurrente de Vadic, la misteriosa capitana alienígena de la Shrike, una nave de guerra que ha fijado su objetivo en Jean-Luc Picard y sus viejos compañeros de tripulación de su tiempo en la Enterprise. Mica Burton (Critical Role, Vampire: The Masquerade: L.A. by Night) y Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) se incorporan en otros papeles recurrentes. Burton interpreta a la oficial Alandra La Forge, la hija menor de Geordi La Forge, y Sharpe Chestnut a la oficial Sidney La Forge, la hija mayor y timonel del USS Titan. Daniel Davis retomará el papel del Profesor Moriarty en Star Trek: The Next Generation.

