En numerosas ocasiones hemos hecho referencias al éxito de las producciones polacas en Netflix. Aún sabiendo que la casa del Tudum dedica muchos esfuerzos (y partidas presupuestarias) a la producción nacional de sus diferentes sedes, es cierto que algunas destacan por su éxito y reconozcamos que las hechas en Polonia han tenido muy buenos resultados en nuestro país. Por eso conviene destacar el último título que ha funcionado tan bien que en apenas unos días ha entrado en el codiciado Top 10: Esta noche duermes conmigo (Dzisiaj spisz ze mna) y que se suma a otros como Plan de estudios, Furioza o La fierecilla indomable.

Esta película, que está disponible en la plataforma desde el 1 de marzo, ha sido dirigida por Robert Wichrowski con guion de Anna Janyska, que adapta la novela homónima de Anna Szczypczynska. En Esta noche duermes conmigo descubrimos la historia de una periodista cuyo matrimonio ha perdido la chispa y la difícil decisión que tendrá que tomar para buscar su felicidad.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esta noche duermes conmigo: reparto de la película

El drama romántico que nos propone Esta noche duermes conmigo se basa en la relación de pareja de Nina (Roma Gasiorowska) y Maciek (Wojciech Zielinski), un matrimonio en crisis en el que no solo se ha perdido la pasión, sino también el interés por construir hogar y familia. Ella se ve obligada a hacerse cargo trabajo, hogar y cuidado de sus hijos, Lena y Zuzia, mientras él se refugia en su oficina.

Pero en un momento inesperado reaparece en su vida Janek (Maciej Musial), un exnovio más joven que le hace recordar otras épocas felices. Desde entonces se verá en una encrucijada, pues tendrá que elegir entre su marido, distante pero cariñoso, y ese ex que parece una promesa de pasión e ilusión renovada que puede tener, por fin, su gran oportunidad.

A los tres protagonistas de esta historia les acompañan en el reparto Ewa Wencel, Jacek Koman, Magdalena Groszek, Jadwiga Zurawska, Malgorzata Mikolajczak, Karolina Porcari, Marta Król, Wiktoria Krazek y Filip Lipiecki.

Esta noche duermes conmigo: final explicado de la película polaca de Netflix

La clave de la historia de Esta noche duermes conmigo es si Nina estará dispuesta a mantener un matrimonio que hace aguas por apostar por una relación serena basada en la rutina y la convivencia cómoda pero fría y el potente nexo que son sus hijos o si, por el contrario, escuchará a su corazón que no para de reclamarle amor, escogiendo a su exnovio, con el que quizá ahora pueda tener la relación que en su día no pudieron mantener. Pues bien, el juego del filme es, precisamente ese, dudar hasta el final de cuál será la decisión de la protagonista. (Atención: spoilers)

La película nos deja el final abierto, pues tras vivir junto a Nina su trasiego amoroso durante 92 minutos, la situación precaria de su todavía marido tras un accidente pone en riesgo la decisión que había tomado previamente de apostar por su romance con Janek. Por tanto, en el último instante, es el espectador el que debe decidir qué quiere creer que hará el personaje, si atender a lo que durante años lleva pensando que es su deber familiar o si, finalmente, optará por vivir el amor que tanto ha buscado.