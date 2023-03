El cine argentino siempre ha gozado de muy buena salud en sus propias fronteras y fuera de ellas. De hecho, en España se valora y consume con el conocimiento de que es de las industrias audiovisuales más potentes de Latinoamérica. Pero es que además gusta. Las cifras de taquilla y las alabanzas que han recibido títulos como Relatos salvajes, El secreto de sus ojos o Tango demuestran el cariño del público español por el estilo argentino a la hora de crear ficción. Pero no solo del cine se alimenta su producción, pues también sacan adelante proyectos de series tan ambiciosos como Limbo, Santa Evita o la serie de Netflix El reino vacío, que el miércoles 22 de marzo estrena su temporada 2.

El punto de partida de esta serie es la existencia de un polémico televangelista que se convierte en el favorito a la presidencia de Argentina tras la muerte del otro candidato. Pero este líder religioso no tiene nada de santo. Marcelo Piñeyro (El método, Ismael) dirige este thriller político coescrito con Claudia Piñeiro (Betibú, Tuya) titulado simplemente como El reino en Argentina y que llega a su fin en su segunda tanda.

El reino vacío: reparto y sinopsis de la temporada 2 de la serie argentina de Netflix

El reino vacío sigue la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que al final de la primera temporada, tras el asesinato de su compañero de fórmula, termina postulándose como candidato a presidente de la Nación. Ahora toca ver el desenlace de la serie, ya que la temporada 2 es la final, y promete un épico enfrentamiento entre el bien y el mal.



El pastor Emilio es finalmente el presidente de la Argentina pero las cosas no marchan bien. Lejos de replegarse, Emilio va por más, sumando nuevos aliados y hasta un ejército propio, con quienes implementará un régimen de terror para recuperar el control del país y su popularidad. En una lucha sin cuartel entre el bien y el mal, su antagonista será Tadeo, quien sin buscarlo se convierte en un líder popular y no le escapará a la misión que tiene asignada.

En el reparto volvemos a ver a Diego Peretti (La ira de Dios, Puntos suspensivos), Chino Darín (La embajada, Durante la tormenta), Mercedes Morán (Betibú), Nancy Dupláa (Relatos salvajes), Joaquín Furriel (El árbol de la sangre), Peter Lanzani (Argentina, 1985), Vera Spinetta (El fin del amor), Nicolás García, Victoria Almeida y Alfonso Tort (La noche de 12 años), entre otros.