En televisión ya es bastante difícil alcanzar buenas cifras de audiencia, más aún desde que hay tanta diversidad entre cadenas y plataformas, pero además lograrlo durante algo más de dos décadas parece un auténtico milagro. Esto es lo que ha conseguido , una serie de récord disponible en y creada por Shonda Rhimes, una creadora y productora ejecutiva que parece tener la fórmula del éxito. Pues bien, la ficción va a alcanzar otro hito ya que, tal como publicaba Variety el pasado 25 de marzo, ha sido renovada por una nueva temporada, alcanzando así la número 20.



#GreysAnatomy has been renewed for Season 20 at ABC. https://t.co/DSuxixrjbD — Variety (@Variety) March 24, 2023

Con este nuevo logro, Anatomía de Grey completa 23 años en emisión y supera los 400 episodios (como solo han conseguido otras cuatro series semanales, Los Simpson, Doctor Who, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales y Cuéntame cómo pasó).

Anatomía de Grey: renueva por una temporada 20 sin Ellen Pompeo

La fortaleza de las series de Shonda Rhimes es que, pese a tener protagonistas claros, siempre establecen un fuerte apoyo en el resto del reparto generando cierta coralidad. Quizá esa distribución del peso dramático sea una de las claves del éxito de sus producciones que abarcan los dos spin-off de Anatomía de Grey, Estación 19 y Sin cita previa, además de Los Bridgerton, La Reina Carlota, Scandal, Cómo defender a un asesino y ¿Quién es Anna?

Sin embargo hace unos meses quedó en el aire la continuidad de su primera serie al anunciar su protagonista, Ellen Pompeo, que, tras 19 temporadas, dejaría la serie. La actriz llegó hasta a explicar los motivos que le llevaron a abandonar el proyecto y, de hecho, pasadas unas semanas, se pudo saber que su hermana en la ficción, Kelly McCreary (Maggie Pierce), seguiría sus pasos aunque, en este caso, no se descarta que aparezca de forma puntual en los esperados (y habituales) regresos de la serie que podrían repetirse en la temporada 20.

El reto de los nuevos capítulos será sobrevivir a la marcha de dos de los personajes principales más potentes, los dos últimos miembros de sangre de la familia Grey, cuya presencia en la ficción quedará representada únicamente por el doctor Webber (padre de Maggie, mentor de Meredith y examante de su madre, Ellis Grey) y Amelia Shepherd (cuñada de Meredith).